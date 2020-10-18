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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе
Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе: обзор матча 18 октября 2020
Атлетико Гойяненсе
18.10.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 1
Завершен
Атлетико Паранаэнсе
45+1'
З. Роберто
61'
Л. Читтадини
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе
90'
+4
Желтая карточка
G.
Замена
Матеузиньо
️️️️
M. Vargas
89'
85'
Замена
G.
️️️️
Р. Кайзер
Замена
A.
️️️️
J.
78'
76'
Замена
Биссоли
️️️️
Раванелли
64'
Желтая карточка
Абнер
61'
ГОЛ! 1:1!
Л. Читтадини
Пас отдал
Никао
Замена
H.
️️️️
З. Роберто
60'
55'
Замена
Никао
️️️️
К. Эдуардо
52'
Желтая карточка
Л. Читтадини
46'
Замена
F.
️️️️
L. Gomes
46'
Замена
Ричард
️️️️
W.
Желтая карточка
M. Vargas
45'
+6
45'
+4
Желтая карточка
L. Gomes
ГОЛ! 1:0!
З. Роберто
Пас отдал
Ж. Виктор
45'
+1
Желтая карточка
Эдер
40'
Желтая карточка
Ж. Виктор
29'
Красная карточка
В. Маранхао
19'
13'
Желтая карточка
W.
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Гойяненсе
25
Натанаэль
ЦЗ
33
Эдер
ЦЗ
4
Жоао Виктор
ЦЗ
5
Виллиан Маранхао
ОП
17
Марлон Фрейтас
ОП
18
Janderson
ЦП
10
Чико
АП
23
Dudu
ЦФ
1
Jean
ЦФ
99
Зе Роберто
ЦФ
96
Matheus Vargas
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
23
Сантос
ВР
96
Карлос Эдуардо
ВР
16
Абнер
ЛЗ
44
Тиаго Хелено
ЦЗ
5
Педро Энрике
ЦЗ
18
Кристиан
ЦП
18
Лео Читтадини
ЦП
12
Раванелли
АП
79
Ренато Кайзер
ЦФ
5
Wellington
ЦФ
25
Léo Gomes
ЦФ
Главный тренер
Милтон Мендес
Атлетико Гойяненсе
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
2
Матеузиньо
ПЗ
0
Arnaldo
ЦФ
21
Wellington Rato
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
9
Hyuri
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Атлетико Паранаэнсе
13
Жандрей
ВР
12
Келлвен
ПЗ
25
Ричард
ОП
11
Никао
АП
9
Walter
ЦФ
7
Биссоли
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
28
Fabinho
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
49
GeuvÃ¢nio
ЦФ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
3-2-1-1-4
25
Натанаэль
33
Эдер
4
Виктор
5
Маранхао
17
Фрейтас
18
10
Чико
23
96
99
Зе Роберто
1
3-2-1-3
23
Сантос
44
Хелено
5
Энрике
16
Абнер
18
Кристиан
18
Читтадини
12
Раванелли
25
5
79
Кайзер
18
0
0
18
99
Зе Роберто
9
9
99
Зе Роберто
96
2
Матеузиньо
2
Матеузиньо
96
12
Раванелли
7
Биссоли
7
Биссоли
12
Раванелли
25
28
28
25
96
Эдуардо
11
Никао
11
Никао
96
Эдуардо
5
25
Ричард
25
Ричард
5
79
Кайзер
49
49
79
Кайзер
Остались в запасе
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Паранаэнсе
21
Wellington Rato
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
9
Walter
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
Остались в запасе
21
Wellington Rato
ЦФ
21
Junior Brandão
ЦФ
17
Matheus Frizzo
ЦФ
97
Everton Felipe
ЦФ
13
Luan Sales
ЦФ
4
Gilvan
ЦФ
2
Лукас Оливейра
ЦЗ
30
Mauricio Kozlinski
ЦФ
Остались в запасе
9
Walter
ЦФ
3
Lucho GonzÃ¡lez
ЦФ
15
Jaime Alvarado
ЦФ
40
João Victor
ЦФ
12
Келлвен
ПЗ
21
Felipe Aguilar
ЦФ
13
Жандрей
ВР
Главный тренер
Милтон Мендес
Статистика матча Атлетико Гойяненсе - Атлетико Паранаэнсе
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 38 тур
Баия
2 : 0
08.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Атлетико Гойяненсе
3 : 1
05.12.2024
Форталеза
Бразилия. Серия А, 36 тур
Васко да Гама
2 : 2
01.12.2024
Атлетико Гойяненсе
Бразилия. Серия А, 35 тур
Атлетико Гойяненсе
0 : 1
24.11.2024
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
2 : 0
20.11.2024
Атлетико Гойяненсе
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 37 тур
Мирассол
- : -
30.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Паранаэнсе
4 : 2
22.11.2026
Ремо
Бразилия. Серия А, 35 тур
Фламенго
2 : 1
19.11.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Атлетико Паранаэнсе
1 : 3
05.11.2026
Васко да Гама
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Витория
1 : 1
24.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Информация о матче
Стадион:
Антонио Асиоли
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Атлетико Паранаэнсе
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