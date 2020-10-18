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Расписание матчей
Чемпионат Турции по футболу 2025/2026
Гезтепе - Фенербахче
Гезтепе - Фенербахче: обзор матча 18 октября 2020
Гезтепе
18.10.2020, воскресенье, 19:00
Турция. Суперлига, 5 тур
2 : 3
Завершен
Фенербахче
34'
Гильерме (П)
63'
Гильерме
27'
Х. Соса (П)
43'
С. Азиз
51'
Д. Пелкас
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Гезтепе - Фенербахче
Желтая карточка
М. Михоевич
88'
83'
Замена
М. Хакан Яндас
️️️️
Х. Соса
Замена
M. MossorÃ³
️️️️
С. Айдогду
82'
75'
Желтая карточка
С. Азиз
70'
Замена
P. Demba CissÃ©
️️️️
М. Саматта
70'
Замена
З. Гюмюш
️️️️
Д. Пелкас
65'
Желтая карточка
Д. Эркин
Желтая карточка
О. Нвободо
65'
65'
Желтая карточка
А. Баиндыр
ГОЛ! 2:3!
Гильерме
Пас отдал
Х. Акбунар
63'
Желтая карточка
Б. Идейе
60'
57'
Замена
Ф. Кадиоглу
️️️️
Э. Валенсия
Замена
Ш. Ндиайе
️️️️
З. Трипич
56'
Замена
О. Нвободо
️️️️
А. Бийого Поко
56'
51'
ГОЛ! 1:3!
Д. Пелкас
43'
ГОЛ! 1:2!
С. Азиз
Пас отдал
Д. Эркин
41'
Желтая карточка
Л. Густаво
ГОЛ с пенальти! 1:1!
Гильерме
34'
27'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Х. Соса
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Гезтепе
70
Ирфан Эгрибаят
ВР
3
Марко Михоевич
ЦЗ
7
Мурат Палули
ЦЗ
33
Атындж Нукан
ЦЗ
41
Беркан Эмир
ЦЗ
71
Андре Бийого Поко
ЦП
8
Сонер Айдогду
ЦП
7
Халил Акбунар
ЦП
12
Гильерме
ЦП
10
Златко Трипич
ЦП
12
Браун Идейе
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Фенербахче
1
Алтай Баиндыр
ВР
30
Назим Сангаре
ЦЗ
32
Марсель Тиссеран
ЦЗ
4
Сердар Азиз
ЦЗ
88
Джанер Эркин
ЦЗ
14
Луис Густаво
ОП
7
Хосе Соса
ЦП
11
Озан Туфан
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
30
Эннер Валенсия
ЦФ
38
Мбвана Саматта
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Гезтепе
16
Балаж Медьери
ВР
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
5
Обинна Нвободо
ОП
10
Marcio MossorÃ³
ЦП
27
Шериф Ндиайе
ЦФ
66
Burak Süleyman
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
Фенербахче
23
Харун Текин
ВР
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
57
Филип Новак
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
11
Зинан Гюмюш
ЦП
24
Ферди Кадиоглу
ЦП
9
Маме Тиам
ЦП
8
Мерт Хакан Яндас
ЦП
9
Papiss Demba CissÃ©
ЦФ
9
Кемаль Адеми
ЦФ
4-5-1
70
Эгрибаят
3
Михоевич
33
Нукан
41
Эмир
7
Палули
8
Айдогду
7
Акбунар
12
Гильерме
10
Трипич
71
Бийого Поко
12
Идейе
4-1-3-2
1
Баиндыр
32
Тиссеран
4
Азиз
88
Эркин
30
Сангаре
14
Густаво
7
Соса
11
Туфан
10
Пелкас
38
Саматта
30
Валенсия
10
Трипич
27
Ндиайе
27
Ндиайе
10
Трипич
71
Бийого Поко
5
Нвободо
5
Нвободо
71
Бийого Поко
8
Айдогду
10
10
8
Айдогду
10
Пелкас
11
Гюмюш
11
Гюмюш
10
Пелкас
30
Валенсия
24
Кадиоглу
24
Кадиоглу
30
Валенсия
7
Соса
8
Яндас
8
Яндас
7
Соса
38
Саматта
9
9
38
Саматта
Остались в запасе
Гезтепе
Фенербахче
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
66
Burak Süleyman
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Эрсун Янал
Остались в запасе
68
Дженан Бурекович
ЛЗ
66
Burak Süleyman
ЦФ
6
Kubilay Sönmez
ЦФ
90
Efe Binici
ЦФ
16
Балаж Медьери
ВР
27
Lamine Gassama
ЦЗ
4
Тити
ЦЗ
Остались в запасе
5
Садик Чифтпинар
ЦЗ
38
Толга Чигерчи
ОП
23
Харун Текин
ВР
57
Филип Новак
ЦЗ
9
Маме Тиам
ЦП
9
Кемаль Адеми
ЦФ
Главный тренер
Йилмаз Вюрал
Главный тренер
Эрсун Янал
Статистика матча Гезтепе - Фенербахче
3
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
4
Матчи команд
Гезтепе
Турция. Суперлига, 13 тур
Гезтепе
- : -
30.11.2026
Трабзонспор
Турция. Суперлига, 12 тур
Эрзурумспор
0 : 1
22.11.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 11 тур
Гезтепе
1 : 2
07.11.2026
Истанбул Башакшехир
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Гезтепе
2 : 0
25.10.2026
Чорум
Турция. Суперлига, 8 тур
Коджаэлиспор
1 : 2
18.10.2026
Гезтепе
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Шахтер
- : -
25.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 12 тур
Коджаэлиспор
2 : 2
21.11.2026
Фенербахче
Турция. Суперлига, 11 тур
Чорум
0 : 5
08.11.2026
Фенербахче
Лига чемпионов, Общий этап
Фенербахче
3 : 2
04.11.2026
Ливерпуль
Турция. Суперлига, 10 тур
Фенербахче
1 : 2
31.10.2026
Гезтепе
Турция. Суперлига, 9 тур
Галатасарай
2 : 1
26.10.2026
Фенербахче
Информация о матче
Стадион:
Шюкрю Сарачоглу
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