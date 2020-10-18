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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Монако - Монпелье
Монако - Монпелье: обзор матча 18 октября 2020
Монако
18.10.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 1
Завершен
Монпелье
70'
В. Бен-Йеддер (П)
51'
С. Мавидиди
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Монако - Монпелье
90'
+5
Желтая карточка
А. Суке
Желтая карточка
В. Геббельс
90'
+3
90'
+1
Замена
Ж. Самбья
️️️️
А. Ойонго
Желтая карточка
П. Пеллегри
73'
73'
Замена
Д. Ферри
️️️️
Г. Лаборд
73'
Замена
К. Долли
️️️️
Ж. Шотар
Замена
П. Пеллегри
️️️️
С. Диоп
71'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
В. Бен-Йеддер
70'
61'
Замена
Д. Ле Таллек
️️️️
Ф. Мойе
Замена
В. Геббельс
️️️️
О. Чуамени
59'
Замена
С. Фабрегас
️️️️
Д. Сидибе
59'
51'
ГОЛ! 0:1!
С. Мавидиди
Замена
С. Йоветич
️️️️
К. Фолланд
46'
46'
Замена
С. Мавидиди
️️️️
А. Делор
19'
Красная карточка
Т. Саванье
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Монако
23
Бенжамин Леком
ВР
5
Крислен Матсима
ЦЗ
5
Бенуа Бадьяшиль
ЦЗ
2
Рубен Агилар
ПЗ
19
Джибриль Сидибе
ПЗ
12
Флорентину
ОП
14
Орельен Чуамени
ОП
10
Софьян Диоп
АП
10
Желсон Мартинш
ПВ
10
Виссам Бен-Йеддер
ЦФ
31
Кевин Фолланд
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Монпелье
1
Йонас Омлин
ВР
8
Амбруаз Ойонго
ЛЗ
4
Виторино Хилтон
ЦЗ
31
Николя Коцца
ЦЗ
3
Даниэль Конгре
ЦЗ
2
Арно Суке
ПЗ
13
Жорис Шотар
ОП
10
Тежи Саванье
ЦП
91
Флоран Мойе
АП
9
Гаэтан Лаборд
ЦФ
9
Анди Делор
ЦФ
Монако
99
Радослав Майецки
ВР
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
69
Виллем Геббельс
ЛВ
20
Энцо Мийо
ЦП
24
Юссуф Фофана
ЦП
4
Сеск Фабрегас
ЦП
9
Стеван Йоветич
ЦФ
9
Пьетро Пеллегри
ЦФ
Монпелье
16
Димитри Берто
ВР
5
Клеман Видаль
ЦЗ
10
Жуниор Самбья
ПЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
20
Киган Долли
ЛВ
6
Дамьен Ле Таллек
ОП
4
Джордан Ферри
ЦП
45
Стефи Мавидиди
ЦФ
32
Петар Шкулетич
ЦФ
4-2-2-2
23
Леком
2
Агилар
5
Матсима
5
Бадьяшиль
19
Сидибе
12
Флорентину
14
Чуамени
10
Диоп
10
Мартинш
31
Фолланд
10
Бен-Йеддер
3-3-1-1-2
1
Омлин
4
Хилтон
31
Коцца
3
Конгре
2
Суке
13
Шотар
8
Ойонго
10
Саванье
91
Мойе
9
Делор
9
Лаборд
14
Чуамени
69
Геббельс
69
Геббельс
14
Чуамени
19
Сидибе
4
Фабрегас
4
Фабрегас
19
Сидибе
31
Фолланд
9
Йоветич
9
Йоветич
31
Фолланд
10
Диоп
9
Пеллегри
9
Пеллегри
10
Диоп
8
Ойонго
10
Самбья
10
Самбья
8
Ойонго
13
Шотар
20
Долли
20
Долли
13
Шотар
91
Мойе
6
Ле Таллек
6
Ле Таллек
91
Мойе
9
Лаборд
4
Ферри
4
Ферри
9
Лаборд
9
Делор
45
Мавидиди
45
Мавидиди
9
Делор
Остались в запасе
Монако
Монпелье
99
Радослав Майецки
ВР
20
Энцо Мийо
ЦП
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
Главный тренер
Нико Ковач
5
Клеман Видаль
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Остались в запасе
99
Радослав Майецки
ВР
20
Энцо Мийо
ЦП
12
Кайо Энрике
ЛЗ
3
Гильермо Марипан
ЦЗ
24
Юссуф Фофана
ЦП
Остались в запасе
5
Клеман Видаль
ЦЗ
73
Юн Ил-Лок
ЛВ
16
Димитри Берто
ВР
32
Петар Шкулетич
ЦФ
Главный тренер
Нико Ковач
Статистика матча Монако - Монпелье
2
1
1
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Монако
Лига конференций, 4 тур
Хартс
- : -
26.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 11 тур
Монако
1 : 1
21.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 10 тур
Ле-Ман
1 : 1
08.11.2026
Монако
Лига конференций, 3 тур
Монако
2 : 0
05.11.2026
Нордшелланд
Франция. Лига 1, 9 тур
Париж
3 : 1
01.11.2026
Монако
Франция. Лига 1, 8 тур
Монако
1 : 1
25.10.2026
Лилль
Монпелье
Франция. Лига 2, 14 тур
Монпелье
- : -
05.12.2026
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Лаваль
1 : 0
21.11.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 12 тур
Монпелье
2 : 3
06.11.2026
Метц
Франция. Лига 2, 11 тур
Анси
0 : 3
31.10.2026
Монпелье
Франция. Лига 2, 10 тур
Монпелье
2 : 1
26.10.2026
Ред Стар
Франция. Лига 2, 9 тур
Родез
0 : 3
19.10.2026
Монпелье
Информация о матче
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