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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Реал Сосьедад - Валенсия
Реал Сосьедад - Валенсия: обзор матча 29 сентября 2020
Реал Сосьедад
29.09.2020, вторник, 20:00
Испания. Примера, 4 тур
0 : 1
Завершен
Валенсия
75'
М. Гомес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Реал Сосьедад - Валенсия
87'
Желтая карточка
Т. Корреа
75'
ГОЛ! 0:1!
М. Гомес
Пас отдал
Х. Луис Гайя
72'
Замена
Джейсон
️️️️
Ю. Муса
70'
Замена
К. Гамейро
️️️️
Л. Кан Ин
Замена
Р. Лопес
️️️️
А. Янузай
67'
Замена
В. Жозе
️️️️
А. Исак
67'
Замена
Порту
️️️️
Д. Сильва
67'
61'
Желтая карточка
Х. Луис Гайя
60'
Желтая карточка
Д. Васс
Замена
М. Оярсабаль
️️️️
А. Барренечеа
46'
45'
+2
Желтая карточка
М. Гомес
Желтая карточка
М. Субименди
35'
17'
Желтая карточка
Ж. Кондогбиа
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Реал Сосьедад
1
Алекс Ремиро
ВР
18
Начо Монреаль
ЛЗ
6
Ариц Элустондо
ЦЗ
24
Робен Ле Норман
ЦЗ
2
Андони Горосабель
ПЗ
7
Андер Барренечеа
ЛВ
23
Микель Мерино
ЦП
36
Мартин Субименди
ЦП
21
Давид Сильва
АП
24
Аднан Янузай
ПВ
9
Александер Исак
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Валенсия
1
Хауме
ВР
14
Хосе Луис Гайя
ЛЗ
4
Муктар Дьякаби
ЦЗ
14
Тьерри Корреа
ПЗ
11
Алекс Санчес
ЛВ
22
Уго Гильямон
ОП
10
Даниэль Васс
ЦП
19
Жоффри Кондогбиа
ЦП
7
Ли Кан Ин
АП
80
Юнус Муса
ПВ
9
Максимилиано Гомес
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Реал Сосьедад
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
10
Микель Оярсабаль
ЛВ
6
Андер Гевара
ЦП
12
Роберто Лопес
АП
10
Порту
ПВ
12
Виллиан Жозе
ЦФ
9
Хон Баутиста
ЦФ
Валенсия
13
Кристиан Риверо
ВР
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
5
Гильем Молина
ЦЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
10
Урош Рачич
ОП
22
Висенте Эскердо
ЦП
23
Джейсон
ПВ
19
Рубен Собрино
ЦФ
9
Кевин Гамейро
ЦФ
4-2-3-1
1
Ремиро
18
Монреаль
6
Элустондо
24
Ле Норман
2
Горосабель
23
Мерино
36
Субименди
7
Барренечеа
21
Сильва
24
Янузай
9
Исак
3-1-2-3-1
1
Хауме
14
Корреа
4
Дьякаби
14
Гайя
22
Гильямон
10
Васс
19
Кондогбиа
80
Муса
7
Кан Ин
11
Санчес
9
Гомес
21
Сильва
10
Порту
10
Порту
21
Сильва
24
Янузай
12
Лопес
12
Лопес
24
Янузай
7
Барренечеа
10
Оярсабаль
10
Оярсабаль
7
Барренечеа
9
Исак
12
Виллиан Жозе
12
Виллиан Жозе
9
Исак
80
Муса
23
Джейсон
23
Джейсон
80
Муса
7
Кан Ин
9
Гамейро
9
Гамейро
7
Кан Ин
Остались в запасе
Реал Сосьедад
Валенсия
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Хави Грасия
Остались в запасе
3
Айэн Муньос
ЛЗ
93
Модибо Саньян
ЦЗ
4
Аритц Арамбарри
ЦЗ
13
Мигель Анхель Мойя
ВР
16
Хон Пачеко
ЦЗ
2
Хосеба Сальдуа
ПЗ
6
Андер Гевара
ЦП
9
Хон Баутиста
ЦФ
Остались в запасе
13
Кристиан Риверо
ВР
5
Гильем Молина
ЦЗ
10
Урош Рачич
ОП
11
Гонсалу Гедеш
ЛВ
21
Ману Вальехо
ЛВ
24
Яспер Силлессен
ВР
3
Антонио Латорре
ЛЗ
20
Алехандро Сентельес
ЦЗ
22
Висенте Эскердо
ЦП
19
Рубен Собрино
ЦФ
Главный тренер
Иманол Альгуасиль
Главный тренер
Хави Грасия
Статистика матча Реал Сосьедад - Валенсия
1
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
5
Матчи команд
Реал Сосьедад
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 13 тур
Расинг
3 : 2
22.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 12 тур
Реал Сосьедад
1 : 0
08.11.2026
Райо Вальекано
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Валенсия
Испания. Примера, 14 тур
Валенсия
- : -
29.11.2026
Осасуна
Испания. Примера, 13 тур
Райо Вальекано
0 : 1
21.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 12 тур
Валенсия
0 : 3
07.11.2026
Реал
Испания. Примера, 11 тур
Эльче
0 : 1
01.11.2026
Валенсия
Испания. Примера, 10 тур
Валенсия
1 : 2
24.10.2026
Вильярреал
Испания. Примера, 9 тур
Валенсия
0 : 0
17.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Главный судья:
Хорхе Фигероа Васкес
Стадион:
Реале Арена
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