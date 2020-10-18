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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сан-Паулу - Гремио
Сан-Паулу - Гремио: обзор матча 18 октября 2020
Сан-Паулу
18.10.2020, воскресенье, 03:00
Бразилия. Серия А, 17 тур
0 : 0
Завершен
Гремио
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Паулу - Гремио
Замена
S. TrÃ©llez
️️️️
Лусиано
88'
Желтая карточка
В. Буэно
80'
Замена
P. Boia
️️️️
Бреннер
79'
75'
Желтая карточка
В. Каннеман
Желтая карточка
Луан
73'
72'
Замена
Л. Силва
️️️️
I.
72'
Замена
J. Pyerre
️️️️
M.
67'
Замена
Феррейра
️️️️
Л. Фернандо
Замена
В. Буэно
️️️️
И. Гомес
65'
Желтая карточка
Д. Алвес
63'
Желтая карточка
И. Гомес
62'
59'
Замена
Тасиано
️️️️
Алиссон
52'
Желтая карточка
P. Geromel
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Паулу
6
Рейналдо
ЛЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
10
Дани Алвес
ПЗ
33
Луан
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
3
Че Че
ЦП
8
Габриэл Сара
ЦП
10
Лусиано
ЦП
18
Tiago Volpi
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Гремио
4
Вальтер Каннеман
ЦЗ
28
Луис Орехуэла
ЦЗ
3
Pedro Geromel
ЦЗ
33
Бруно Кортес
ЦЗ
11
Пепе
ЛВ
19
Луис Фернандо
ЦП
2
Матеузиньо
ЦП
25
Алиссон
ЦП
46
Isaque
ЦФ
1
Vanderlei
ЦФ
8
Maicon
ЦФ
Главный тренер
Ренато Гаушо
Сан-Паулу
12
Тиаго Коуто
ВР
3
Лео
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
11
Родриго Нестор
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
92
Пабло
ЦФ
41
Júnior
ЦФ
92
Rodrigo
ЦФ
98
Paulinho Boia
ЦФ
22
Santiago TrÃ©llez
ЦФ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Гремио
10
Пауло Виктор
ВР
16
Диого Барбоза
ЛЗ
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
11
Феррейра
ЛВ
16
Лукас Силва
ОП
16
Тасиано
ЦП
19
Robinho
ЦП
4
Victor Ferraz
ЦФ
21
Jean Pyerre
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
4-1-4-2
6
Рейналдо
34
Алвес
19
Коста
10
Алвес
33
Луан
17
Гомес
8
Сара
10
Лусиано
3
Че Че
20
Бреннер
18
4-3-1-3
28
Орехуэла
3
33
Кортес
4
Каннеман
19
Фернандо
2
Матеузиньо
25
Алиссон
11
Пепе
8
1
46
17
Гомес
15
Буэно
15
Буэно
17
Гомес
20
Бреннер
98
98
20
Бреннер
10
Лусиано
22
22
10
Лусиано
19
Фернандо
11
Феррейра
11
Феррейра
19
Фернандо
46
16
Силва
16
Силва
46
8
21
21
8
25
Алиссон
16
Тасиано
16
Тасиано
25
Алиссон
Остались в запасе
Сан-Паулу
Гремио
92
Пабло
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
3
Лео
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Victor Ferraz
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Ренато Гаушо
Остались в запасе
92
Пабло
ЦФ
12
Тиаго Коуто
ВР
41
Júnior
ЦФ
3
Лео
ЦЗ
92
Rodrigo
ЦФ
11
Родриго Нестор
ЦП
44
Жонас Торо
ЛВ
20
Gonzalo Carneiro
ЦФ
Остались в запасе
16
Диого Барбоза
ЛЗ
4
Victor Ferraz
ЦФ
22
Ãverton Cardoso
ЦФ
39
Guilherme Azevedo
ЦФ
10
Пауло Виктор
ВР
97
Tonhão Rodrigues
ЦЗ
44
Давид Брас
ЦЗ
19
Robinho
ЦП
Главный тренер
Рожерио Сени
Главный тренер
Ренато Гаушо
Статистика матча Сан-Паулу - Гремио
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Гремио
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Гремио
0 : 0
19.11.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 34 тур
Фламенго
3 : 1
05.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 33 тур
Гремио
2 : 0
30.10.2026
Атлетико Паранаэнсе
Бразилия. Серия А, 32 тур
Коритиба
0 : 1
27.10.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 31 тур
Гремио
2 : 4
18.10.2026
Крузейро
Информация о матче
Стадион:
Морумби
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