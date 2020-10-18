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Расписание матчей
Бундеслига 2026/2027
Кельн - Айнтрахт
Кельн - Айнтрахт: обзор матча 18 октября 2020
Кельн
18.10.2020, воскресенье, 16:30
Германия. Бундеслига, 4 тур
1 : 1
Завершен
Айнтрахт
52'
О. Дуда
45+2'
А. Силва (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кельн - Айнтрахт
Замена
А. Модест
️️️️
С. Андерссон
89'
88'
Желтая карточка
А. Юнес
86'
Замена
А. Баркок
️️️️
А. Силва
Замена
Б. Шмитц
️️️️
К. Эхизибуе
84'
Замена
С. Озкан
️️️️
О. Дуда
72'
69'
Замена
А. Юнес
️️️️
С. Цубер
Желтая карточка
Я. Хорн
64'
Желтая карточка
Э. Реджбечай
54'
ГОЛ! 1:1!
О. Дуда
Пас отдал
К. Эхизибуе
52'
45'
+2
ГОЛ с пенальти! 0:1!
А. Силва
19'
Желтая карточка
М. Хасебе
Желтая карточка
К. Эхизибуе
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кельн
1
Тимо Хорн
ВР
38
Яннес Хорн
ЛЗ
5
Рафаэль Чикош
ЦЗ
33
Себастьян Борнау
ЦЗ
3
Кингсли Эхизибуе
ПЗ
27
Мариус Вольф
ПЗ
4
Исмаил Якобс
ЛВ
6
Эйе Скири
ОП
37
Эльвис Реджбечай
ЦП
8
Ондрей Дуда
АП
20
Себастьян Андерссон
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Айнтрахт
1
Кевин Трапп
ВР
20
Макото Хасебе
ЦЗ
13
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Давид Абрахам
ЦЗ
6
Алмами Туре
ПЗ
7
Стивен Цубер
ЛП
31
Штефан Илсанкер
ЦП
17
Себастьян Роде
ЦП
18
Даичи Камада
АП
19
Андре Силва
ЦФ
12
Бас Дост
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Кельн
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
22
Бенно Шмитц
ПЗ
6
Салих Озкан
ЦП
24
Доминик Дрекслер
АП
18
Димитриос Лимниос
ПВ
27
Антони Модест
ЦФ
Айнтрахт
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
8
Амин Юнес
АП
25
Аймен Баркок
АП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
3-3-1-2-1
1
Хорн
3
Эхизибуе
5
Чикош
33
Борнау
38
Хорн
6
Скири
27
Вольф
37
Реджбечай
4
Якобс
8
Дуда
20
Андерссон
4-3-1-2
1
Трапп
6
Туре
13
Хинтереггер
19
Абрахам
20
Хасебе
31
Илсанкер
17
Роде
7
Цубер
18
Камада
12
Дост
19
Силва
3
Эхизибуе
22
Шмитц
22
Шмитц
3
Эхизибуе
8
Дуда
6
Озкан
6
Озкан
8
Дуда
20
Андерссон
27
Модест
27
Модест
20
Андерссон
7
Цубер
8
Юнес
8
Юнес
7
Цубер
19
Силва
25
Баркок
25
Баркок
19
Силва
Остались в запасе
Кельн
Айнтрахт
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Адольф Хюттер
Остались в запасе
3
Ноа Каттербах
ЛЗ
24
Доминик Дрекслер
АП
20
Рон-Роберт Цилер
ВР
22
Хорхе Мере
ЦЗ
4
Фредерик Соренсен
ЦЗ
18
Димитриос Лимниос
ПВ
Остались в запасе
15
Маркус Шуберт
ВР
3
Тута
ЦЗ
21
Данни Да Коста
ПЗ
22
Тимоти Чендлер
ПЗ
97
Джибриль Соу
ЦП
31
Доминик Кор
ЦП
70
Айдин Хрустич
ЦФ
Главный тренер
Маркус Гисдоль
Главный тренер
Адольф Хюттер
Статистика матча Кельн - Айнтрахт
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кельн
Германия. Бундеслига, 11 тур
Кельн
- : -
28.11.2026
Эльверсберг
Германия. Бундеслига, 10 тур
Бавария
1 : 1
20.11.2026
Кельн
Германия. Бундеслига, 9 тур
Кельн
1 : 2
08.11.2026
Байер
Германия. Бундеслига, 8 тур
Унион
1 : 1
01.11.2026
Кельн
Германия. Кубок, 1/16 финала
Кельн
5 : 0
27.10.2026
Унион
Германия. Бундеслига, 7 тур
Кельн
0 : 0
24.10.2026
Шальке-04
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 11 тур
Штутгарт
- : -
28.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 10 тур
Айнтрахт
1 : 0
21.11.2026
Хоффенхайм
Германия. Бундеслига, 9 тур
Падерборн
2 : 2
07.11.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 8 тур
Айнтрахт
3 : 1
01.11.2026
Гамбург
Германия. Кубок, 1/16 финала
Гамбург
1 : 3
27.10.2026
Айнтрахт
Германия. Бундеслига, 7 тур
Боруссия Д
1 : 0
24.10.2026
Айнтрахт
Информация о матче
Стадион:
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