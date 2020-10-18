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Расписание матчей
Нидерланды. Эредивизие
Эммен - Фортуна
Эммен - Фортуна: обзор матча 18 октября 2020
Эммен
18.10.2020, воскресенье, 21:00
Голландия. Эредивизие, 5 тур
2 : 2
Завершен
Фортуна
51'
Н. Лаурсен
60'
M. De Leeuw
18'
С. Полтер
23'
Л. Семеду
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Эммен - Фортуна
Желтая карточка
С. Пенья
85'
81'
Замена
Э. Ханссон
️️️️
Л. Семеду
80'
Желтая карточка
М. Сентьенс
Желтая карточка
С. Тибблинг
73'
Замена
R. De Vos
️️️️
A. Jansen
65'
ГОЛ! 2:2!
M. De Leeuw
Пас отдал
C. Cavlan
60'
ГОЛ! 1:2!
Н. Лаурсен
51'
Замена
R. Van Rhijn
️️️️
N. Bakker
46'
23'
ГОЛ! 0:2!
Л. Семеду
18'
ГОЛ! 0:1!
С. Полтер
Пас отдал
Л. Семеду
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Эммен
20
Мигель Араухо
ЦЗ
23
Гленн Бейл
ПЗ
11
Симон Тибблинг
ЦП
6
Серхио Пенья
АП
11
Николай Лаурсен
ПВ
4
Nick Bakker
ЦФ
22
Caner Cavlan
ЦФ
20
Michael Chacon
ЦФ
0
A. Jansen
ЦФ
19
Michael De Leeuw
ЦФ
26
Dennis Telgenkamp
ЦФ
Главный тренер
Дик Луккиен
Фортуна
55
Алексей Кошелев
ВР
27
Джордж Кокс
ЛЗ
4
Мартин Анга
ЦЗ
12
Лазарос Рота
ЦЗ
4
Роел Янссен
ЦЗ
5
Тесфальдет Теки
ЦП
20
Матс Сентьенс
ЦП
9
Зиан Флемминг
АП
25
Jorrit Smeets
ЦФ
91
Себастьян Полтер
ЦФ
7
Лисандру Семеду
ЦФ
Главный тренер
Хулио Веласкес
Эммен
18
Денис Гранечны
ЦЗ
16
Ricardo Van Rhijn
ЦЗ
8
Лукас Бернаду
ОП
51
S. Sidibe
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
32
Robbert De Vos
ЦФ
30
Desevio Payne
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
Фортуна
1
Яник ван Ош
ВР
7
Эмиль Ханссон
ЛВ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
12
Clint Essers
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
2-1-2-5
20
Араухо
23
Бейл
11
Тибблинг
6
Пенья
11
Лаурсен
20
26
19
0
22
4-2-1-3
55
Кошелев
4
Анга
12
Рота
4
Янссен
27
Кокс
5
Теки
20
Сентьенс
9
Флемминг
7
Семеду
91
Полтер
25
0
32
32
0
4
16
16
4
7
Семеду
7
Ханссон
7
Ханссон
7
Семеду
Остались в запасе
Эммен
Фортуна
51
S. Sidibe
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
30
Desevio Payne
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Главный тренер
Дик Луккиен
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
1
Яник ван Ош
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Хулио Веласкес
Остались в запасе
51
S. Sidibe
ЦФ
15
Lentini Caciano
ЦФ
0
H. B. Moussa
ЦФ
8
Лукас Бернаду
ОП
30
Desevio Payne
ЦФ
14
Ferhat GÃ¶rgÃ¼lÃ¼
ЦФ
93
Stefan van der Lei
ЦФ
29
Felix Wiedwald
ЦФ
18
Денис Гранечны
ЦЗ
Остались в запасе
40
Joshua Jonas Wehking
ЦФ
1
Яник ван Ош
ВР
12
Clint Essers
ЦФ
33
J. Jach (pen.)
ЦФ
82
Branislav Ninaj
ЦФ
24
Nassim El Ablak
ЦФ
17
Djibril Dianessy
ЦФ
8
Самуэль Мутуссами
ЦП
Главный тренер
Дик Луккиен
Главный тренер
Хулио Веласкес
Статистика матча Эммен - Фортуна
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Эммен
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
0 : 3
25.05.2024
НАК Бреда
Нидерланды. Эредивизие, Переходные матчи
НАК Бреда
1 : 1
21.05.2024
Эммен
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Эммен
1 : 2
11.06.2023
Алмере Сити
Голландия. Эредивизие, Переходные матчи
Алмере Сити
2 : 0
06.06.2023
Эммен
Голландия. Эредивизие, 34 тур
Утрехт
3 : 2
28.05.2023
Эммен
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 14 тур
Фортуна
- : -
29.11.2026
Херенвен
Нидерланды. Эредивизие, 13 тур
Гоу Эхед Иглс
0 : 1
22.11.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 12 тур
Фортуна
2 : 2
07.11.2026
Телстар
Нидерланды. Эредивизие, 11 тур
Фейеноорд
1 : 1
31.10.2026
Фортуна
Нидерланды. Эредивизие, 10 тур
Фортуна
1 : 0
25.10.2026
Экселсиор
Нидерланды. Эредивизие, 9 тур
НЕК
2 : 2
18.10.2026
Фортуна
Информация о матче
Стадион:
Де Ауде Мердейк
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