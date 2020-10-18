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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Флуминенсе - Сеара
Флуминенсе - Сеара: обзор матча 18 октября 2020
Флуминенсе
18.10.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
2 : 2
Завершен
Сеара
13'
Л. Энрике
90+1'
Д. Барселос
42'
H. (АГ)
78'
Вина
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Флуминенсе - Сеара
ГОЛ! 2:2!
Д. Барселос
Пас отдал
F.
90'
+1
Замена
Ф. Кардосо
️️️️
Андре
83'
Желтая карточка
Андре
82'
81'
Замена
Лима
️️️️
Вина
78'
ГОЛ! 1:2!
Вина
71'
Замена
L. Carvalho
️️️️
П. Наресси
71'
Замена
Клебер
️️️️
R. SÃ³bis
Замена
Гансо
️️️️
N.
67'
Замена
М. Пауло
️️️️
Л. Энрике
67'
Желтая карточка
К. Паулиста
54'
Замена
К. Паулиста
️️️️
H.
46'
44'
Желтая карточка
R. SÃ³bis
42'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
H.
Желтая карточка
D.
30'
19'
Желтая карточка
П. Наресси
16'
Желтая карточка
T. Pagnussat
ГОЛ! 1:0!
Л. Энрике
Пас отдал
Д. Барселос
13'
Замена
Андре
️️️️
Y. Felipe
4'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Флуминенсе
6
Данило Барселос
ЦЗ
33
Нино
ЦЗ
2
Игор Жулиао
ПЗ
17
Доди
ОП
11
Луис Энрике
ПВ
22
Muriel
ЦФ
10
NenÃª
ЦФ
88
Yago Felipe
ЦФ
25
Hudson
ЦФ
26
DigÃ£o
ЦФ
9
Fred
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Сеара
91
Бруно Пачеко
ЛЗ
7
Лео Чу
ЛВ
6
Педро Наресси
ЦП
35
Шарлес
ЦП
88
Фернандо Собрал
ЦП
29
Вина
АП
23
Rafael SÃ³bis
ЦФ
19
Fabinho
ЦФ
3
Tiago Pagnussat
ЦФ
4
Eduardo Brock
ЦФ
1
Fernando Prass
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Флуминенсе
38
Кайо Паулиста
ЛЗ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
6
Эжидио
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
32
Маркос Пауло
ЛВ
7
Андре
ОП
10
Гансо
ЦП
99
Мигел
АП
27
Фелиппе Кардосо
ЦФ
11
Lucca
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
1
Marcos Felipe
ЦФ
Сеара
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
45
Лима
ПВ
91
Wescley
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
9
Клебер
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
27
Leandro Carvalho
ЦФ
74
Martha
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
3-1-1-5
6
Барселос
33
Нино
2
Жулиао
17
Доди
11
Энрике
88
9
26
25
10
1-3-2-5
91
Пачеко
6
Наресси
35
Шарлес
88
Собрал
29
Вина
7
Чу
23
1
4
3
19
Андре
27
Кардосо
27
Кардосо
Андре
11
Энрике
32
Пауло
32
Пауло
11
Энрике
10
10
Гансо
10
Гансо
10
88
7
Андре
7
Андре
88
25
38
Паулиста
38
Паулиста
25
23
9
Клебер
9
Клебер
23
6
Наресси
27
27
6
Наресси
29
Вина
45
Лима
45
Лима
29
Вина
Остались в запасе
Флуминенсе
Сеара
99
Мигел
АП
11
Lucca
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Главный тренер
Рикардо Друбски
91
Wescley
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
74
Martha
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Гуто Феррейра
Остались в запасе
99
Мигел
АП
11
Lucca
ЦФ
3
Matheus Ferraz
ЦФ
4
Луккас Кларо
ЦЗ
2
Калегари
ПЗ
1
Marcos Felipe
ЦФ
6
Эжидио
ЦЗ
Остались в запасе
91
Wescley
ЦФ
70
Kelvyn
ЦФ
10
Felipe
ЦФ
23
Матеус Гонсалвеш
ЛВ
74
Martha
ЦФ
15
Gabriel Lacerda
ЦФ
14
Alyson
ЦФ
12
Diogo Silva
ЦФ
Главный тренер
Рикардо Друбски
Главный тренер
Гуто Феррейра
Статистика матча Флуминенсе - Сеара
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 36 тур
Флуминенсе
1 : 0
23.11.2026
Мирассол
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Витория
0 : 3
07.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Шапекоэнсе
2 : 1
25.10.2026
Флуминенсе
Сеара
Бразилия. Серия А, 38 тур
Сеара
1 : 3
07.12.2025
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 37 тур
Фламенго
1 : 0
04.12.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сеара
1 : 1
30.11.2025
Крузейро
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
3 : 0
25.11.2025
Сеара
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сеара
1 : 2
21.11.2025
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
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