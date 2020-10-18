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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Сьон - Лозанна-Спорт
Сьон - Лозанна-Спорт: обзор матча 18 октября 2020
Сьон
18.10.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 4 тур
0 : 0
Завершен
Лозанна-Спорт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сьон - Лозанна-Спорт
89'
Желтая карточка
Н. Бораниясевич
83'
Замена
Э. Гессан
️️️️
А. Туркес
83'
Замена
J. Geissmann
️️️️
C. Schneuwly
Замена
Г. Оаро
️️️️
А. Гргич
60'
Замена
Итаитинга
️️️️
Балтасар
60'
56'
Вторая желтая
С. Кукурузович
45'
+1
Желтая карточка
М. Йенц
36'
Желтая карточка
С. Кукурузович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сьон
18
Кевин Фикеншер
ВР
19
Жан Бамерт
ЦЗ
5
Ayoub Abdellaoui
ЦЗ
20
Серей Ди
ЦП
8
Балтасар
ЦП
34
Бирама Ндойе
ЦП
8
Анто Гргич
ЦП
23
Маттео Тосетти
ЦП
77
Sandro Theler
ЦФ
8
Musa Araz
ЦФ
11
Гаэтан Карлен
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Лозанна-Спорт
1
Диав Мори
ВР
20
Ноа Лосли
ЦЗ
4
Мориц Йенц
ЦЗ
7
Степан Кукурузович
ЦП
21
Камерон Пуэртас
ЦП
28
Никола Бораниясевич
ПП
9
Алдин Туркес
ЦФ
99
Жоэль Монтейру
ЦФ
19
Christian Schneuwly
ЦФ
13
Per Egil Flo
ЦФ
6
Elton Monteiro
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Сьон
16
Тимоти Фаюлу
ВР
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
29
Jared Khasa
ЦФ
99
Гийом Оаро
ЦФ
76
Итаитинга
ЦФ
9
Patrick
ЦФ
Лозанна-Спорт
15
Габриэль Барес
ОП
20
Педру Бразау
АП
1
Thomas Castella
ЦФ
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
29
Эванн Гессан
ЦФ
8
Joel Geissmann
ЦФ
98
Рафик Зехнини
ЦФ
2-5-3
18
Фикеншер
19
Бамерт
5
8
Балтасар
34
Ндойе
8
Гргич
23
Тосетти
20
Ди
11
Карлен
8
77
2-3-5
1
Мори
20
Лосли
4
Йенц
28
Бораниясевич
21
Пуэртас
7
Кукурузович
9
Туркес
6
13
19
99
Монтейру
8
Гргич
99
Оаро
99
Оаро
8
Гргич
8
Балтасар
76
Итаитинга
76
Итаитинга
8
Балтасар
9
Туркес
29
Гессан
29
Гессан
9
Туркес
19
8
8
19
Остались в запасе
Сьон
Лозанна-Спорт
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
9
Patrick
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Габриэль Барес
ОП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Остались в запасе
16
Тимоти Фаюлу
ВР
29
Jared Khasa
ЦФ
5
Jean Ruiz
ЦЗ
20
Андре Эдгар
ЦП
9
Patrick
ЦФ
Остались в запасе
1
Thomas Castella
ЦФ
15
Габриэль Барес
ОП
7
Лукас Да Кунья
ЦФ
20
Педру Бразау
АП
98
Рафик Зехнини
ЦФ
Главный тренер
Петер Цайдлер
Главный тренер
Петер Цайдлер
Статистика матча Сьон - Лозанна-Спорт
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Сьон
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Сьон
- : -
29.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Сьон
2 : 0
21.11.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Вадуц
0 : 4
07.11.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
0 : 0
10.10.2026
Сьон
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
- : -
28.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Лозанна-Спорт
2 : 2
22.11.2026
Вадуц
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Грассхоппер
1 : 1
07.11.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Лозанна-Спорт
4 : 5
01.11.2026
Тун
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Сьон
1 : 0
25.10.2026
Лозанна-Спорт
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
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