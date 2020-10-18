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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Нант - Брест
Нант - Брест: обзор матча 18 октября 2020
Нант
18.10.2020, воскресенье, 16:00
Франция. Лига 1, 7 тур
3 : 1
Завершен
Брест
16'
Р. Коло Муани
30'
Л. Бляс
79'
К. Бамба
68'
Р. Февр
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Нант - Брест
85'
Замена
Э. Тавареш
️️️️
С. Мунье
ГОЛ! 3:1!
К. Бамба
Пас отдал
М. Саймон
79'
Замена
К. Бамба
️️️️
И. Луза
76'
71'
Замена
Ж. Фоссюрье
️️️️
Л. Бааль
70'
Замена
Ф. Онора
️️️️
У. Маньетти
68'
ГОЛ! 2:1!
Р. Февр
Желтая карточка
Н. Паллуа
67'
Замена
М. Саймон
️️️️
М. Коко
63'
60'
Желтая карточка
У. Маньетти
Желтая карточка
Фабио
47'
Замена
А. Туре
️️️️
П. Чиривелья
46'
46'
Замена
И. Кардона
️️️️
Р. Филиппото
46'
Замена
Ж. ле Дуарон
️️️️
Г. Шарбонье
42'
Желтая карточка
Ж. Дюверн
Желтая карточка
М. Абид
38'
ГОЛ! 2:0!
Л. Бляс
Пас отдал
П. Чиривелья
30'
ГОЛ! 1:0!
Р. Коло Муани
16'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Нант
40
Альбан Лафон
ВР
21
Жан-Чарльз Кастеллетто
ЦЗ
5
Николас Паллуа
ЦЗ
14
Себастьен Корчиа
ПЗ
2
Фабио
ПЗ
4
Педро Чиривелья
ОП
26
Имран Луза
ЦП
17
Мехди Абид
ЦП
10
Людовик Бляс
АП
97
Маркус Коко
ПВ
9
Рандаль Коло Муани
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Брест
30
Готье Ларсоннер
ВР
24
Людовик Бааль
ЛЗ
15
Ромен Перро
ЛЗ
93
Жан-Кевин Дюверн
ЦЗ
29
Кристоф Эрейе
ЦЗ
12
Ромен Филиппото
ЛВ
8
Уго Маньетти
ЦП
93
Харис Белькебла
ЦП
21
Ромен Февр
ПВ
14
Гойтен Шарбонье
ЦФ
9
Стив Мунье
ЦФ
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Нант
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
27
Мозес Саймон
ЛВ
7
Абдулайе Туре
ОП
10
Роли Перейра де Са
АП
17
Кадер Бамба
ПВ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Брест
1
Себастьен Сибуа
ВР
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
33
Жюльен Фоссюрье
ПЗ
80
Янга Мбок
ЦП
9
Франк Онора
ПВ
9
Жереми ле Дуарон
ЦФ
19
Эриберту Тавареш
ЦФ
7
Ирвин Кардона
ЦФ
4-1-2-2-1
40
Лафон
14
Корчиа
21
Кастеллетто
5
Паллуа
2
Фабио
4
Чиривелья
26
Луза
17
Абид
10
Бляс
97
Коко
9
Муани
4-2-2-2
30
Ларсоннер
24
Бааль
93
Дюверн
29
Эрейе
15
Перро
8
Маньетти
93
Белькебла
21
Февр
12
Филиппото
9
Мунье
14
Шарбонье
4
Чиривелья
7
Туре
7
Туре
4
Чиривелья
26
Луза
17
Бамба
17
Бамба
26
Луза
97
Коко
27
Саймон
27
Саймон
97
Коко
24
Бааль
33
Фоссюрье
33
Фоссюрье
24
Бааль
8
Маньетти
9
Онора
9
Онора
8
Маньетти
14
Шарбонье
9
ле Дуарон
9
ле Дуарон
14
Шарбонье
9
Мунье
19
Тавареш
19
Тавареш
9
Мунье
12
Филиппото
7
Кардона
7
Кардона
12
Филиппото
Остались в запасе
Нант
Брест
10
Роли Перейра де Са
АП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
80
Янга Мбок
ЦП
1
Себастьен Сибуа
ВР
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Остались в запасе
10
Роли Перейра де Са
АП
1
Денис Петрич
ВР
4
Тома Базила
ЦЗ
8
Деннис Аппиа
ПЗ
97
Жан-Кевин Огустен
ЦФ
9
Рено Эмон
ЦФ
Остались в запасе
5
Брендан Шардонне
ЦЗ
3
Лилиан Брассье
ЛЗ
80
Янга Мбок
ЦП
1
Себастьен Сибуа
ВР
Главный тренер
Кристиан Гуркюфф
Главный тренер
Оливье Далл'Оглио
Статистика матча Нант - Брест
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Нант
Франция. Лига 2, 13 тур
Нант
- : -
23.11.2026
Гренобль
Франция. Лига 2, 12 тур
По
0 : 2
07.11.2026
Нант
Франция. Лига 2, 11 тур
Нант
1 : 1
30.10.2026
Клермон
Франция. Лига 2, 10 тур
Сент-Этьен
1 : 0
24.10.2026
Нант
Франция. Лига 2, 9 тур
Нант
2 : 3
17.10.2026
Дюнкерк
Франция. Лига 2, 8 тур
Нант
0 : 0
10.10.2026
Реймс
Брест
Франция. Лига 1, 12 тур
Брест
- : -
27.11.2026
Париж
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лорьян
0 : 2
02.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 8 тур
Брест
1 : 2
23.10.2026
Ницца
Франция. Лига 1, 7 тур
Лилль
1 : 1
17.10.2026
Брест
Информация о матче
Стадион:
Ля Божуар - Луи Фонтено
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