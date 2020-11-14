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Расписание матчей
Лига наций
Швейцария - Испания
Швейцария - Испания: обзор матча 14 ноября 2020
Швейцария
14.11.2020, суббота, 22:45
Лига наций, группа A4, 5 тур
1 : 1
Завершен
Испания
26'
Р. Фройлер
89'
Ж. Морено
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Швейцария - Испания
Замена
А. Мехмеди
️️️️
Б. Эмболо
90'
+1
89'
ГОЛ! 1:1!
Ж. Морено
Пас отдал
С. Регилон
Замена
Б. Омераджич
️️️️
Х. Сеферович
84'
80'
Пенальти не реализован!
С. Рамос
80'
Замена
Ж. Морено
️️️️
М. Мерино
Вторая желтая
Н. Эльведи
79'
73'
Замена
Коке
️️️️
С. Бускетс
73'
Замена
А. Траоре
️️️️
М. Оярсабаль
73'
Замена
С. Каналес
️️️️
Д. Ольмо
Замена
Д. Соу
️️️️
Д. Шакири
73'
Замена
Р. Штеффен
️️️️
С. Цубер
73'
Желтая карточка
Р. Фройлер
72'
Желтая карточка
Б. Эмболо
58'
57'
Пенальти не реализован!
С. Рамос
56'
Замена
А. Мората
️️️️
Ф. Руис
ГОЛ! 1:0!
Р. Фройлер
Пас отдал
Б. Эмболо
26'
Желтая карточка
Н. Эльведи
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Швейцария
1
Янн Зоммер
ВР
13
Рикардо Родригес
ЛЗ
17
Эдимилсон Фернандес
ЦЗ
5
Мануэль Аканджи
ЦЗ
4
Нико Эльведи
ЦЗ
14
Стивен Цубер
ЛП
10
Гранит Джака
ОП
8
Ремо Фройлер
ЦП
23
Джердан Шакири
ПВ
7
Брель Эмболо
ЦФ
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
Испания
23
Унаи Симон
ВР
14
Серхио Регилон
ЛЗ
15
Серхио Рамос
ЦЗ
4
Пау Торрес
ЦЗ
21
Микель Оярсабаль
ЛВ
5
Серхио Бускетс
ОП
10
Серджи Роберто
ЦП
8
Фабиан Руис
ЦП
6
Микель Мерино
ЦП
10
Дани Ольмо
АП
7
Ферран Торрес
ПВ
Главный тренер
Луис Энрике
Швейцария
12
Ивон Мвого
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
17
Лорис Бенито
ЛЗ
6
Бесир Омераджич
ЦЗ
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
17
Рубен Варгас
ЛВ
15
Джибриль Соу
ЦП
11
Ренато Штеффен
ПВ
19
Марио Гавранович
ЦФ
18
Адмир Мехмеди
ЦФ
Испания
1
Давид Де Хеа
ВР
13
Кепа
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
16
Родри
ОП
8
Коке
ЦП
10
Серхио Каналес
АП
20
Адама Траоре
ПВ
9
Жерар Морено
ЦФ
7
Альваро Мората
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Зоммер
13
Родригес
5
Аканджи
4
Эльведи
17
Фернандес
10
Джака
14
Цубер
8
Фройлер
23
Шакири
9
Сеферович
7
Эмболо
3-1-3-3
23
Симон
15
Рамос
4
Торрес
14
Регилон
5
Бускетс
10
Роберто
8
Руис
6
Мерино
7
Торрес
10
Ольмо
21
Оярсабаль
14
Цубер
11
Штеффен
11
Штеффен
14
Цубер
9
Сеферович
6
Омераджич
6
Омераджич
9
Сеферович
23
Шакири
15
Соу
15
Соу
23
Шакири
7
Эмболо
18
Мехмеди
18
Мехмеди
7
Эмболо
5
Бускетс
8
Коке
8
Коке
5
Бускетс
10
Ольмо
10
Каналес
10
Каналес
10
Ольмо
21
Оярсабаль
20
Траоре
20
Траоре
21
Оярсабаль
6
Мерино
9
Морено
9
Морено
6
Мерино
8
Руис
7
Мората
7
Мората
8
Руис
Остались в запасе
Швейцария
Испания
17
Рубен Варгас
ЛВ
17
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ивон Мвого
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Главный тренер
Владимир Петкович
1
Давид Де Хеа
ВР
13
Кепа
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Луис Энрике
Остались в запасе
17
Рубен Варгас
ЛВ
17
Лорис Бенито
ЛЗ
12
Ивон Мвого
ВР
21
Давид фон Бальмус
ВР
18
Эрай Джемерт
ЦЗ
19
Марио Гавранович
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Де Хеа
ВР
13
Кепа
ВР
22
Марк Кукурелья
ЛЗ
4
Иньиго Мартинес
ЦЗ
4
Эрик Гарсия
ЦЗ
10
Эктор Бельерин
ПЗ
16
Родри
ОП
Главный тренер
Владимир Петкович
Главный тренер
Луис Энрике
Статистика матча Швейцария - Испания
3
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Швейцария
Лига наций, 6 тур
Швейцария
4 : 0
16.11.2026
Шотландия
Лига наций, 5 тур
Словения
0 : 0
13.11.2026
Швейцария
Лига наций, 4 тур
Швейцария
3 : 0
06.10.2026
Северная Македония
Лига наций, 3 тур
Швейцария
2 : 1
03.10.2026
Словения
Лига наций, 2 тур
Шотландия
0 : 3
29.09.2026
Швейцария
Испания
Лига наций, 6 тур
Испания
2 : 3
15.11.2026
Англия
Лига наций, 5 тур
Чехия
0 : 2
12.11.2026
Испания
Лига наций, 4 тур
Хорватия
1 : 2
06.10.2026
Испания
Лига наций, 3 тур
Испания
3 : 1
03.10.2026
Чехия
Лига наций, 2 тур
Испания
4 : 1
29.09.2026
Хорватия
Информация о матче
Главный судья:
Уильям Коллам
(Беллсхилл)
Стадион:
Сент Якоб-Парк
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