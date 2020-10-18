Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Дания. Суперлига
Орхус - Хорсенс
Орхус - Хорсенс: обзор матча 18 октября 2020
Орхус
18.10.2020, воскресенье, 15:00
Дания. Суперлига, 5 тур
3 : 0
Завершен
Хорсенс
31'
А. Гренбек
53'
П. Мортенсен
68'
К. Хойер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Орхус - Хорсенс
90'
+2
Пенальти не реализован!
K. Finnbogason
89'
Желтая карточка
Й. Геммер
Замена
Д. Линкс
️️️️
Й. Дагур Торстейнссон
80'
Замена
С. Тенгстедт
️️️️
B. Hvidt
80'
Замена
К. Дикс
️️️️
А. Мунксгор
80'
ГОЛ! 3:0!
К. Хойер
68'
67'
Замена
Й. Геммер
️️️️
J. Pohl
66'
Красная карточка
B. Jacobsen
Желтая карточка
Н. Поульсен
62'
57'
Замена
Л. Камили
️️️️
К. Тенгстедт
57'
Замена
K. Finnbogason
️️️️
Й. Торсен
ГОЛ! 2:0!
П. Мортенсен
Пас отдал
А. Гренбек
53'
50'
Желтая карточка
Х. Ханссон
46'
Замена
P. Nymann
️️️️
J. Buus
ГОЛ! 1:0!
А. Гренбек
Пас отдал
Й. Дагур Торстейнссон
31'
17'
Желтая карточка
J. Buus
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Орхус
25
Камил Грабара
ВР
3
Александер Мунксгор
ЦЗ
20
Себастьян Хауснер
ЦЗ
5
Фредерик Тингагер
ЦЗ
5
Каспер Хойер
ЦЗ
33
Patrick Olsen
ЦП
6
Николай Поульсен
ЦП
22
B. Hvidt
ЦП
11
Альберт Гренбек
ЦП
23
Йон Дагур Торстейнссон
ЦФ
9
Патрик Мортенсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Хорсенс
1
Matej Delac
ВР
25
Мальте Кийлерих
ЦЗ
33
Александер Людвиг
ЦЗ
15
Bjarke Jacobsen
ЦП
18
Йонас Торсен
ЦП
18
Лука Прип
ЦП
10
Халлур Ханссон
ЦП
15
Jacob Buus
ЦФ
79
Jannik Pohl
ЦФ
2
Thor Lange
ЦФ
20
Каспер Тенгстедт
ЦФ
Орхус
4
Кевин Дикс
ЦЗ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
11
Джифт Линкс
ЦП
26
Милан Евтович
ЦФ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
10
Серен Тенгстедт
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Хорсенс
1
Michael Lansing
ВР
11
Peter Nymann
ЦЗ
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
6
Йонас Геммер
ЦП
15
Лирим Камили
ПВ
9
Kjartan Finnbogason
ЦФ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
4-4-2
25
Грабара
3
Мунксгор
5
Тингагер
5
Хойер
20
Хауснер
33
22
11
Гренбек
6
Поульсен
9
Мортенсен
23
Торстейнссон
2-4-4
1
25
Кийлерих
33
Людвиг
18
Торсен
18
Прип
10
Ханссон
15
20
Тенгстедт
2
79
15
3
Мунксгор
4
Дикс
4
Дикс
3
Мунксгор
23
Торстейнссон
11
Линкс
11
Линкс
23
Торстейнссон
22
10
Тенгстедт
10
Тенгстедт
22
20
Тенгстедт
15
Камили
15
Камили
20
Тенгстедт
18
Торсен
9
9
18
Торсен
15
11
11
15
79
6
Геммер
6
Геммер
79
Остались в запасе
Орхус
Хорсенс
26
Милан Евтович
ЦФ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Остались в запасе
26
Милан Евтович
ЦФ
18
Jesper Juelsgaard
ЦЗ
9
Никлас Хелениус
ЦФ
1
William Eskelinen
ЦФ
Остались в запасе
1
Michael Lansing
ВР
3
Магнус Йенсен
ЦЗ
44
Николай Брок-Мадсен
ЦФ
Главный тренер
Глен Риддерсхолм
Статистика матча Орхус - Хорсенс
1
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Орхус
Лига конференций, 4 тур
Бранн
- : -
26.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 15 тур
Орхус
2 : 1
20.11.2026
Люнгбю
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Лига конференций, 3 тур
Орхус
0 : 0
05.11.2026
Брага
Дания. Суперлига, 13 тур
Брондбю
2 : 0
01.11.2026
Орхус
Дания. Суперлига, 12 тур
Орхус
2 : 1
25.10.2026
Виборг
Хорсенс
Дания. Суперлига, 16 тур
Рандерс
- : -
29.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 15 тур
Хорсенс
3 : 1
22.11.2026
Силькеборг
Дания. Суперлига, 14 тур
Орхус
2 : 0
08.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 13 тур
Виборг
1 : 0
01.11.2026
Хорсенс
Дания. Суперлига, 12 тур
Хорсенс
5 : 1
25.10.2026
Сендерийск
Дания. Суперлига, 11 тур
Хорсенс
0 : 0
16.10.2026
Рандерс
Информация о матче
Стадион:
НРГИ Парк
Новости команд
Все
Орхус
Хорсенс
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Браги» на победу в матче 3 тура
4 ноября
Лига Конференций: шансы «Орхуса» и «Эгнатии» на победу в матче 2-го тура
21 октября
Лига конференций: шансы «Гента» и «Орхуса» на победу в матче 1-го тура общего этапа
14 октября
«Орхус» – «Бенфика»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 27 августа 2026
27 августа
«Орхус» – «Бенфика»: кто победит в матче плей-офф Лиги Европы 2026/2027
26 августа
Суперлига. Принадлежащий «Краснодару» Онугха сделал хет-трик и помог «Вайле» отыграться со счета 0:3 в матче с «Хорсенсом»
2021.04.30 19:56
2
Гончаренко — о ничьей с «Хорсенсом»: «Были предпосылки, чтобы забить не два гола, а куда больше»
2018.01.22 23:41
4
Товарищеский матч. ЦСКА ушел от поражения во встрече с «Хорсенсом»
2018.01.22 15:48
22
Гончаренко: «Мы сыграли три игры на ноль, но главное — что игроки понимают требования»
2017.01.30 01:24
5
Товарищеский матч. ЦСКА разгромил «Хорсенс», Чалов оформил дубль
2017.01.29 19:51
28
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+