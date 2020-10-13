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Расписание матчей
PARI Первая лига (ФНЛ) 2026/2027
Краснодар-2 - Томь
Краснодар-2 - Томь: обзор матча 13 октября 2020
Краснодар-2
13.10.2020, вторник, 14:30
Россия. ФНЛ, 15 тур
2 : 0
Завершен
Томь
31'
М. Кутовой
35'
И. Лапшов (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар-2 - Томь
Желтая карточка
Л. Байрамян
90'
+3
Желтая карточка
Е. Марков
86'
Замена
Д. Иванов
️️️️
Л. Сабуа
86'
Замена
Л. Байрамян
️️️️
В. Якимов
84'
75'
Замена
А. Сакович
️️️️
Д. Давыдов
Замена
Н. Бочко
️️️️
Р. Апеков
71'
Замена
Е. Марков
️️️️
М. Кутовой
46'
38'
Замена
О. Шалаев
️️️️
Е. Баляйкин
37'
Замена
О. Леонов
️️️️
А. Иванов
ГОЛ в свои ворота! 2:0!
И. Лапшов
35'
ГОЛ! 1:0!
М. Кутовой
31'
Желтая карточка
Л. Сабуа
21'
19'
Желтая карточка
Е. Баляйкин
15'
Желтая карточка
Д. Каменщиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар-2
16
Денис Адамов
ВР
44
Олег Исаенко
ЛЗ
28
Егор Сорокин
ЦЗ
4
Вячеслав Литвинов
ЦЗ
2
Данил Пелих
ПЗ
11
Руслан Апеков
ЛВ
23
Вячеслав Якимов
ОП
15
Алекс Мацукатов
ЦП
81
Леон Сабуа
ЦП
8
Эдуард Сперцян
АП
90
Максим Кутовой
ЦФ
Главный тренер
Артем Куликов
Томь
99
Дмитрий Арапов
ВР
29
Виталий Денисов
ЛЗ
3
Сергей Бугриев
ЦЗ
42
Иван Лапшов
ЦЗ
58
Илья Зуев
ЦЗ
90
Иван Андреев
ЦП
22
Андрей Иванов
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ЦП
60
Максим Казанков
ПВ
99
Дмитрий Каменщиков
ЦФ
88
Денис Давыдов
ЦФ
Краснодар-2
90
Никита Егязаров
ВР
13
Дмитрий Иванов
ЦЗ
23
Николай Бочко
ПЗ
23
Левон Байрамян
ЦП
20
Евгений Марков
ЦФ
Томь
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
6
Александр Сакович
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
10
Олег Леонов
АП
4-1-2-2-1
16
Адамов
44
Исаенко
28
Сорокин
4
Литвинов
2
Пелих
23
Якимов
15
Мацукатов
81
Сабуа
11
Апеков
8
Сперцян
90
Кутовой
4-3-1-2
99
Арапов
3
Бугриев
42
Лапшов
58
Зуев
29
Денисов
90
Андреев
22
Иванов
32
Баляйкин
60
Казанков
88
Давыдов
99
Каменщиков
11
Апеков
23
Бочко
23
Бочко
11
Апеков
23
Якимов
23
Байрамян
23
Байрамян
23
Якимов
81
Сабуа
13
Иванов
13
Иванов
81
Сабуа
90
Кутовой
20
Марков
20
Марков
90
Кутовой
88
Давыдов
6
Сакович
6
Сакович
88
Давыдов
22
Иванов
10
Леонов
10
Леонов
22
Иванов
32
Баляйкин
18
Шалаев
18
Шалаев
32
Баляйкин
Остались в запасе
Краснодар-2
Томь
90
Никита Егязаров
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
Остались в запасе
90
Никита Егязаров
ВР
Остались в запасе
63
Никита Зубчихин
ВР
1
Денис Вавилин
ВР
Главный тренер
Артем Куликов
Статистика матча Краснодар-2 - Томь
3
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
2
Матчи команд
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 18 тур
Краснодар-2
2 : 3
16.11.2024
Металлург Л
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 17 тур
Динамо Бр
2 : 2
09.11.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 16 тур
Краснодар-2
0 : 2
02.11.2024
Химик
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 15 тур
Торпедо Миасс
1 : 1
26.10.2024
Краснодар-2
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Краснодар-2
1 : 3
20.10.2024
Волга
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Роман Галимов
(Улан-Удэ)
Стадион:
Академии ФК "Краснодар"
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