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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
АДО Ден Хааг - Витесс
АДО Ден Хааг - Витесс: обзор матча 18 октября 2020
АДО Ден Хааг
18.10.2020, воскресенье, 15:30
Голландия. Эредивизие, 5 тур
0 : 2
Завершен
Витесс
32'
А. Броя
71'
А. Броя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол АДО Ден Хааг - Витесс
Желтая карточка
Р. Моррисон
90'
+2
88'
Замена
F. Moller Delaveris
️️️️
Р. Базур
80'
Замена
Т. Бейтинк
️️️️
Д. Хейсман
Замена
И. Элмкиес
️️️️
D. Rigo
78'
78'
Замена
У. Дарфалу
️️️️
А. Броя
71'
ГОЛ! 0:2!
А. Броя
Пас отдал
Э. Даса
71'
Замена
I. Toure
️️️️
Л. Опенда
Желтая карточка
Д. Филипп
70'
Замена
Н. Карелис
️️️️
A. Ćatić
68'
65'
Желтая карточка
Я. Расмуссен
Замена
М. Крамер
️️️️
В. Бесуйен
55'
Замена
Д. Филипп
️️️️
L. Faye
55'
Замена
Р. Моррисон
️️️️
S. Bourard
46'
45'
Вторая желтая
У. Таннан
45'
Желтая карточка
У. Таннан
32'
ГОЛ! 0:1!
А. Броя
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
АДО Ден Хааг
1
Luuk Koopmans
ВР
25
Peet Bijen
ЦЗ
38
Шакилль Пинас
ЦЗ
15
Lassana Faye
ЦЗ
27
Милан ван Эвейк
ПЗ
8
Кес де Бур
ЦП
6
Dante Rigo
ЦП
17
Висенте Бесуйен
ПВ
10
Samy Bourard
ЦФ
34
Amar Ćatić
ЦФ
9
Йонас Арвейлер
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Витесс
22
Ремко Пасвер
ВР
32
Максимилиан Виттек
ЛЗ
14
Якоб Расмуссен
ЦЗ
37
Томаш Хайек
ЦЗ
2
Эли Даса
ПЗ
6
Сондре Тронстад
ЦП
23
Рихедли Базур
ЦП
6
Уссама Таннан
АП
23
Дан Хейсман
АП
17
Луа Опенда
ЦФ
27
Армандо Броя
ЦФ
Главный тренер
Эдвард Стеринг
АДО Ден Хааг
20
Юри Шундервальдт
ВР
22
Robert Zwinkels
ВР
12
Бой Кемпер
ЛЗ
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
2
Андрей Рацу
ПЗ
10
Илай Элмкиес
ЦП
11
Равель Моррисон
ЦП
8
Давид Филипп
АП
10
Pascu
ЦФ
11
John Goossens
ЦФ
29
Михаэль Крамер
ЦФ
80
Николас Карелис
ЦФ
Витесс
1
Йерун Хувен
ВР
25
Билал Баязит
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
8
Патрик Вруг
ЦП
27
Idrissa Toure
ЦФ
15
Filip Moller Delaveris
ЦФ
9
Уссама Дарфалу
ЦФ
29
Томас Бейтинк
ЦФ
4-2-1-3
1
25
38
Пинас
15
27
ван Эвейк
8
де Бур
6
17
Бесуйен
9
Арвейлер
34
10
4-2-2-2
22
Пасвер
2
Даса
14
Расмуссен
37
Хайек
32
Виттек
6
Тронстад
23
Базур
6
Таннан
23
Хейсман
27
Броя
17
Опенда
15
8
Филипп
8
Филипп
15
6
10
Элмкиес
10
Элмкиес
6
10
11
Моррисон
11
Моррисон
10
17
Бесуйен
29
Крамер
29
Крамер
17
Бесуйен
34
80
Карелис
80
Карелис
34
17
Опенда
27
27
17
Опенда
23
Базур
15
15
23
Базур
27
Броя
9
Дарфалу
9
Дарфалу
27
Броя
23
Хейсман
29
Бейтинк
29
Бейтинк
23
Хейсман
Остались в запасе
АДО Ден Хааг
Витесс
20
Юри Шундервальдт
ВР
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бой Кемпер
ЛЗ
10
Pascu
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
11
John Goossens
ЦФ
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
25
Билал Баязит
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Остались в запасе
20
Юри Шундервальдт
ВР
2
Андрей Рацу
ПЗ
12
Бой Кемпер
ЛЗ
10
Pascu
ЦФ
22
Robert Zwinkels
ВР
4
Дарио Дель Фабро
ЦЗ
11
John Goossens
ЦФ
Остались в запасе
1
Йерун Хувен
ВР
6
Энцо Корнелиссе
ЦЗ
25
Билал Баязит
ВР
8
Патрик Вруг
ЦП
Главный тренер
Альфонс Гронендейк
Главный тренер
Эдвард Стеринг
Статистика матча АДО Ден Хааг - Витесс
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
АДО Ден Хааг
- : -
29.11.2026
Утрехт
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Аякс
3 : 0
22.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
АДО Ден Хааг
3 : 1
07.11.2026
Спарта
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Зволле
1 : 0
01.11.2026
АДО Ден Хааг
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
АДО Ден Хааг
2 : 3
24.10.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
АДО Ден Хааг
2 : 1
17.10.2026
ПСВ
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 34 тур
Витесс
2 : 2
19.05.2024
Аякс
Нидерланды. Эредивизие, 33 тур
Херенвен
1 : 3
12.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 32 тур
Утрехт
1 : 0
05.05.2024
Витесс
Нидерланды. Эредивизие, 31 тур
Витесс
3 : 2
28.04.2024
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 30 тур
ПСВ
6 : 0
13.04.2024
Витесс
Информация о матче
Стадион:
Кийосира
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