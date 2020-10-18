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Расписание матчей
Вторая Лига Б группа 1
Спартак-Нальчик - Динамо Мх
Спартак-Нальчик - Динамо Мх: обзор матча 18 октября 2020
Спартак-Нальчик
18.10.2020, воскресенье, 16:00
Россия. ПФЛ. Группа 1, 11 тур
3 : 2
Завершен
Динамо Мх
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Статистика матча Спартак-Нальчик - Динамо Мх
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Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Динамо Мх
Россия. Кубок, 6 тур
Динамо Мх
- : -
25.11.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
1 : 1
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Балтика
0 : 1
08.11.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Информация о матче
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Спартак-Нальчик
Динамо Мх
Ловчев прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 22:46
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Тихонов прокомментировал упущенную победу «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 19:35
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Вчера, 17:51
Названы сроки рассмотрения вопроса о расширении РПЛ
Вчера, 17:40
1
Генич определил виновных в упущенной победе «Спартака» над «Динамо Мх»
Вчера, 15:59
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«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
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25 августа
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Вчера, 17:40
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Вчера, 15:59
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