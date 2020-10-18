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АПЛ 2026/2027
Кристал Пэлас - Брайтон
Кристал Пэлас - Брайтон: обзор матча 18 октября 2020
Кристал Пэлас
18.10.2020, воскресенье, 16:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 1
Завершен
Брайтон
19'
В. Заа (П)
90'
А. Мак Аллистер
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Кристал Пэлас - Брайтон
90'
+3
Красная карточка
Л. Данк
90'
ГОЛ! 1:1!
А. Мак Аллистер
Пас отдал
А. Коннолли
Замена
К. Бентеке
️️️️
Д. Шлупп
88'
Желтая карточка
Д. МакАртур
87'
Замена
Л. Миливойевич
️️️️
М. Батшуайи
83'
82'
Замена
П. Гросс
️️️️
Д. Берн
78'
Замена
А. Коннолли
️️️️
Л. Троссард
78'
Замена
А. Мак Аллистер
️️️️
А. Лаллана
Желтая карточка
В. Гуаита
76'
Желтая карточка
Т. Митчелл
63'
43'
Желтая карточка
И. Биссума
ГОЛ с пенальти! 1:0!
В. Заа
19'
18'
Желтая карточка
М. Райан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Кристал Пэлас
13
Висенте Гуаита
ВР
24
Гари Кэхилл
ЦЗ
3
Тайрик Митчелл
ЦЗ
25
Джоэл Уорд
ПЗ
27
Джеффри Шлупп
ЛП
10
Вилфрид Заа
ЛВ
8
Шейку Куяте
ОП
44
Хайро Ридевальд
ОП
11
Джеймс МакАртур
ЦП
25
Эндрос Таунсенд
ПВ
44
Миши Батшуайи
ЦФ
Главный тренер
Рой Ходжсон
Брайтон
13
Мэтью Райан
ВР
5
Льюис Данк
ЦЗ
4
Адам Уэбстер
ЦЗ
48
Тарик Лэмпти
ЦЗ
33
Дэн Берн
ЦЗ
4
Бен Уайт
ЦЗ
28
Ив Биссума
ЦП
10
Адам Лаллана
АП
7
Солли Мач
ПВ
19
Леандро Троссард
ЦФ
11
Нил Мопе
ЦФ
Главный тренер
Грэм Поттер
Кристал Пэлас
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
19
Лука Миливойевич
ЦП
10
Эберечи Эзе
ЦП
20
Кристиан Бентеке
ЦФ
Брайтон
23
Джейсон Стил
ВР
13
Бернардо
ЦЗ
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
10
Алексис Мак Аллистер
ЦП
13
Паскаль Гросс
ЦП
10
Аарон Коннолли
ЦФ
3-2-2-2-1
13
Гуаита
24
Кэхилл
3
Митчелл
25
Уорд
8
Куяте
44
Ридевальд
27
Шлупп
11
МакАртур
10
Заа
25
Таунсенд
44
Батшуайи
3-2-1-2-2
13
Райан
48
Лэмпти
33
Берн
4
Уайт
5
Данк
4
Уэбстер
28
Биссума
7
Мач
10
Лаллана
11
Мопе
19
Троссард
44
Батшуайи
19
Миливойевич
19
Миливойевич
44
Батшуайи
27
Шлупп
20
Бентеке
20
Бентеке
27
Шлупп
10
Лаллана
10
Мак Аллистер
10
Мак Аллистер
10
Лаллана
33
Берн
13
Гросс
13
Гросс
33
Берн
19
Троссард
10
Коннолли
10
Коннолли
19
Троссард
Остались в запасе
Кристал Пэлас
Брайтон
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Грэм Поттер
Остались в запасе
30
Стефен Хендерсон
ВР
15
Патрик ван Анхолт
ЛЗ
12
Мамаду Сахо
ЦЗ
17
Натаниэл Клайн
ПЗ
10
Эберечи Эзе
ЦП
Остались в запасе
13
Бернардо
ЦЗ
23
Джейсон Стил
ВР
34
Йоэл Велтман
ЦЗ
7
Стивен Альсате
ЦП
Главный тренер
Рой Ходжсон
Главный тренер
Грэм Поттер
Статистика матча Кристал Пэлас - Брайтон
3
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Кристал Пэлас
Лига Европы, 5 тур
Кристал Пэлас
- : -
26.11.2026
Реал Сосьедад
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Ковентри
3 : 2
21.11.2026
Кристал Пэлас
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Кристал Пэлас
1 : 3
08.11.2026
Ливерпуль
Лига Европы, 4 тур
Кристал Пэлас
1 : 1
05.11.2026
Хоффенхайм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Тоттенхэм
2 : 0
31.10.2026
Кристал Пэлас
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Фулхэм
0 : 1
28.10.2026
Кристал Пэлас
Брайтон
Лига конференций, 4 тур
Брайтон
- : -
26.11.2026
Университатя
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Халл Сити
2 : 0
22.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Брайтон
2 : 0
08.11.2026
Брентфорд
Лига конференций, 3 тур
Хетафе
0 : 1
05.11.2026
Брайтон
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Манчестер Сити
0 : 1
31.10.2026
Брайтон
Англия. Кубок лиги, 1/8 финала
Манчестер Сити
2 : 2
28.10.2026
Брайтон
Информация о матче
Стадион:
Селхарст Парк
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