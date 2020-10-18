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Расписание матчей
Англия. Чемпионшип
Престон - Кардифф
Престон - Кардифф: обзор матча 18 октября 2020
Престон
18.10.2020, воскресенье, 14:00
Англия. Чемпионшип, 5 тур
0 : 1
Завершен
Кардифф
52'
О. Ожо
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Престон - Кардифф
79'
Замена
У. Волкс
️️️️
О. Ожо
77'
Замена
С. Бамба
️️️️
Ж. Осеи-Туту
Замена
Д. Стокли
️️️️
Р. Ледсон
77'
Замена
Э. Риис
️️️️
Ш. Магуайр
68'
Желтая карточка
А. Брауне
60'
Замена
Т. Баркуйзен
️️️️
Б. Поттс
60'
52'
ГОЛ! 0:1!
О. Ожо
Пас отдал
К. Мур
29'
Замена
Х. Уилсон
️️️️
Г. Каннингэм
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Престон
1
Деклан Радд
ВР
2
Джо Рафферти
ЦЗ
5
Патрик Бауэр
ЦЗ
6
Бен Дэвис
ЦЗ
16
Эндрю Хьюз
ЦЗ
4
Бен Пирсон
ЦЗ
8
Алан Брауне
ЦП
4
Райан Ледсон
ЦП
44
Брэд Поттс
ЦП
7
Скотт Синклейр
ЦФ
24
Шон Магуайр
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Кардифф
12
Алекс Смитис
ВР
8
Грэгори Каннингэм
ЦЗ
23
Шон Моррисон
ЦЗ
35
Кертис Нельсон
ЦЗ
32
Джо Роллс
ЦП
10
Леандро Бакуна
ЦП
7
Марлон Пак
ЦП
9
Олувасейи Ожо
ЦП
30
Дэвид Хойлетт
ЦП
2
Жорди Осеи-Туту
ПВ
19
Киффер Мур
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Престон
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
29
Том Баркуйзен
ЦП
9
Джейден Стокли
ЦФ
17
Эмиль Риис
ЦФ
Кардифф
12
Диллон Филлипс
ВР
14
Сулейман Бамба
ЦЗ
32
Филип Бенкович
ЦЗ
6
Уилл Волкс
ЦП
10
Харри Уилсон
ПВ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
3-2-3-2
1
Радд
6
Дэвис
16
Хьюз
4
Пирсон
5
Бауэр
2
Рафферти
8
Брауне
4
Ледсон
44
Поттс
24
Магуайр
7
Синклейр
3-5-1-1
12
Смитис
8
Каннингэм
23
Моррисон
35
Нельсон
32
Роллс
7
Пак
9
Ожо
30
Хойлетт
10
Бакуна
2
Осеи-Туту
19
Мур
44
Поттс
29
Баркуйзен
29
Баркуйзен
44
Поттс
4
Ледсон
9
Стокли
9
Стокли
4
Ледсон
24
Магуайр
17
Риис
17
Риис
24
Магуайр
8
Каннингэм
10
Уилсон
10
Уилсон
8
Каннингэм
2
Осеи-Туту
14
Бамба
14
Бамба
2
Осеи-Туту
9
Ожо
6
Волкс
6
Волкс
9
Ожо
Остались в запасе
Престон
Кардифф
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Главный тренер
Алекс Нил
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Нил Харрис
Остались в запасе
1
Коннор Рипли
ВР
14
Джордан Стори
ЦЗ
12
Paul Gallagher
ЦП
14
Даниэль Джонсон
ЦП
Остались в запасе
12
Диллон Филлипс
ВР
32
Филип Бенкович
ЦЗ
19
Роберт Глатцель
ЦФ
23
Джош Мерфи
ЦФ
Главный тренер
Алекс Нил
Главный тренер
Нил Харрис
Статистика матча Престон - Кардифф
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
0
Матчи команд
Престон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вест Хэм
1 : 1
21.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Престон
1 : 0
07.11.2026
Саутгемптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Престон
2 : 3
03.11.2026
Шеффилд Юнайтед
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Сток Сити
2 : 0
31.10.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Престон
1 : 1
24.10.2026
Вест Бромвич
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Кардифф
- : -
24.11.2026
Престон
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Норвич Сити
2 : 1
21.11.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Кардифф
5 : 4
07.11.2026
Бернли
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Кардифф
3 : 3
04.11.2026
Вест Хэм
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Кардифф
1 : 0
24.10.2026
Бирмингем Сити
Информация о матче
Стадион:
Дипдэйл
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