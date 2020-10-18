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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Сент-Этьен - Ницца
Сент-Этьен - Ницца: обзор матча 18 октября 2020
Сент-Этьен
18.10.2020, воскресенье, 18:00
Франция. Лига 1, 7 тур
1 : 3
Завершен
Ницца
57'
А. Аушиш
8'
П. Лис-Мелу
30'
А. Гуири
90+1'
М. Маолида
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сент-Этьен - Ницца
Желтая карточка
Р. Амума
90'
+3
90'
+1
ГОЛ! 1:3!
М. Маолида
Пас отдал
Д. Ндой
83'
Замена
Д. Ндой
️️️️
А. Гуири
83'
Замена
Данило
️️️️
Р. Лопеш
Замена
Б. Бенхедим
️️️️
А. Аушиш
79'
73'
Желтая карточка
Р. Бамбу
Желтая карточка
А. Мукуди
72'
Замена
М. Ривера
️️️️
К. Монне-Паке
72'
72'
Замена
М. Маолида
️️️️
К. Тюрам
68'
Желтая карточка
Ж. Лотомба
67'
Желтая карточка
В. Бенитес
58'
Желтая карточка
С. Н'Соки
ГОЛ! 1:2!
А. Аушиш
Пас отдал
Р. Амума
57'
Замена
Л. Гурна
️️️️
З. Юссуф
57'
50'
Желтая карточка
А. Камара
30'
ГОЛ! 0:2!
А. Гуири
8'
ГОЛ! 0:1!
П. Лис-Мелу
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сент-Этьен
40
Жесси Мулен
ВР
4
Сайду Соу
ЦЗ
2
Ароль Мукуди
ЦЗ
45
Панайотис Рецос
ЦЗ
58
Альфа Сиссоко
ПЗ
28
Зеду Юссуф
ЦП
45
Махди Камара
ЦП
24
Адиль Аушиш
АП
11
Жан-Филипп Крассо
ЦФ
17
Ромен Амума
ЦФ
22
Кевин Монне-Паке
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Ницца
44
Вальтер Бенитес
ВР
3
Жордан Лотомба
ЛЗ
11
Ассан Камара
ЛЗ
3
Робсон Бамбу
ЦЗ
34
Стэнли Н'Соки
ЦЗ
4
Данте
ЦЗ
19
Кефрен Тюрам
ОП
14
Морган Шнейдерлен
ОП
33
Пьер Лис-Мелу
ЦП
9
Рони Лопеш
ПВ
9
Амин Гуири
ЦФ
Главный тренер
Патрик Виейра
Сент-Этьен
23
Стефан Баич
ВР
47
Мигель Трауко
ЛЗ
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
29
Люка Гурна
ОП
10
Билаль Бенхедим
АП
7
Максенс Ривера
ПВ
29
Tyron Tormin
ЦФ
Ницца
30
Йоан Кардиналь
ВР
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
3
Анди Пельмар
ЦЗ
9
Мизьян Маолида
ЛВ
15
Данило
ОП
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
14
Дан Ндой
ПВ
4-2-1-3
40
Мулен
4
Соу
2
Мукуди
45
Рецос
58
Сиссоко
28
Юссуф
45
Камара
24
Аушиш
22
Монне-Паке
17
Амума
11
Крассо
3-4-1-1-1
44
Бенитес
3
Бамбу
34
Н'Соки
4
Данте
3
Лотомба
19
Тюрам
14
Шнейдерлен
11
Камара
33
Лис-Мелу
9
Лопеш
9
Гуири
24
Аушиш
10
Бенхедим
10
Бенхедим
24
Аушиш
28
Юссуф
29
Гурна
29
Гурна
28
Юссуф
22
Монне-Паке
7
Ривера
7
Ривера
22
Монне-Паке
19
Тюрам
9
Маолида
9
Маолида
19
Тюрам
9
Гуири
14
Ндой
14
Ндой
9
Гуири
9
Лопеш
15
Данило
15
Данило
9
Лопеш
Остались в запасе
Сент-Этьен
Ницца
23
Стефан Баич
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Tyron Tormin
ЦФ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Патрик Виейра
Остались в запасе
23
Стефан Баич
ВР
36
Марвин Тшибуабуа
ЦЗ
99
Денис Буанга
ЛВ
17
Эмен Муэффек
ПЗ
29
Tyron Tormin
ЦФ
47
Мигель Трауко
ЛЗ
Остались в запасе
34
Тео Пьонье-Бертран
ЦЗ
24
Флавьюс Данильюк
ЦЗ
6
Хишам Будауи
ЦП
22
Алексис Труй
ЦП
30
Йоан Кардиналь
ВР
3
Анди Пельмар
ЦЗ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Главный тренер
Патрик Виейра
Статистика матча Сент-Этьен - Ницца
2
5
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
5
Матчи команд
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 14 тур
Сент-Этьен
- : -
05.12.2026
Нанси
Франция. Лига 2, 13 тур
Реймс
0 : 1
21.11.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 12 тур
Сент-Этьен
2 : 0
07.11.2026
Лаваль
Франция. Лига 2, 11 тур
Генгам
3 : 0
31.10.2026
Сент-Этьен
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Ред Стар
0 : 1
17.10.2026
Сент-Этьен
Ницца
Франция. Лига 1, 12 тур
Ницца
- : -
28.11.2026
Труа
Франция. Лига 1, 11 тур
Ницца
2 : 3
21.11.2026
ПСЖ
Франция. Лига 1, 10 тур
Анжер
0 : 2
08.11.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 9 тур
Ницца
5 : 2
30.10.2026
Ренн
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лион
2 : 1
18.10.2026
Ницца
Информация о матче
Стадион:
Жеффруа-Гишар
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