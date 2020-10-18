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Расписание матчей
Швейцария. Суперлига
Люцерн - Санкт-Галлен
Люцерн - Санкт-Галлен: обзор матча 18 октября 2020
Люцерн
18.10.2020, воскресенье, 17:00
Швейцария. Суперлига, 4 тур
2 : 2
Завершен
Санкт-Галлен
51'
Д. Соргич
66'
Ф. Угринич
5'
В. Руис
59'
Ж. Квинтийя
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Люцерн - Санкт-Галлен
88'
Замена
V. Rufli
️️️️
Б. Стильхарт
Замена
S. Alabi
️️️️
Л. Шауб
81'
80'
Желтая карточка
А. Крауши
Замена
И. Ндиайе
️️️️
Д. Соргич
74'
69'
Замена
A. Ribeiro
️️️️
Ж. Гуйемено
69'
Замена
Б. Бабич
️️️️
К. Дуа
ГОЛ! 2:2!
Ф. Угринич
Пас отдал
С. Сидлер
66'
61'
Желтая карточка
Ж. Квинтийя
59'
ГОЛ! 1:2!
Ж. Квинтийя
ГОЛ! 1:1!
Д. Соргич
51'
Желтая карточка
В. Тасар
45'
+3
Желтая карточка
Ц. Вильям Нденг
27'
Замена
Ф. Угринич
️️️️
П. Шурпф
19'
5'
ГОЛ! 0:1!
В. Руис
Пас отдал
А. Крауши
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Люцерн
27
Мариус Мюллер
ВР
5
Лукас
ЦЗ
5
Стефан Кнежевич
ЦЗ
24
Силван Сидлер
ЦЗ
6
Алекс Карбонель
ЦП
7
Ций Вильям Нденг
ЦП
10
Марвин Шульц
ЦП
11
Паскаль Шурпф
ЦП
21
Луис Шауб
ЦП
39
Деян Соргич
ЦФ
27
Варол Тасар
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Санкт-Галлен
1
Лоуренс Ати Зиги
ВР
28
Миро Мухайм
ЛЗ
23
Бетим Фазлийи
ЦЗ
20
Леонидас Стержиу
ЦЗ
9
Квадво Дуа
ЦП
16
Лукас Гертлер
ЦП
88
Жорди Квинтийя
ЦП
30
Виктор Руис
ЦП
4
Базиль Стильхарт
ЦП
21
Жереми Гуйемено
ЦП
17
Алессандро Крауши
ЦП
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Люцерн
23
Марко Бюрки
ЦЗ
23
Филип Угринич
ЦП
10
Лорик Эмини
ЦП
1
David Zibung
ЦФ
23
Samuel Alabi
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
7
Ибраима Ндиайе
ЦФ
Санкт-Галлен
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
99
Vincent Rufli
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
27
Борис Бабич
ЦФ
19
André Ribeiro
ЦФ
27
Элье Йуан
ЦФ
3-5-2
27
Мюллер
5
Лукас
5
Кнежевич
24
Сидлер
7
Нденг
10
Шульц
11
Шурпф
21
Шауб
6
Карбонель
27
Тасар
39
Соргич
3-5-2
1
Зиги
23
Фазлийи
20
Стержиу
28
Мухайм
88
Квинтийя
4
Стильхарт
21
Гуйемено
17
Крауши
30
Руис
9
Дуа
16
Гертлер
21
Шауб
23
23
21
Шауб
11
Шурпф
23
Угринич
23
Угринич
11
Шурпф
39
Соргич
7
Ндиайе
7
Ндиайе
39
Соргич
9
Дуа
27
Бабич
27
Бабич
9
Дуа
4
Стильхарт
99
99
4
Стильхарт
21
Гуйемено
19
19
21
Гуйемено
Остались в запасе
Люцерн
Санкт-Галлен
1
David Zibung
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
Главный тренер
Маркус Баббель
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Остались в запасе
1
David Zibung
ЦФ
22
Yvan Alounga
ЦФ
23
Марко Бюрки
ЦЗ
10
Лорик Эмини
ЦП
Остались в запасе
25
Лукаш Ватковяк
ВР
14
Яннис Летар
ЦЗ
26
Tim Staubli
ЦП
27
Элье Йуан
ЦФ
Главный тренер
Маркус Баббель
Главный тренер
Йозеф Циннбауэр
Статистика матча Люцерн - Санкт-Галлен
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Люцерн
- : -
29.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Базель
0 : 2
22.11.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Люцерн
2 : 3
07.11.2026
Янг Бойз
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Люцерн
1 : 1
31.10.2026
Сьон
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Цюрих
2 : 1
24.10.2026
Люцерн
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Лугано
0 : 0
10.10.2026
Люцерн
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Тун
- : -
29.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Цюрих
2 : 2
22.11.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Санкт-Галлен
5 : 0
08.11.2026
Лугано
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Санкт-Галлен
2 : 1
31.10.2026
Серветт
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Янг Бойз
2 : 0
24.10.2026
Санкт-Галлен
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Санкт-Галлен
1 : 0
11.10.2026
Лозанна-Спорт
Информация о матче
Стадион:
Свисспауэр Арена
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