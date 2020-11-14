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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Сантос - Интернасьонал
Сантос - Интернасьонал: обзор матча 14 ноября 2020
Сантос
14.11.2020, суббота, 22:30
Бразилия. Серия А, 21 тур
2 : 0
Завершен
Интернасьонал
59'
Ивоней
68'
К. Жорже
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сантос - Интернасьонал
Замена
T.
️️️️
К. Жорже
78'
77'
Замена
A. D'Alessandro
️️️️
Маурисио
77'
Замена
L. Fernández
️️️️
М. Гильерме
77'
Замена
Б. Пракседес
️️️️
Р. Дурадо
ГОЛ! 2:0!
К. Жорже
68'
Замена
А. Гомес
️️️️
Ивоней
68'
62'
Замена
Ю. Алберто
️️️️
A. Hernández
ГОЛ! 1:0!
Ивоней
59'
58'
Желтая карточка
Родиней
Желтая карточка
К. Жорже
44'
35'
Желтая карточка
Р. Линдосо
11'
Замена
Р. Линдосо
️️️️
Эденилсон
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сантос
12
Джон
ВР
6
Фелипе Джонатан
ЛЗ
3
Вагнер Леонардо
ЦЗ
14
Луан Перес
ЦЗ
15
Луис Фелипе
ЦЗ
22
Лукас Брага
ЛВ
17
Винисиус Балиэйро
ОП
8
Ивоней
ЦП
7
Мариньо
ПВ
31
ParÃ¡
ЦФ
19
Кайо Жорже
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Интернасьонал
14
Марсело Ломба
ВР
31
Виктор Куэста
ЦЗ
23
Родиней
ПЗ
95
Маркос Гильерме
ЛВ
13
Родриго Дурадо
ОП
23
Зе Габриэл
ОП
88
Эденилсон
ЦП
18
Маурисио
АП
99
Abel Hernández
ЦФ
91
Тиаго Гальярдо
ЦФ
6
Uendel
ЦФ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Сантос
11
Артур Гомес
ЛВ
12
Габриэл Пирани
ЦП
9
Бруно Маркес
ЦФ
29
Tailson
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
37
Lucas Lourenço
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
2
Derick
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Интернасьонал
13
Кейллер
ВР
42
Даниэл
ВР
27
Мойзес
ЛЗ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
7
Пеглоу
ЛВ
23
Родриго Линдосо
ОП
18
Дамьян Мусто
ОП
25
Бруно Пракседес
АП
38
Lucas Mazetti
ЦФ
10
Andres D'Alessandro
ЦФ
9
Leandro Fernández
ЦФ
9
Юри Алберто
ЦФ
4-1-1-2-2
12
Джон
6
Джонатан
14
Перес
15
Фелипе
3
Леонардо
17
Балиэйро
8
Ивоней
22
Брага
7
Мариньо
19
Жорже
31
2-2-1-2-3
14
Ломба
23
Родиней
31
Куэста
13
Дурадо
23
Зе Габриэл
88
Эденилсон
18
Маурисио
95
Гильерме
6
91
Гальярдо
99
19
Жорже
29
29
19
Жорже
8
Ивоней
11
Гомес
11
Гомес
8
Ивоней
18
Маурисио
10
10
18
Маурисио
13
Дурадо
25
Пракседес
25
Пракседес
13
Дурадо
88
Эденилсон
23
Линдосо
23
Линдосо
88
Эденилсон
95
Гильерме
9
9
95
Гильерме
99
9
Алберто
9
Алберто
99
Остались в запасе
Сантос
Интернасьонал
9
Бруно Маркес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
2
Derick
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Главный тренер
Доривал Жуниор
13
Кейллер
ВР
42
Даниэл
ВР
38
Lucas Mazetti
ЦФ
27
Мойзес
ЛЗ
18
Дамьян Мусто
ОП
7
Пеглоу
ЛВ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Остались в запасе
9
Бруно Маркес
ЦФ
38
Маркос Леонардо
ЦФ
11
Anderson Santos
ЦФ
12
Габриэл Пирани
ЦП
37
Lucas Lourenço
ЦФ
50
Paulo Mazoti
ЦФ
6
Laércio Soldá
ЦФ
2
Derick
ЦФ
25
Guilherme
ЦФ
10
Mikael
ЦФ
Остались в запасе
13
Кейллер
ВР
42
Даниэл
ВР
38
Lucas Mazetti
ЦФ
27
Мойзес
ЛЗ
18
Дамьян Мусто
ОП
7
Пеглоу
ЛВ
14
Лукас Рибейро
ЦЗ
Главный тренер
Доривал Жуниор
Главный тренер
Пауло Пеццолано
Статистика матча Сантос - Интернасьонал
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Сантос
Бразилия. Серия А, 36 тур
Сантос
- : -
24.11.2026
Гремио
Бразилия. Серия А, 35 тур
Коритиба
0 : 1
19.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 34 тур
Брагантино
2 : 1
03.11.2026
Сантос
Бразилия. Серия А, 33 тур
Сантос
0 : 0
29.10.2026
Палмейрас
Бразилия. Серия А, 32 тур
Сантос
1 : 1
25.10.2026
Баия
Бразилия. Серия А, 31 тур
Флуминенсе
1 : 2
18.10.2026
Сантос
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 36 тур
Интернасьонал
- : -
24.11.2026
Витория
Бразилия. Серия А, 35 тур
Васко да Гама
2 : 1
20.11.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 34 тур
Интернасьонал
1 : 0
04.11.2026
Коритиба
Бразилия. Серия А, 33 тур
Флуминенсе
2 : 1
29.10.2026
Интернасьонал
Бразилия. Серия А, 32 тур
Интернасьонал
3 : 0
24.10.2026
Ботафого
Бразилия. Серия А, 31 тур
Мирассол
2 : 0
17.10.2026
Интернасьонал
Информация о матче
Стадион:
Вила Белмиро
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