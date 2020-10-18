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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара
Пасуш де Феррейра - Санта-Клара: обзор матча 18 октября 2020
Пасуш де Феррейра
18.10.2020, воскресенье, 17:00
Португалия. Примейра, 4 тур
2 : 1
Завершен
Санта-Клара
35'
О. Рябчук
72'
D. Tanque
69'
T. Santana
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Пасуш де Феррейра - Санта-Клара
Замена
D. Jan
️️️️
D. Tanque
85'
Желтая карточка
М. Диаби
83'
82'
Замена
U.
️️️️
О. Рашид
Замена
Уилтон
️️️️
Л. Сингх
79'
78'
Желтая карточка
T. Santana
ГОЛ! 2:1!
D. Tanque
Пас отдал
Л. Карлос
72'
69'
ГОЛ! 1:1!
T. Santana
Пас отдал
П. Санья
Замена
М. Диаби
️️️️
Б. Кошта
68'
Замена
Э. Феррейра
️️️️
Ж. Амарал
68'
Желтая карточка
О. Рябчук
67'
64'
Замена
Ш. Моганлу
️️️️
К. Жуниор
64'
Замена
C.
️️️️
А. Карвальо
50'
Желтая карточка
Ф. Кардосо
46'
Замена
Линкольн
️️️️
Р. Рамуш
46'
Замена
П. Санья
️️️️
J. Patric
ГОЛ! 1:0!
О. Рябчук
Пас отдал
Л. Сингх
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Пасуш де Феррейра
1
Жорди
ВР
5
Олег Рябчук
ЛЗ
44
Marcelo
ЦЗ
2
Марко Баксиньо
ЦЗ
2
Фернанду Фонсека
ПЗ
22
Луис Карлос
ЦП
46
Стефен Эустакиу
ЦП
28
Бруну Кошта
ЦП
11
Лютер Сингх
ЦП
7
Жоау Амарал
ЦФ
99
Douglas Tanque
ЦФ
Главный тренер
Вашку Сеабра
Санта-Клара
99
Marco Pereira
ВР
70
Мансур
ЛЗ
15
Фабио Кардосо
ЦЗ
5
JoÃ£o Afonso
ЦЗ
2
Рафаэль Рамуш
ПЗ
23
Осама Рашид
ЦП
8
Андерсон Карвальо
ЦП
26
Jean Patric
ЦФ
0
D. Salomao
ЦФ
13
Карлос Жуниор
ЦФ
9
Thiago Santana
ЦФ
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Пасуш де Феррейра
26
Маракас
ЦЗ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
44
Мохамед Диаби
ЦП
31
Michael
ЦФ
18
Dor Jan
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
7
Элдер Феррейра
ЦФ
9
Уилтон
ЦФ
Санта-Клара
13
Андре Феррейра
ВР
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
95
Пьер Санья
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
18
Линкольн
ЦП
10
Costinha
ЦП
18
Нене
ЦП
17
Ukra
ЦФ
70
Шахрияр Моганлу
ЦФ
4-4-2
1
Жорди
5
Рябчук
44
2
Баксиньо
2
Фонсека
22
Карлос
28
Кошта
11
Сингх
46
Эустакиу
99
7
Амарал
4-2-4
99
2
Рамуш
15
Кардосо
5
70
Мансур
23
Рашид
8
Карвальо
9
13
Жуниор
0
26
99
18
18
99
28
Кошта
44
Диаби
44
Диаби
28
Кошта
7
Амарал
7
Феррейра
7
Феррейра
7
Амарал
11
Сингх
9
Уилтон
9
Уилтон
11
Сингх
23
Рашид
17
17
23
Рашид
13
Жуниор
70
Моганлу
70
Моганлу
13
Жуниор
26
95
Санья
95
Санья
26
2
Рамуш
18
Линкольн
18
Линкольн
2
Рамуш
8
Карвальо
10
10
8
Карвальо
Остались в запасе
Пасуш де Феррейра
Санта-Клара
31
Michael
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
13
Андре Феррейра
ВР
18
Нене
ЦП
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Остались в запасе
31
Michael
ЦФ
23
Lucas Silva
ЦФ
33
Мартин Кальдерон
ЦП
26
Маракас
ЦЗ
7
A. Castanheira (pen.)
ЦП
Остались в запасе
17
Кристиан Тассано
ЦЗ
18
Жулио Ромао
ОП
13
Андре Феррейра
ВР
18
Нене
ЦП
Главный тренер
Вашку Сеабра
Главный тренер
Армандо «Пети» Гонсалвеш Тейшейра
Статистика матча Пасуш де Феррейра - Санта-Клара
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 34 тур
Брага
3 : 0
27.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 33 тур
Пасуш де Феррейра
3 : 1
21.05.2023
Риу Аве
Португалия. Примейра, 32 тур
Шавиш
2 : 0
13.05.2023
Пасуш де Феррейра
Португалия. Примейра, 31 тур
Пасуш де Феррейра
0 : 4
07.05.2023
Спортинг
Португалия. Примейра, 30 тур
Визела
1 : 2
29.04.2023
Пасуш де Феррейра
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 12 тур
Морейренcе
- : -
28.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 11 тур
Санта-Клара
1 : 2
08.11.2026
Жил Висенте
Португалия. Примейра, 10 тур
Маритиму
0 : 2
01.11.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 8 тур
Каза Пиа
0 : 0
10.10.2026
Санта-Клара
Португалия. Примейра, 7 тур
Санта-Клара
0 : 0
20.09.2026
Брага
Информация о матче
Стадион:
Капиталь до Мовель
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