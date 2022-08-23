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    Кейт Хилл

    Тренер
    Имя Кейт
    Фамилия Хилл
    Команда Рочдейл
    Гражданство Англия
    Дата рождения 16 мая 1969
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Рочдейл 1 0 1 0
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.08.2022 Шеффилд Уэнсдэй 3 : 0 Рочдейл
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