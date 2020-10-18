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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Риу Аве - Бенфика
Риу Аве - Бенфика: обзор матча 18 октября 2020
Риу Аве
18.10.2020, воскресенье, 22:00
Португалия. Примейра, 4 тур
0 : 3
Завершен
Бенфика
6'
Л. Вальдшмидт
45+4'
Л. Вальдшмидт
84'
Габриэл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Риу Аве - Бенфика
90'
+2
Желтая карточка
Ю. Вайгль
84'
ГОЛ! 0:3!
Габриэл
Желтая карточка
И. Пинту
81'
81'
Замена
Х. Сеферович
️️️️
Д. Нуньес
81'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
Рафа
80'
Желтая карточка
Н. Отаменди
Замена
Габриэлзиньо
️️️️
К. Манэ
76'
66'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Эвертон
Замена
Ж. Дала
️️️️
T.
62'
Замена
Пеле
️️️️
B. Moreira
62'
Замена
R.
️️️️
Ч. Жеральдеш
62'
45'
+4
ГОЛ! 0:2!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Д. Нуньес
6'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вальдшмидт
Пас отдал
Эвертон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Риу Аве
1
Pawel Kieszek
ВР
20
Нельсон Монте
ЦЗ
21
Тони Боревкович
ЦЗ
33
Адерлан Сантос
ЦЗ
12
Иво Пинту
ЦЗ
12
Чику Жеральдеш
ЦП
8
Tarantini
ЦП
6
Филипе Аугусто
ЦП
9
Bruno Moreira
ЦФ
12
Лукас Пиазон
ЦФ
20
Карлос Манэ
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
30
Николас Отаменди
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
21
Пицци
АП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Риу Аве
24
Педру Амарал
ЦЗ
11
Габриэлзиньо
ЛВ
21
Никола Ямбор
ОП
25
Пеле
ЦП
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
10
Желсон Дала
ЦФ
20
Diego Lopes
ЦФ
19
Ronan
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
33
Жардел
ЦЗ
12
Жилберто
ПЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
4-3-3
1
20
Монте
33
Сантос
12
Пинту
21
Боревкович
12
Жеральдеш
8
6
Аугусто
20
Карлос Манэ
12
Пиазон
9
4-1-1-4
1
Влаходимос
14
Вертонген
30
Отаменди
34
Алмейда
22
Гримальдо
18
Габриэл
21
Пицци
27
Рафа
7
Эвертон
7
Вальдшмидт
29
Нуньес
20
Карлос Манэ
11
Габриэлзиньо
11
Габриэлзиньо
20
Карлос Манэ
9
25
Пеле
25
Пеле
9
8
10
Дала
10
Дала
8
12
Жеральдеш
19
19
12
Жеральдеш
27
Рафа
17
Тавареш
17
Тавареш
27
Рафа
7
Эвертон
5
Вайгль
5
Вайгль
7
Эвертон
29
Нуньес
9
Сеферович
9
Сеферович
29
Нуньес
Остались в запасе
Риу Аве
Бенфика
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
21
Никола Ямбор
ОП
24
Педру Амарал
ЦЗ
20
Diego Lopes
ЦФ
Главный тренер
Жозе Гомеш
12
Жилберто
ПЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
22
LÃ©o
ЦФ
8
Ryotaro Meshino
ЦФ
21
Никола Ямбор
ОП
24
Педру Амарал
ЦЗ
20
Diego Lopes
ЦФ
Остались в запасе
12
Жилберто
ПЗ
9
Гонсалу Рамуш
ЦФ
23
Элтон Лейте
ВР
33
Жардел
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
22
Шикинью
АП
Главный тренер
Жозе Гомеш
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Риу Аве - Бенфика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Риу Аве
Португалия. Примейра, 12 тур
Арука
- : -
28.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 11 тур
Риу Аве
0 : 1
08.11.2026
Брага
Португалия. Примейра, 10 тур
Академика де Визеу
2 : 1
01.11.2026
Риу Аве
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Риу Аве
3 : 2
11.10.2026
Насьональ
Португалия. Примейра, 7 тур
Алверка
1 : 0
19.09.2026
Риу Аве
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадио до Риу Аве
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