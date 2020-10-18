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Расписание матчей
Греция. Суперлига
Ларисса - Астерас
Ларисса - Астерас: обзор матча 18 октября 2020
Ларисса
18.10.2020, воскресенье, 18:15
Греция. Суперлига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Астерас
89'
М. Музек
42'
Х. Барралес
75'
Х. Барралес
90+4'
L. FernÃ¡ndez
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ларисса - Астерас
90'
+4
ГОЛ! 1:3!
L. FernÃ¡ndez
90'
+1
Желтая карточка
B. FernÃ¡ndez
ГОЛ! 1:2!
М. Музек
89'
89'
Замена
️️️️
Х. Барралес
88'
Замена
B. FernÃ¡ndez
️️️️
Х. Регис
Замена
G. Zacharakis
️️️️
V. Platellas
85'
75'
ГОЛ! 0:2!
Х. Барралес
Пас отдал
Л. Тилика
74'
Желтая карточка
Х. Тасулис
73'
Желтая карточка
L. FernÃ¡ndez
72'
Замена
В. Иглесиас
️️️️
Х. Мунафо
Замена
O. Grigoropoulos
️️️️
M. Bertos
71'
Замена
️️️️
A. Secerovic
71'
68'
Желтая карточка
D. Suarez
61'
Замена
L. FernÃ¡ndez
️️️️
А. Риера
61'
Замена
Л. Тилика
️️️️
Сито
Замена
N. Trujić
️️️️
G. Torje
56'
52'
Желтая карточка
Сито
Желтая карточка
A. Secerovic
51'
42'
ГОЛ! 0:1!
Х. Барралес
Пас отдал
Я. Коцирас
Желтая карточка
R. Milosavljevic
36'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ларисса
1
Gergely Nagy
ВР
25
Manolis Bertos
ЦЗ
4
Theocharis Iliadis
ЦЗ
77
Матео Музек
ЦЗ
70
Steliano Filip
ЦЗ
20
Тим Спарв
ЦП
22
Adnan Secerovic
ЦП
22
Radomir Milosavljevic
ЦП
0
G. Torje
ЦП
0
V. Platellas
ЦФ
70
Димитриос Пинакас
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Астерас
1
Никос Пападопулос
ВР
27
Яннис Коцирас
ЦЗ
58
Триантафиллос Пасалидис
ЦЗ
3
Христос Тасулис
ЦП
6
Jose Luis Valiente Gimenez
ЦП
8
Хуан Мунафо
ЦП
15
Dani Suarez
ЦФ
9
Херонимо Барралес
ЦФ
40
Сито
ЦФ
23
Адриан Риера
ЦФ
20
Хеск Регис
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Ларисса
66
Ali Ghazal
ЦП
19
Vladimir Bajić
ЦФ
24
Orestis Grigoropoulos
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
7
Nikola Trujić
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
21
Georgios Zacharakis
ЦФ
Астерас
99
Антонис Цифцис
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
17
Вальтер Иглесиас
ЦП
44
Borja FernÃ¡ndez
ЦП
7
Лео Тилика
ПВ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
10
Luis FernÃ¡ndez
ЦФ
4-4-2
1
25
77
Музек
70
4
20
Спарв
22
0
22
70
Пинакас
0
2-3-5
1
Пападопулос
27
Коцирас
58
Пасалидис
3
Тасулис
6
8
Мунафо
15
20
Регис
23
Риера
40
Сито
9
Барралес
25
24
24
25
0
7
7
0
0
21
21
0
8
Мунафо
17
Иглесиас
17
Иглесиас
8
Мунафо
40
Сито
7
Тилика
7
Тилика
40
Сито
20
Регис
44
44
20
Регис
23
Риера
10
10
23
Риера
Остались в запасе
Ларисса
Астерас
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
66
Ali Ghazal
ЦП
Главный тренер
Георгиос Петракис
99
Антонис Цифцис
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Главный тренер
Макис Чавос
Остались в запасе
19
Vladimir Bajić
ЦФ
14
Spyridon Glinos
ЦФ
23
Georgios Maidanos
ЦФ
66
Ali Ghazal
ЦП
Остались в запасе
99
Антонис Цифцис
ВР
19
Пепе Кастаньо
ЦЗ
22
Рубен Гарсия
ЦЗ
97
Sudais Ali Baba
ЦФ
Главный тренер
Георгиос Петракис
Главный тренер
Макис Чавос
Статистика матча Ларисса - Астерас
3
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ларисса
Греция. Суперлига, 10 тур
Кифисиас
3 : 2
21.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 9 тур
Ларисса
2 : 1
16.05.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 8 тур
Панетоликос
1 : 1
12.05.2026
Ларисса
Греция. Суперлига, 7 тур
Ларисса
1 : 1
09.05.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 6 тур
Пансерраикос
1 : 1
02.05.2026
Ларисса
Астерас
Греция. Суперлига, 12 тур
Волос
- : -
28.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 11 тур
Астерас
0 : 1
23.11.2026
Арис
Греция. Суперлига, 10 тур
Астерас
1 : 1
08.11.2026
Каламата
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
Астерас
0 : 0
24.10.2026
Левадиакос
Греция. Суперлига, 7 тур
Панатинаикос
0 : 0
18.10.2026
Астерас
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Колокотронис
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