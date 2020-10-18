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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Коритиба - Сантос
Коритиба - Сантос: обзор матча 18 октября 2020
Коритиба
18.10.2020, воскресенье, 01:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
1 : 2
Завершен
Сантос
75'
G. Augusto
6'
К. Жорже
27'
Й. Сотельдо (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Коритиба - Сантос
Желтая карточка
R. Oliveira
90'
+5
Желтая карточка
В. Матеус
90'
90'
Замена
В. Леонардо
️️️️
Й. Сотельдо
86'
Замена
Л. Фелипе
️️️️
К. Жорже
Желтая карточка
М. Салес
82'
Желтая карточка
Н. Силва
77'
76'
Замена
Сандри
️️️️
J.
76'
Замена
L. Lourenço
️️️️
Л. Брага
ГОЛ! 1:2!
G. Augusto
Пас отдал
N.
75'
75'
Замена
А. Гомес
️️️️
Ж. Мота
60'
Желтая карточка
К. Жорже
Замена
N.
️️️️
Y. Sasse
60'
Замена
Н. Фогаса
️️️️
Р. Муньис
59'
Замена
M. Galdezani
️️️️
Натанаэл
32'
30'
Желтая карточка
J.
27'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
Й. Сотельдо
Желтая карточка
У. Моура
26'
6'
ГОЛ! 0:1!
К. Жорже
Пас отдал
Мадсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Коритиба
6
Натан Силва
ЦЗ
2
Вилльям Матеус
ЦЗ
2
Натанаэл
ПАЗ
5
Уго Моура
ОП
95
Матеус Салес
ОП
31
Yan Sasse
ЦП
84
Wilson
ЦФ
56
Henrique Vermudt
ЦФ
30
Робсон
ЦФ
10
Giovanni Augusto
ЦФ
9
Родриго Муньис
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Сантос
34
Жоао Пауло
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
22
Мадсон
ПЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
30
Йеферсон Сотельдо
ЦП
10
Жена Мота
ЦП
6
Laércio Soldá
ЦФ
21
Diego Pituca
ЦФ
9
Jobson
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Коритиба
8
Матеус Буэно
ЦП
27
Маттеус
ЦП
23
Alex Muralha
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
17
NeÃlton
ЦФ
20
Matheus Galdezani
ЦФ
27
Ramon Martinez
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
9
Натан Фогаса
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
Сантос
12
Джон
ВР
15
Луис Фелипе
ЦЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
31
Алекс
ЦЗ
11
Артур Гомес
ЛВ
6
Сандри
ЦП
8
Ивоней
ЦП
11
Anderson Santos
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
2-3-1-5
6
Силва
2
Матеус
5
Моура
95
Салес
2
Натанаэл
31
56
9
Муньис
10
30
Робсон
84
3-2-1-4
34
Пауло
22
Мадсон
14
Перес
6
Джонатан
30
Сотельдо
10
Мота
22
Брага
19
Жорже
9
21
6
31
17
17
31
2
Натанаэл
20
20
2
Натанаэл
9
Муньис
9
Фогаса
9
Фогаса
9
Муньис
19
Жорже
15
Фелипе
15
Фелипе
19
Жорже
30
Сотельдо
3
Леонардо
3
Леонардо
30
Сотельдо
9
6
Сандри
6
Сандри
9
10
Мота
11
Гомес
11
Гомес
10
Мота
22
Брага
37
37
22
Брага
Остались в запасе
Коритиба
Сантос
23
Alex Muralha
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
27
Ramon Martinez
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
27
Маттеус
ЦП
Главный тренер
Маркиньос Сантос
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
11
Anderson Santos
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Остались в запасе
23
Alex Muralha
ЦФ
9
Ricardo Oliveira
ЦФ
27
Gabriel
ЦФ
8
Матеус Буэно
ЦП
27
Ramon Martinez
ЦФ
30
Martin Sarrafiore
ЦФ
28
Luiz Henrique
ЦФ
7
Ezequiel Cerutti
ЦФ
27
Маттеус
ЦП
Остались в запасе
12
Джон
ВР
31
Алекс
ЦЗ
11
Anderson Santos
ЦФ
8
Ивоней
ЦП
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
Главный тренер
Маркиньос Сантос
Главный тренер
Доривал Жуниор
Статистика матча Коритиба - Сантос
5
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Коритиба
Бразилия. Серия А, 37 тур
Коритиба
- : -
29.11.2026
Фламенго
Бразилия. Серия А, 36 тур
Баия
0 : 1
21.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Коритиба
2 : 0
31.10.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Информация о матче
Стадион:
Коуто Перейра
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