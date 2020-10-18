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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Гронинген - Утрехт
Гронинген - Утрехт: обзор матча 18 октября 2020
Гронинген
18.10.2020, воскресенье, 17:45
Голландия. Эредивизие, 5 тур
0 : 0
Завершен
Утрехт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гронинген - Утрехт
Замена
Г. Гудмундссон
️️️️
Д. ван Кам
90'
+1
84'
Замена
Д. Арзани
️️️️
Б. Рамселар
Замена
A. Robben
️️️️
Р. Лундквист
76'
73'
Замена
Э. Элиа
️️️️
М. Силла
Желтая карточка
Б. ван Хинтум
70'
Замена
М. Эль-Ханкури
️️️️
Й. Ларсен
66'
Замена
А. Да Крус
️️️️
П. Йостен
65'
Желтая карточка
А. Эль-Мессауди
64'
Желтая карточка
Й. Ларсен
59'
Желтая карточка
В. Даммерс
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гронинген
22
Сержио Падт
ВР
4
Вессел Даммерс
ЦЗ
6
Ко Итакура
ЦЗ
5
Барт ван Хинтум
ЦЗ
27
Дамил Данкерлуи
ПЗ
5
Азор Матусива
ОП
8
Даниэль ван Кам
ОП
11
Ахмед Эль-Мессауди
ОП
10
Рамон-Паскаль Лундквист
АП
14
Йорген-Странд Ларсен
ЦФ
17
Патрик Йостен
ЦФ
Главный тренер
Эрнест Фабер
Утрехт
1
Тиймен Ниджуис
ВР
33
Томми Сент-Джаго
ЦЗ
2
Марк ван дер Маарел
ЦЗ
4
Джастин Хогма
ЦЗ
6
Адам Махер
ЦП
9
Джирано Керк
ЦП
23
Барт Рамселар
ЦП
4
Django Warmerdam
ЦФ
9
Мусса Силла
ЦФ
86
Симон Густафсон
ЦФ
22
Сандер ван де Стрек
ЦФ
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Гронинген
3
Габриэль Гудмундссон
ЛЗ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
27
Мо Эль-Ханкури
ЛВ
8
Сэм Шрек
ЦП
9
Алессио Да Крус
ЦП
7
Ремко Балк
ПВ
48
Leonel Miguel
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
5
Thomas Poll
ЦФ
10
Arjen Robben
ЦФ
10
Томаш Суслов
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
Утрехт
1
Эрик Эльшлегель
ВР
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
49
Отман Буссаид
ЛВ
15
Даниэль Арзани
ЦП
8
Йорис ван Овереем
ЦП
11
Эльеро Элиа
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
20
Joey Houweling
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
4-3-1-2
22
Падт
4
Даммерс
6
Итакура
5
ван Хинтум
27
Данкерлуи
5
Матусива
8
ван Кам
11
Эль-Мессауди
10
Лундквист
17
Йостен
14
Ларсен
3-3-4
1
Ниджуис
33
Сент-Джаго
2
ван дер Маарел
4
Хогма
6
Махер
9
Керк
23
Рамселар
22
ван де Стрек
86
Густафсон
9
Силла
4
14
Ларсен
27
Эль-Ханкури
27
Эль-Ханкури
14
Ларсен
10
Лундквист
10
10
10
Лундквист
8
ван Кам
3
Гудмундссон
3
Гудмундссон
8
ван Кам
17
Йостен
9
Да Крус
9
Да Крус
17
Йостен
23
Рамселар
15
Арзани
15
Арзани
23
Рамселар
9
Силла
11
Элиа
11
Элиа
9
Силла
Остались в запасе
Гронинген
Утрехт
48
Leonel Miguel
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Thomas Poll
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
7
Ремко Балк
ПВ
Главный тренер
Эрнест Фабер
1
Эрик Эльшлегель
ВР
20
Joey Houweling
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Остались в запасе
48
Leonel Miguel
ЦФ
24
Nigel Bertrams
ЦФ
2
Мигель Леаль
ЦЗ
5
Thomas Poll
ЦФ
8
Сэм Шрек
ЦП
10
Томаш Суслов
ЦФ
33
Joël van Kaam
ЦФ
7
Ремко Балк
ПВ
Остались в запасе
1
Эрик Эльшлегель
ВР
20
Joey Houweling
ЦФ
25
Christopher Mamengi
ЦФ
49
Отман Буссаид
ЛВ
20
Giovanni Troupee
ЦЗ
31
Эмиль Бергстрем
ЦЗ
14
Виллем Янссен
ЦЗ
8
Йорис ван Овереем
ЦП
28
Urby Emanuelson
ЦП
Главный тренер
Эрнест Фабер
Главный тренер
Михаэль Зильбербауэр
Статистика матча Гронинген - Утрехт
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Гронинген
- : -
27.11.2026
Виллем II
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гронинген
1 : 3
21.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АЗ Алкмаар
4 : 3
08.11.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Гронинген
2 : 3
01.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
НЕК
2 : 2
25.10.2026
Гронинген
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Гронинген
2 : 5
18.10.2026
Аякс
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Утрехт
2 : 3
21.11.2026
Камбур
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Утрехт
2 : 3
08.11.2026
НЕК
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Телстар
4 : 2
01.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Утрехт
1 : 1
24.10.2026
Зволле
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
Твенте
1 : 2
18.10.2026
Утрехт
Информация о матче
Стадион:
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