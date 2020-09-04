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Расписание матчей
Лига наций
Норвегия - Австрия
Норвегия - Австрия: обзор матча 04 сентября 2020
Норвегия
04.09.2020, пятница, 21:45
Лига наций, группа B1, 1 тур
1 : 2
Завершен
Австрия
66'
Э. Холанд
35'
М. Грегоритч
54'
М. Забитцер (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Норвегия - Австрия
87'
Желтая карточка
А. Драгович
Желтая карточка
Э. Холанд
86'
86'
Замена
Ю. Баумгартлингер
️️️️
К. Онисиво
79'
Замена
А. Грбич
️️️️
М. Грегоритч
Желтая карточка
А. Серлот
78'
Желтая карточка
М. Линнес
77'
Замена
М. Хенриксен
️️️️
С. Йохансен
68'
67'
Желтая карточка
С. Ляйнер
ГОЛ! 1:2!
Э. Холанд
Пас отдал
А. Серлот
66'
Замена
А. Серлот
️️️️
Д. Кинг
64'
Замена
М. Линнес
️️️️
М. Торсбю
61'
54'
ГОЛ с пенальти! 0:2!
М. Забитцер
Желтая карточка
М. Норманн
51'
40'
Замена
А. Драгович
️️️️
М. Хинтереггер
35'
ГОЛ! 0:1!
М. Грегоритч
Пас отдал
А. Ульмер
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Норвегия
1
Руне Ярстейн
ВР
16
Хайтам Алеесами
ЛЗ
4
Торе Региниуссен
ЦЗ
3
Кристоффер Айер
ЦЗ
14
Омар Эльабделлауи
ПЗ
21
Матиас Норманн
ОП
8
Стефан Йохансен
ЦП
2
Мортен Торсбю
ЦП
8
Сандер Берге
ЦП
9
Эрлинг Холанд
ЦФ
7
Джошуа Кинг
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Австрия
17
Александер Шлагер
ВР
2
Андреас Ульмер
ЛЗ
5
Стефан Пош
ЦЗ
4
Мартин Хинтереггер
ЦЗ
19
Стефан Ляйнер
ПЗ
4
Ксавер Шлагер
ЦП
9
Марсель Забитцер
ЦП
6
Штефан Илсанкер
ЦП
10
Кристоф Баумгартнер
АП
11
Михаэль Грегоритч
ЦФ
20
Карим Онисиво
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Норвегия
13
Сондре Россбах
ВР
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
17
Мартин Линнес
ПЗ
6
Патрик Берг
ОП
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Ивер Фоссум
ЦП
19
Маркус Хенриксен
ЦП
7
Александр Серлот
ЦФ
Австрия
12
Павао Перван
ВР
13
Чикан Станкович
ВР
3
Александар Драгович
ЦЗ
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
14
Юлиан Баумгартлингер
ОП
16
Петер Зули
ЦП
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
7
Адриан Грбич
ЦФ
22
Кристоф Моншейн
ЦФ
4-1-3-2
1
Ярстейн
16
Алеесами
4
Региниуссен
3
Айер
14
Эльабделлауи
21
Норманн
8
Йохансен
2
Торсбю
8
Берге
7
Кинг
9
Холанд
4-3-1-2
17
Шлагер
19
Ляйнер
5
Пош
4
Хинтереггер
2
Ульмер
4
Шлагер
9
Забитцер
6
Илсанкер
10
Баумгартнер
20
Онисиво
11
Грегоритч
2
Торсбю
17
Линнес
17
Линнес
2
Торсбю
8
Йохансен
19
Хенриксен
19
Хенриксен
8
Йохансен
7
Кинг
7
Серлот
7
Серлот
7
Кинг
11
Грегоритч
7
Грбич
7
Грбич
11
Грегоритч
4
Хинтереггер
3
Драгович
3
Драгович
4
Хинтереггер
20
Онисиво
14
Баумгартлингер
14
Баумгартлингер
20
Онисиво
Остались в запасе
Норвегия
Австрия
13
Сондре Россбах
ВР
6
Патрик Берг
ОП
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Ивер Фоссум
ЦП
Главный тренер
Ларс Лагербек
12
Павао Перван
ВР
13
Чикан Станкович
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
16
Петер Зули
ЦП
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
22
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Франко Фода
Остались в запасе
13
Сондре Россбах
ВР
6
Патрик Берг
ОП
1
Эрьян Нюланд
ВР
17
Биргер Мелинг
ЛЗ
19
Эвен Ховланд
ЦЗ
16
Йонас Свенссон
ЦП
10
Ивер Фоссум
ЦП
Остались в запасе
12
Павао Перван
ВР
13
Чикан Станкович
ВР
14
Максимилиан Вебер
ЦЗ
15
Филипп Линхарт
ЦЗ
16
Кристофер Триммель
ПЗ
10
Флориан Гриллич
ОП
16
Петер Зули
ЦП
8
Райнхольд Ранфтль
ЦП
22
Кристоф Моншейн
ЦФ
Главный тренер
Ларс Лагербек
Главный тренер
Франко Фода
Статистика матча Норвегия - Австрия
4
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
2
Матчи команд
Норвегия
Лига наций, 6 тур
Дания
2 : 3
17.11.2026
Норвегия
Лига наций, 5 тур
Норвегия
3 : 1
14.11.2026
Уэльс
Лига наций, 4 тур
Португалия
2 : 1
04.10.2026
Норвегия
Лига наций, 3 тур
Уэльс
2 : 1
01.10.2026
Норвегия
Лига наций, 2 тур
Норвегия
1 : 2
27.09.2026
Португалия
Австрия
Лига наций, 6 тур
Израиль
1 : 1
17.11.2026
Австрия
Лига наций, 5 тур
Австрия
1 : 0
14.11.2026
Ирландия
Лига наций, 4 тур
Косово
1 : 1
04.10.2026
Австрия
Лига наций, 3 тур
Ирландия
2 : 2
01.10.2026
Австрия
Лига наций, 2 тур
Австрия
3 : 1
27.09.2026
Косово
Информация о матче
Главный судья:
Маттиас Гестраниус
(Парайнен)
Стадион:
Уллеваал
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