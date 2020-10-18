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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Лилль - Ланс
Лилль - Ланс: обзор матча 18 октября 2020
Лилль
18.10.2020, воскресенье, 22:00
Франция. Лига 1, 7 тур
4 : 0
Завершен
Ланс
11'
Б. Йылмаз
47'
Ж. Бамба
69'
Н. Иконе
79'
Ю. Языджи
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лилль - Ланс
Замена
А. Сумаоро
️️️️
Ж. Фонте
82'
81'
Замена
И. Бура
️️️️
Ф. Сотока
ГОЛ! 4:0!
Ю. Языджи
Пас отдал
Ж. Бамба
79'
Замена
Б. Сумаре
️️️️
Р. Саншеш
76'
Замена
Ю. Языджи
️️️️
Л. Араухо
76'
75'
Красная карточка
К. Мишелен
71'
Замена
К. Мишелен
️️️️
Ж. Клосс
71'
Замена
С. Банза
️️️️
Г. Какута
ГОЛ! 3:0!
Н. Иконе
Пас отдал
Ж. Бамба
69'
Замена
Н. Иконе
️️️️
Б. Йылмаз
65'
Замена
Шека
️️️️
Б. Андре
65'
60'
Замена
Т. Маурисио
️️️️
Я. Каюзак
57'
Вторая желтая
Ж. Гради
ГОЛ! 2:0!
Ж. Бамба
Пас отдал
З. Челик
47'
46'
Замена
А. Калимуэндо
️️️️
К. Жан
30'
Желтая карточка
Ж. Гради
18'
Желтая карточка
Я. Каюзак
ГОЛ! 1:0!
Б. Йылмаз
11'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лилль
16
Майк Меньян
ВР
6
Домагой Брадарич
ЛЗ
6
Жозе Фонте
ЦЗ
4
Свен Ботман
ЦЗ
2
Зеки Челик
ПЗ
19
Жонатан Бамба
ЛВ
21
Бенжамин Андре
ЦП
8
Ренату Саншеш
ЦП
7
Луис Араухо
ЦФ
15
Джонатан Дэвид
ЦФ
17
Бурак Йылмаз
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Ланс
16
Жан-Луис Лека
ВР
21
Массадио Айдара
ЛЗ
5
Лоик Баде
ЦЗ
16
Александар Радованович
ЦЗ
24
Жонатан Гради
ЦЗ
92
Жонатан Клосс
ПЗ
28
Шейк Дукур
ОП
18
Янник Каюзак
ОП
5
Гаэль Какута
АП
29
Флориан Сотока
ЦФ
10
Корентен Жан
ЦФ
Лилль
30
Люка Шевалье
ВР
17
Рейнилду
ЛЗ
5
Адама Сумаоро
ЦЗ
26
Жереми Пье
ПЗ
34
Бубакари Сумаре
ОП
8
Шека
ЦП
97
Юсуф Языджи
АП
93
Нанитамо Иконе
ПВ
22
Тимоти Веа
ЦФ
Ланс
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
14
Исмаэль Бура
ЛЗ
5
Закария Диалло
ЦЗ
22
Клеман Мишелен
ПЗ
70
Шарль Боли
ЦП
7
Тони Маурисио
АП
15
Арно Калимуэндо
ЦФ
24
Симон Банза
ЦФ
11
Сирил Баяла
ЦФ
4-2-1-3
16
Меньян
6
Брадарич
6
Фонте
4
Ботман
2
Челик
21
Андре
8
Саншеш
19
Бамба
17
Йылмаз
15
Дэвид
7
Араухо
3-4-1-2
16
Лека
5
Баде
16
Радованович
24
Гради
92
Клосс
28
Дукур
18
Каюзак
21
Айдара
5
Какута
10
Жан
29
Сотока
7
Араухо
97
Языджи
97
Языджи
7
Араухо
8
Саншеш
34
Сумаре
34
Сумаре
8
Саншеш
17
Йылмаз
93
Иконе
93
Иконе
17
Йылмаз
6
Фонте
5
Сумаоро
5
Сумаоро
6
Фонте
21
Андре
8
Шека
8
Шека
21
Андре
29
Сотока
14
Бура
14
Бура
29
Сотока
92
Клосс
22
Мишелен
22
Мишелен
92
Клосс
10
Жан
15
Калимуэндо
15
Калимуэндо
10
Жан
18
Каюзак
7
Маурисио
7
Маурисио
18
Каюзак
5
Какута
24
Банза
24
Банза
5
Какута
Остались в запасе
Лилль
Ланс
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
30
Люка Шевалье
ВР
22
Тимоти Веа
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
5
Закария Диалло
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
11
Сирил Баяла
ЦФ
Остались в запасе
26
Жереми Пье
ПЗ
17
Рейнилду
ЛЗ
30
Люка Шевалье
ВР
22
Тимоти Веа
ЦФ
Остались в запасе
5
Закария Диалло
ЦЗ
70
Шарль Боли
ЦП
1
Вуйлькер Фариньес
ВР
11
Сирил Баяла
ЦФ
Главный тренер
Кристоф Гальтье
Статистика матча Лилль - Ланс
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Лилль
- : -
25.11.2026
Бавария
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Ренн
1 : 2
08.11.2026
Лилль
Лига чемпионов, Общий этап
Буде-Глимт
0 : 0
03.11.2026
Лилль
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Ланс
Лига чемпионов, Общий этап
РБ Лейпциг
- : -
24.11.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 11 тур
Ланс
1 : 1
21.11.2026
Тулуза
Франция. Лига 1, 10 тур
Ланс
1 : 2
08.11.2026
Марсель
Лига чемпионов, Общий этап
Ланс
1 : 9
04.11.2026
Комо
Франция. Лига 1, 9 тур
Лилль
1 : 0
30.10.2026
Ланс
Франция. Лига 1, 8 тур
Ланс
2 : 1
24.10.2026
Париж
Информация о матче
Стадион:
Пьер Моруа
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