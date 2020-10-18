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Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
Шеффилд Юнайтед - Фулхэм: обзор матча 18 октября 2020
Шеффилд Юнайтед
18.10.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Фулхэм
85'
Б. Шарп (П)
77'
А. Лукман
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Б. Шарп
85'
82'
Желтая карточка
И. Кавалейру
Замена
Б. Шарп
️️️️
К. Бешам
81'
81'
Замена
М. Лемина
️️️️
Р. Лофтус-Чик
77'
ГОЛ! 0:1!
А. Лукман
Замена
Р. Брюстер
️️️️
Д. МакГолдрик
64'
57'
Пенальти не реализован!
А. Митрович
Замена
Д. Робинсон
️️️️
М. Лоу
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шеффилд Юнайтед
32
Аарон Рэмсдейл
ВР
3
Энда Стивенс
ЛЗ
3
Макс Лоу
ЛЗ
15
Джон Иган
ЦЗ
6
Крис Бешам
ЦЗ
10
Оливер Норвуд
ЦП
16
Сандер Берге
ЦП
6
Джон Ландстрем
ЦП
32
Джордж Балдок
ЦП
17
Дэвид МакГолдрик
ЦФ
9
Оливер МакБарни
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Фулхэм
23
Альфонсе Ареоля
ВР
4
Тосин Адарабиойо
ЦЗ
3
Тим Рим
ЦЗ
33
Энтони Робинсон
ЦЗ
34
Ола Эйна
ПЗ
99
Франк Ангисса
ЦП
20
Рубен Лофтус-Чик
ЦП
10
Том Кэрни
ЦП
11
Адемола Лукман
ЦФ
8
Иван Кавалейру
ЦФ
9
Александар Митрович
ЦФ
Шеффилд Юнайтед
34
Майкл Веррипс
ВР
14
Джек Робинсон
ЦЗ
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
10
Райан Брюстер
ЦФ
14
Билли Шарп
ЦФ
Фулхэм
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
92
Нискенс Кебану
ЛВ
99
Марио Лемина
ОП
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
4-4-2
32
Рэмсдейл
3
Лоу
15
Иган
6
Бешам
3
Стивенс
10
Норвуд
6
Ландстрем
32
Балдок
16
Берге
9
МакБарни
17
МакГолдрик
4-3-3
23
Ареоля
34
Эйна
3
Рим
33
Робинсон
4
Адарабиойо
99
Ангисса
20
Лофтус-Чик
10
Кэрни
9
Митрович
8
Иван Кавалейру
11
Лукман
3
Лоу
14
Робинсон
14
Робинсон
3
Лоу
17
МакГолдрик
10
Брюстер
10
Брюстер
17
МакГолдрик
6
Бешам
14
Шарп
14
Шарп
6
Бешам
20
Лофтус-Чик
99
Лемина
99
Лемина
20
Лофтус-Чик
Остались в запасе
Шеффилд Юнайтед
Фулхэм
34
Майкл Веррипс
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Остались в запасе
34
Майкл Веррипс
ВР
4
Итан Ампаду
ЦЗ
23
Бен Осборн
ЛП
7
Оливер Бурк
ЦФ
Остались в запасе
92
Нискенс Кебану
ЛВ
1
Марек Родак
ВР
23
Джо Брайан
ЛЗ
23
Максим Ле Марша
ЦЗ
14
Бобби Рид
АП
33
Абубакар Камара
ЦФ
Главный тренер
Крис Уайлдер
Статистика матча Шеффилд Юнайтед - Фулхэм
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Шеффилд Юнайтед
- : -
24.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Шеффилд Юнайтед
4 : 0
21.11.2026
Уотфорд
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Чарльтон
2 : 1
07.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 0
30.10.2026
Рексхэм
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Шеффилд Юнайтед
1 : 1
24.10.2026
Дерби Каунти
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Фулхэм
- : -
29.11.2026
Борнмут
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Манчестер Сити
1 : 1
21.11.2026
Фулхэм
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Фулхэм
1 : 1
07.11.2026
Ньюкасл
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Ковентри
0 : 1
24.10.2026
Фулхэм
Информация о матче
Стадион:
Бремэлл Лейн
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