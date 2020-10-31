Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ЛЧ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Кейт Хилл - статистика

Рочдейл
Англия
16 мая 1969 (57)
Тренер
Статистика
Матчи за последние 30 дней
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Крю Александра
3 : 2
17.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 10 тур
Транмер
1 : 1
10.10.2026
Рочдейл
Статистика по турнирам
Команда
И
В
П
Н
Рочдейл
14
4
7
3
Англия. Вторая лига, 14 тур
Порт Вейл
4 : 2
31.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 13 тур
Рочдейл
0 : 5
24.10.2026
Аккрингтон Стэнли
Англия. Вторая лига, 12 тур
Рочдейл
2 : 2
20.10.2026
Гримсби Таун
Англия. Вторая лига, 11 тур
Крю Александра
3 : 2
17.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 10 тур
Транмер
1 : 1
10.10.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 9 тур
Рочдейл
1 : 0
03.10.2026
Суиндон Таун
Англия. Вторая лига, 8 тур
Флитвуд
1 : 2
26.09.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 7 тур
Рочдейл
2 : 0
19.09.2026
Олдхэм
Англия. Вторая лига, 6 тур
Уолсолл
0 : 0
12.09.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 5 тур
Рочдейл
1 : 4
05.09.2026
Гиллинхэм
Англия. Вторая лига, 4 тур
Рочдейл
3 : 0
01.09.2026
Шрусбери Таун
Англия. Вторая лига, 3 тур
Колчестер Юнайтед
1 : 0
29.08.2026
Рочдейл
Англия. Вторая лига, 2 тур
Рочдейл
1 : 2
22.08.2026
Кроули Таун
Англия. Вторая лига, 1 тур
Ньюпорт Каунти
3 : 0
15.08.2026
Рочдейл
Главные новости
ВидеоВратарь «Андорры» впервые прокомментировал смерть соперника после стыка
20:12
У РФС есть три варианта, как быть с местом проведения финала Кубка России
19:50
5
ФотоФанаты «МЮ» устроили необычную акцию протеста
19:11
2
Акинфееву предрекли уходи из футбола летом
18:28
3
Реакция Хохлова на новость о назначении в «Локо»
18:04
1
Галактионов заработает 54 миллиона рублей на увольнении из «Локомотива»
17:43
9
Раскрыт врио главного тренера «Локо» после отставки Галактионова
17:31
3
Руководство «Локо» приняло окончательное решение по Галактионову
17:07
7
Российский клуб достиг отметки в 10 побед подряд
16:15
2
Болельщики требуют посадить в тюрьму гвинейского вратаря за смертельный стык в Испании
15:55
5
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+