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Расписание матчей
Норвегия. Элитсериен
Стремсгодсет - Старт
Стремсгодсет - Старт: обзор матча 18 октября 2020
Стремсгодсет
18.10.2020, воскресенье, 19:00
Норвегия. Элитсериен, 21 тур
1 : 1
Завершен
Старт
78'
М. Мава
39'
C. Bolaños (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Стремсгодсет - Старт
82'
Замена
Э. Вихне
️️️️
H. Robstad
Желтая карточка
N. Gunnarsson
79'
ГОЛ! 1:1!
М. Мава
78'
77'
Замена
M. Bringaker
️️️️
E. Børufsen
76'
Замена
J. Jørgensen
️️️️
Й. Даланд
76'
Замена
Э. Сегберг
️️️️
E. Schulze
69'
Замена
E. Marković
️️️️
C. Bolaños
Вторая желтая
Д. Ипалибо
68'
66'
Желтая карточка
M. El Makrini
Желтая карточка
Д. Ипалибо
41'
39'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
C. Bolaños
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Стремсгодсет
16
Вильяр Михра
ВР
26
Ларс Вильсвик
ЦЗ
2
Николас Микельсон
ПЗ
18
Джек Ипалибо
ОП
8
Йохан Хове
ЦП
23
Niklas Gunnarsson
ЦФ
18
Duplexe Tchamba
ЦФ
20
Миккель Майгаард
ЦФ
14
Мозес Мава
ЦФ
15
Ларс-Йорген Салвесен
ЦФ
11
Kristoffer Tokstad
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Старт
2
Йеспер Даланд
ЦЗ
19
Кристоффер Теннессен
ЦЗ
15
Mohamed El Makrini
ЦП
11
Кевин Кабран
АП
1
Amund Wichne
ЦФ
18
Martin Ramsland
ЦФ
14
Espen Børufsen
ЦФ
30
Christian Bolaños
ЦФ
11
Eirik Schulze
ЦФ
15
Henrik Robstad
ЦФ
4
Vegard Bergan
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Стремсгодсет
40
Мортен Саэтра
ВР
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
Старт
32
Эйрик Вихне
ПАЗ
23
Эрленд Сегберг
ОП
18
Микаэль Угланд
ЦП
6
Joakim Jørgensen
ЦФ
15
Eman Marković
ЦФ
20
Mathias Bringaker
ЦФ
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
2-1-1-5
16
Михра
26
Вильсвик
2
Микельсон
18
Ипалибо
8
Хове
20
Майгаард
11
15
Салвесен
14
Мава
18
2-1-1-5
2
Даланд
19
Теннессен
15
11
Кабран
14
4
15
11
30
2
Даланд
6
6
2
Даланд
15
32
Вихне
32
Вихне
15
30
15
15
30
11
23
Сегберг
23
Сегберг
11
14
20
20
14
Остались в запасе
Стремсгодсет
Старт
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ВР
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
18
Микаэль Угланд
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Остались в запасе
3
Сондре-Фоснаэсс Ханссен
ЦЗ
9
Marcus Molvadgaard
ЦФ
58
Simen Hammershaug
ЦФ
51
Aleksander Biermann Stenseth
ЦФ
64
Sebastian Pop
ЦФ
8
Тобиас-Фьелд Гулликсен
ЛВ
40
Мортен Саэтра
ВР
Остались в запасе
18
Микаэль Угланд
ЦП
15
Стеффен Скалевик
ЦФ
Главный тренер
Тор-Оле Скуллеруд
Главный тренер
Монс Ивар Мьельде
Статистика матча Стремсгодсет - Старт
2
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 30 тур
Русенборг
6 : 0
30.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 29 тур
Стремсгодсет
2 : 6
22.11.2025
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Кристиансунд
2 : 1
09.11.2025
Стремсгодсет
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Стремсгодсет
1 : 2
02.11.2025
Викинг
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Волеренга
2 : 1
26.10.2025
Стремсгодсет
Старт
Норвегия. Элитсериен, 28 тур
Старт
- : -
29.11.2026
Сарпсборг 08
Норвегия. Элитсериен, 27 тур
Волеренга
1 : 2
21.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 26 тур
Русенборг
4 : 1
07.11.2026
Старт
Норвегия. Элитсериен, 25 тур
Старт
0 : 1
01.11.2026
Лиллестрем
Норвегия. Элитсериен, 12 тур
Старт
1 : 0
25.10.2026
Сандефьорд
Норвегия. Элитсериен, 24 тур
Мольде
6 : 1
18.10.2026
Старт
Информация о матче
Стадион:
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Стремсгодсет
Старт
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
Главный тренер «Стремсгодсета»: «Нам не поступало предложения от ЦСКА по Глеснесу»
2019.02.05 15:12
2
«Чемпионат»: ЦСКА близок к покупке защитника Глеснеса
2019.01.25 00:27
8
ЦСКА интересуется норвежским защитником Глеснесом
2019.01.20 22:26
15
Болт пройдет просмотр в австралийском клубе
2018.07.17 08:42
Семин — о матче со «Стремсгодсетом»: «Нам забивают нелепые мячи, после которых мы тяжело отыгрываемся»
2018.02.10 01:15
1
«Рубин» не сыграет со «Стартом»
2017.02.24 10:55
В матче чемпионата Норвегии голкипер забил гол ударом со своей половины поля
2015.09.26 06:22
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