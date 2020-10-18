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Расписание матчей
АПЛ 2026/2027
Лестер - Астон Вилла
Лестер - Астон Вилла: обзор матча 18 октября 2020
Лестер
18.10.2020, воскресенье, 21:15
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Астон Вилла
90+1'
Р. Баркли
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лестер - Астон Вилла
90'
+1
ГОЛ! 0:1!
Р. Баркли
81'
Замена
Б. Траоре
️️️️
Трезеге
Замена
Х. Чодури
️️️️
Н. Менди
79'
Желтая карточка
Д. Эванс
75'
Желтая карточка
Т. Кастань
73'
71'
Желтая карточка
Д. Луис
Замена
И. Слимани
️️️️
К. Ихеначо
71'
Замена
Д. Мэддисон
️️️️
Д. Прат
68'
Желтая карточка
Ю. Тилеманс
41'
40'
Желтая карточка
М. Кэш
32'
Желтая карточка
Д. МакГинн
Желтая карточка
А. Перес
31'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лестер
1
Каспер Шмейхель
ВР
3
Уэсли Фофана
ЦЗ
21
Тимоти Кастань
ЦЗ
35
Джонни Эванс
ЦЗ
24
Джеймс Джастин
ПЗ
11
Харви Барнс
ЛП
26
Деннис Прат
ЦП
6
Нампалис Менди
ЦП
18
Юри Тилеманс
ЦП
17
Келечи Ихеначо
ЦФ
22
Айосе Перес
ЦФ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Астон Вилла
1
Эмилиано Мартинес
ВР
23
Мэтт Таргетт
ЛЗ
15
Эзри Конса
ЦЗ
2
Тайрон Мингс
ЦЗ
2
Мэтти Кэш
ПЗ
10
Джек Грилиш
ЛВ
7
Трезеге
ЛВ
6
Росс Баркли
ЦП
15
Дуглас Луис
ЦП
7
Джон МакГинн
ЦП
11
Олли Уоткинс
ЦФ
Главный тренер
Дин Смит
Лестер
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
8
Хамза Чодури
ЦП
10
Джеймс Мэддисон
АП
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
19
Ислам Слимани
ЦФ
Астон Вилла
31
Джед Стир
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
11
Бертран Траоре
ПВ
4-4-2
1
Шмейхель
3
Фофана
21
Кастань
35
Эванс
24
Джастин
11
Барнс
6
Менди
18
Тилеманс
26
Прат
22
Перес
17
Ихеначо
4-3-2-1
1
Мартинес
2
Кэш
15
Конса
2
Мингс
23
Таргетт
6
Баркли
15
Луис
7
МакГинн
10
Грилиш
7
Трезеге
11
Уоткинс
6
Менди
8
Чодури
8
Чодури
6
Менди
26
Прат
10
Мэддисон
10
Мэддисон
26
Прат
17
Ихеначо
19
Слимани
19
Слимани
17
Ихеначо
7
Трезеге
11
Траоре
11
Траоре
7
Трезеге
Остались в запасе
Лестер
Астон Вилла
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
31
Джед Стир
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Дин Смит
Остались в запасе
21
Дэнни Уорд
ВР
5
Уэс Морган
ЦЗ
11
Марк Олбрайтон
ПП
7
Дженгиз Ундер
ПВ
Остались в запасе
31
Джед Стир
ВР
3
Бьорн Энгелс
ЦЗ
27
Ахмед Эль-Мохамади
ПЗ
6
Марвелус Накамба
ЦП
14
Конор Хурихейн
ЦП
21
Анвар Эль-Гази
ПВ
Главный тренер
Брендан Роджерс
Главный тренер
Дин Смит
Статистика матча Лестер - Астон Вилла
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Лестер
Англия. Первая лига, 9 тур
Блэкпул
- : -
24.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 16 тур
Хаддерсфилд Таун
0 : 1
21.11.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 14 тур
Лестер
2 : 2
31.10.2026
Стивенидж
Англия. Первая лига, 8 тур
Лестер
3 : 0
27.10.2026
Уиган Атлетик
Англия. Первая лига, 13 тур
Лутон Таун
2 : 1
24.10.2026
Лестер
Англия. Первая лига, 12 тур
Бромли
0 : 4
20.10.2026
Лестер
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Галатасарай
- : -
24.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Астон Вилла
0 : 0
21.11.2026
Сандерленд
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Манчестер Юнайтед
4 : 4
08.11.2026
Астон Вилла
Лига чемпионов, Общий этап
Барселона
3 : 0
03.11.2026
Астон Вилла
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Астон Вилла
1 : 1
31.10.2026
Фулхэм
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Борнмут
3 : 0
28.10.2026
Астон Вилла
Информация о матче
Стадион:
Кинг Пауэр
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