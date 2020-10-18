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Расписание матчей
Лига 1 2025/2026
Страсбур - Лион
Страсбур - Лион: обзор матча 18 октября 2020
Страсбур
18.10.2020, воскресенье, 14:00
Франция. Лига 1, 7 тур
2 : 3
Завершен
Лион
44'
Х. Диалло
55'
Ж. Аолу
12'
Т. Кадевере
25'
К. Токо Экамби
42'
К. Токо Экамби
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Страсбур - Лион
Желтая карточка
Ж. Аолу
90'
+3
86'
Замена
С. Дьоманде
️️️️
Л. Пакета
Замена
М. Уорис
️️️️
А. Томассон
84'
Замена
И. Сиссоко
️️️️
Ж. Беллегард
76'
72'
Замена
М. Де Шильо
️️️️
Л. Дюбуа
72'
Замена
Ж. Лукас
️️️️
У. Ауа
64'
Замена
М. Дембеле
️️️️
Т. Кадевере
Желтая карточка
Л. Ажорк
57'
ГОЛ! 2:3!
Ж. Аолу
Пас отдал
М. Симакан
55'
52'
Желтая карточка
К. Токо Экамби
45'
+1
Желтая карточка
М. Корне
ГОЛ! 1:3!
Х. Диалло
44'
42'
ГОЛ! 0:3!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Депай
Замена
Х. Диалло
️️️️
Л. Кароль
37'
25'
ГОЛ! 0:2!
К. Токо Экамби
Пас отдал
М. Депай
20'
Желтая карточка
Т. Кадевере
12'
ГОЛ! 0:1!
Т. Кадевере
Пас отдал
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Страсбур
21
Бингуру Камара
ВР
23
Лионель Кароль
ЛЗ
3
Мохамед Симакан
ЦЗ
5
Ламин Коне
ЦЗ
23
Стефан Митрович
ЦЗ
70
Кенни Лала
ПЗ
14
Жан-Эде Аолу
ОП
27
Жан-Рикне Беллегард
ЦП
14
Димитри Ленар
ЦП
28
Адриен Томассон
АП
19
Людовик Ажорк
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
10
Уссем Ауа
ЦП
11
Лукас Пакета
АП
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
9
Тино Кадевере
ЦФ
10
Мемфис Депай
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Страсбур
1
Эиджи Кавашима
ВР
19
Антони Каси
ЛЗ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
11
Мехди Шахири
ЛВ
28
Ибраима Сиссоко
ОП
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
20
Маджид Уорис
ЦФ
13
Хабиб Диалло
ЦФ
Лион
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
10
Райан Шерки
АП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-3-2-1-1
21
Камара
3
Симакан
5
Коне
23
Митрович
23
Кароль
14
Аолу
70
Лала
27
Беллегард
14
Ленар
28
Томассон
19
Ажорк
3-1-1-2-3
1
Лопеш
15
Дюбуа
64
Денайе
6
Марсело
23
Мендес
10
Ауа
11
Пакета
70
Корне
10
Депай
9
Кадевере
9
Экамби
27
Беллегард
28
Сиссоко
28
Сиссоко
27
Беллегард
28
Томассон
20
Уорис
20
Уорис
28
Томассон
23
Кароль
13
Диалло
13
Диалло
23
Кароль
11
Пакета
20
Дьоманде
20
Дьоманде
11
Пакета
15
Дюбуа
22
Де Шильо
22
Де Шильо
15
Дюбуа
10
Ауа
6
Лукас
6
Лукас
10
Ауа
9
Кадевере
9
Дембеле
9
Дембеле
9
Кадевере
Остались в запасе
Страсбур
Лион
11
Мехди Шахири
ЛВ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Главный тренер
Тьерри Лоре
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
11
Мехди Шахири
ЛВ
44
Исмаэль Аанеба
ПЗ
19
Антони Каси
ЛЗ
1
Эиджи Кавашима
ВР
14
Санин Прсич
ЦП
9
Кевин Зохи
ЦФ
Остались в запасе
39
Дженк Озкаджар
ЦЗ
10
Райан Шерки
АП
Главный тренер
Тьерри Лоре
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Страсбур - Лион
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Страсбур
Франция. Лига 1, 12 тур
Гавр
- : -
28.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 11 тур
Страсбур
0 : 1
21.11.2026
Брест
Франция. Лига 1, 10 тур
Тулуза
3 : 1
06.11.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 9 тур
Страсбур
5 : 1
01.11.2026
Осер
Франция. Лига 1, 8 тур
Ренн
3 : 0
25.10.2026
Страсбур
Франция. Лига 1, 7 тур
Страсбур
1 : 3
17.10.2026
ПСЖ
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
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