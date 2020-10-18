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Расписание матчей
Ла Лига 2026/2027
Атлетик - Леванте
Атлетик - Леванте: обзор матча 18 октября 2020
Атлетик
18.10.2020, воскресенье, 15:00
Испания. Примера, 6 тур
2 : 0
Завершен
Леванте
68'
А. Беренгер
79'
И. Уильямс
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетик - Леванте
Замена
А. Вильялибре
️️️️
И. Уильямс
90'
+1
Замена
У. Венцедор
️️️️
А. Беренгер
84'
82'
Замена
Н. Радойя
️️️️
Х. Мирамон
82'
Замена
Сон
️️️️
Э. Барди
ГОЛ! 2:0!
И. Уильямс
Пас отдал
Х. Морсильо
79'
75'
Замена
Д. Гомес
️️️️
Г. Мелеро
Замена
Х. Морсильо
️️️️
И. Муньяин
71'
Замена
О. Саррага
️️️️
У. Лопес
71'
ГОЛ! 1:0!
А. Беренгер
68'
Желтая карточка
У. Лопес
64'
63'
Замена
Х. де Фрутос
️️️️
Р. Рочина
63'
Замена
Р. Марти
️️️️
Х. Луис Моралес
Желтая карточка
А. Капа
44'
Желтая карточка
Е. Альварес
42'
33'
Желтая карточка
Р. Везо
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетик
1
Унаи Симон
ВР
18
Микель Баленсиага
ЛЗ
5
Ерай Альварес
ЦЗ
26
Иньиго Мартинес
ЦЗ
2
Андер Капа
ПЗ
14
Дани Гарсия
ЦП
8
Унаи Лопес
ЦП
10
Икер Муньяин
АП
7
Алекс Беренгер
ПВ
14
Рауль Гарсия
ЦФ
9
Иньяки Уильямс
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Леванте
1
Коке Вегас
ВР
18
Карлос Клер
ЛЗ
21
Серхио Поштиго
ЦЗ
21
Рубен Везо
ЦЗ
21
Хорхе Мирамон
ПЗ
11
Микаэль Мальса
ОП
20
Хосе Кампанья
ЦП
16
Гонсало Мелеро
ЦП
10
Энис Барди
АП
16
Рубен Рочина
ПВ
25
Хосе Луис Моралес
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Атлетик
1
Яго Эррерин
ВР
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
7
Хон Морсильо
ЛВ
10
Иньиго Висенте
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
6
Микель Весга
ОП
12
Унаи Венцедор
ЦП
6
Ойер Саррага
ЦП
8
Ойан Сансет
АП
12
Асьер Вильялибре
ЦФ
Леванте
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
22
Неманья Радойя
ЦЗ
17
Сон
ПЗ
23
Коке
ПЗ
19
Хорхе де Фрутос
ПВ
99
Дани Гомес
ЦФ
9
Рохер Марти
ЦФ
11
Серхио Леон
ЦФ
4-2-2-2
1
Симон
18
Баленсиага
5
Альварес
26
Мартинес
2
Капа
14
Дани Гарсия
8
Лопес
10
Муньяин
7
Беренгер
9
Уильямс
14
Гарсия
4-1-2-2-1
1
Вегас
21
Мирамон
21
Поштиго
21
Рубен Везо
18
Клер
11
Мальса
20
Кампанья
16
Мелеро
16
Рочина
10
Барди
25
Моралес
10
Муньяин
7
Морсильо
7
Морсильо
10
Муньяин
7
Беренгер
12
Венцедор
12
Венцедор
7
Беренгер
8
Лопес
6
Саррага
6
Саррага
8
Лопес
9
Уильямс
12
Вильялибре
12
Вильялибре
9
Уильямс
16
Мелеро
99
Гомес
99
Гомес
16
Мелеро
16
Рочина
19
де Фрутос
19
де Фрутос
16
Рочина
10
Барди
17
Сон
17
Сон
10
Барди
21
Мирамон
22
Радойя
22
Радойя
21
Мирамон
25
Моралес
9
Марти
9
Марти
25
Моралес
Остались в запасе
Атлетик
Леванте
10
Иньиго Висенте
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
1
Яго Эррерин
ВР
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Главный тренер
Гаиска Гаритано
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Остались в запасе
10
Иньиго Висенте
ЛВ
14
Иньиго Кордоба
ЛВ
8
Ойан Сансет
АП
1
Яго Эррерин
ВР
13
Хокин Эскьета
ВР
14
Унаи Нуньес
ЦЗ
15
Иньиго Леке
ПЗ
6
Микель Весга
ОП
Остались в запасе
25
Дани Карденас
ВР
3
Антонио Гарсия
ЛЗ
44
Робер Пьер
ЦЗ
6
Оскар Дуарте
ЦЗ
23
Коке
ПЗ
11
Серхио Леон
ЦФ
Главный тренер
Гаиска Гаритано
Главный тренер
Хуан Рамон Лопес Мунис
Статистика матча Атлетик - Леванте
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Атлетик
Испания. Примера, 14 тур
Малага
- : -
28.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 13 тур
Атлетик
0 : 1
20.11.2026
Эспаньол
Испания. Примера, 12 тур
Осасуна
1 : 1
07.11.2026
Атлетик
Испания. Примера, 11 тур
Атлетик
2 : 1
01.11.2026
Реал Сосьедад
Испания. Примера, 10 тур
Атлетик
4 : 0
25.10.2026
Хетафе
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Леванте
Испания. Примера, 14 тур
Леванте
- : -
27.11.2026
Расинг
Испания. Примера, 13 тур
Леванте
1 : 1
23.11.2026
Эльче
Испания. Примера, 12 тур
Сельта
0 : 0
08.11.2026
Леванте
Испания. Примера, 11 тур
Леванте
0 : 2
31.10.2026
Атлетико
Испания. Примера, 10 тур
Реал Сосьедад
2 : 1
25.10.2026
Леванте
Испания. Примера, 6 тур
Леванте
3 : 1
21.10.2026
Атлетик
Информация о матче
Стадион:
Сан Мамес Баррия
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