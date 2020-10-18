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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ОФИ - Панатинаикос
ОФИ - Панатинаикос: обзор матча 18 октября 2020
ОФИ
18.10.2020, воскресенье, 16:00
Греция. Суперлига, 5 тур
2 : 2
Завершен
Панатинаикос
37'
Ф. Старжеон
77'
М. Мельядо
49'
Карлитос
90+4'
Ф. Македа
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ОФИ - Панатинаикос
90'
+5
Желтая карточка
Ф. Македа
90'
+4
ГОЛ! 2:2!
Ф. Македа
Замена
N. Vafeas
️️️️
A. Sardinero
88'
87'
Замена
А. Пунгурас
️️️️
Ф. Санчес
Замена
A. Giannou
️️️️
Ф. Старжеон
80'
ГОЛ! 2:1!
М. Мельядо
77'
Замена
К. Балояннис
️️️️
N. Korovesis
74'
Замена
O. Lymperakis
️️️️
П. Стайкос
73'
70'
Замена
D. Emmanouilidis
️️️️
А. Хадзийованнис
65'
Желтая карточка
Ф. Санчес
62'
Замена
D. Serpezis
️️️️
С. Александропулос
53'
Пенальти не реализован!
Ф. Македа
Желтая карточка
V. Sakor
50'
49'
ГОЛ! 1:1!
Карлитос
ГОЛ! 1:0!
Ф. Старжеон
37'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ОФИ
24
Бой Ватерман
ВР
15
Апостолос Диамантис
ЦЗ
18
Константинос Яннулис
ЦЗ
34
Nikos Korovesis
ЦЗ
70
Фабиу Старжеон
ЦП
29
Мигель Мельядо
ЦП
26
Пахалис Стайкос
ЦП
6
Vajebah Sakor
ЦП
2
Abdul Rahman Wes
ЦФ
22
Adrian Sardinero
ЦФ
28
Frixos Grivas
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Панатинаикос
1
Сократис Диудис
ВР
4
Барт Шенкевельд
ЦЗ
4
Фран Велес
ЦЗ
28
Факундо Санчес
ПЗ
10
Карлитос
ЦП
14
Сотирис Александропулос
ЦП
8
Яннис Бузукис
ЦП
6
Димитрис Курбелис
ЦП
19
Василиос Загаритис
ЦП
9
Федерико Македа
ЦФ
7
Анастасиос Хадзийованнис
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
ОФИ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
2
Nikolaos Vafeas
ЦЗ
13
Odysseas Lymperakis
ЦЗ
38
Константинос Балояннис
ЦП
80
Georgios Sournakis
ЦП
0
Apostolos Giannou
ЦФ
38
Theodoros Mingos
ЦФ
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Панатинаикос
23
Василиос Ксенопулос
ВР
15
Ахиллеас Пунгурас
ЦЗ
17
D. Emmanouilidis
ЦП
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
58
Dimitrios Serpezis
ЦФ
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
3-4-3
24
Ватерман
15
Диамантис
18
Яннулис
34
70
Старжеон
26
Стайкос
6
29
Мельядо
28
22
2
3-5-2
1
Диудис
28
Санчес
4
Фран Велес
4
Шенкевельд
10
Карлитос
8
Бузукис
6
Курбелис
19
Загаритис
14
Александропулос
7
Хадзийованнис
9
Македа
70
Старжеон
0
0
70
Старжеон
22
2
2
22
26
Стайкос
13
13
26
Стайкос
34
38
Балояннис
38
Балояннис
34
28
Санчес
15
Пунгурас
15
Пунгурас
28
Санчес
7
Хадзийованнис
17
17
7
Хадзийованнис
14
Александропулос
58
58
14
Александропулос
Остались в запасе
ОФИ
Панатинаикос
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Гиоргос Донис
Остались в запасе
38
Theodoros Mingos
ЦФ
32
Dimitris Sotiriou
ВР
80
Georgios Sournakis
ЦП
20
Alexandros Gargalatzidis
ЦФ
91
Vangelis Nikokyrakis
ЦФ
Остались в запасе
38
Dimitrios Karagiannis
ЦФ
54
Spyros Tzavidas
ЦФ
23
Василиос Ксенопулос
ВР
37
Andreas Athanasakopoulos
ЦП
90
Аргирис Кампецис
ЦФ
10
Айтор Канталапьерда
ЦФ
Главный тренер
Николаос Ниоплиас
Главный тренер
Гиоргос Донис
Статистика матча ОФИ - Панатинаикос
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
ОФИ
Лига Европы, 5 тур
ОФИ
- : -
26.11.2026
Андерлехт
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Лига Европы, 4 тур
Хапоэль БШ
0 : 2
05.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 9 тур
Панетоликос
0 : 1
01.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Панатинаикос
Лига конференций, 4 тур
Нордшелланд
- : -
26.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Панатинаикос
2 : 0
22.11.2026
ОФИ
Греция. Суперлига, 10 тур
Ираклис
1 : 2
08.11.2026
Панатинаикос
Лига конференций, 3 тур
Панатинаикос
2 : 1
05.11.2026
ЦСКА София
Греция. Суперлига, 9 тур
Панатинаикос
2 : 0
01.11.2026
АЕК
Греция. Суперлига, 8 тур
Волос
0 : 1
25.10.2026
Панатинаикос
Информация о матче
Стадион:
Теодорос Вардиноянис
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