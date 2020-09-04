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Расписание матчей
Лига наций
Румыния - Северная Ирландия
Румыния - Северная Ирландия: обзор матча 04 сентября 2020
Румыния
04.09.2020, пятница, 21:45
Лига наций, группа B1, 1 тур
1 : 1
Завершен
Северная Ирландия
25'
Г. Пушкаш
86'
Г. Уит
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Румыния - Северная Ирландия
90'
+1
Замена
М. Смит
️️️️
Д. Баллард
86'
ГОЛ! 1:1!
Г. Уит
Пас отдал
К. Лафферти
Замена
И. Неделчару
️️️️
С. Ханка
86'
Желтая карточка
Д. Нистор
78'
77'
Замена
К. Лафферти
️️️️
К. Эванс
Замена
Д. Нистор
️️️️
А. Чикелдэу
73'
65'
Замена
Г. Уит
️️️️
К. Вашингтон
Замена
А. Крету
️️️️
Я. Хаджи
55'
Желтая карточка
Я. Хаджи
42'
39'
Вторая желтая
Д. Магеннис
33'
Желтая карточка
К. Эванс
ГОЛ! 1:0!
Г. Пушкаш
Пас отдал
В. Кирикеш
25'
13'
Желтая карточка
Д. Магеннис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Румыния
12
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Никусор Банку
ЛЗ
3
Алин Тошка
ЦЗ
21
Влад Кирикеш
ЦЗ
8
Александру Чикелдэу
ЦП
10
Николае Станчу
ЦП
10
Александру Максим
ЦП
20
Сержу Ханка
ЦП
10
Янис Хаджи
АП
7
Денис Алибек
ЦФ
17
Георге Пушкаш
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Северная Ирландия
23
Бэйли Пикок-Фаррел
ВР
4
Даниэл Баллард
ЦЗ
20
Крэйг Кэткарт
ЦЗ
13
Корри Эванс
ЦЗ
17
Патрик МакНэйр
ЦЗ
14
Стюарт Даллас
ПЗ
6
Джордж Сэйвилл
ЦП
3
Джамаль Льюис
ЦП
8
Стивен Дэвис
ЦП
21
Джош Магеннис
ЦФ
11
Конор Вашингтон
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Румыния
16
Давид Лазар
ВР
1
Флориан Ницэ
ВР
20
Флорин Стефан
ЦЗ
5
Ионуц Неделчару
ЦЗ
21
Драгош Григоре
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
2
Александру Крету
ЦП
17
Чиприан Деяк
ЦП
19
Габриэл Янку
ЦП
21
Дан Нистор
АП
20
Сергиу Бус
ЦФ
7
Флоринел Коман
ЦФ
Северная Ирландия
18
Майкл Смит
ВР
23
Тревор Карсон
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Адам Томпсон
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
18
Гэвин Уит
ЦП
7
Нилл МакГинн
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
19
Джоэл Купер
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
9
Лиам Бойс
ЦФ
10
Кайл Лафферти
ЦФ
3-4-1-2
12
Тэтэрушану
11
Банку
21
Кирикеш
3
Тошка
8
Чикелдэу
10
Максим
20
Ханка
10
Станчу
10
Хаджи
17
Пушкаш
7
Алибек
3-2-3-2
23
Пикок-Фаррел
20
Кэткарт
13
Эванс
17
МакНэйр
14
Даллас
4
Баллард
6
Сэйвилл
3
Льюис
8
Дэвис
11
Вашингтон
21
Магеннис
8
Чикелдэу
21
Нистор
21
Нистор
8
Чикелдэу
10
Хаджи
2
Крету
2
Крету
10
Хаджи
20
Ханка
5
Неделчару
5
Неделчару
20
Ханка
4
Баллард
18
Смит
18
Смит
4
Баллард
11
Вашингтон
18
Уит
18
Уит
11
Вашингтон
13
Эванс
10
Лафферти
10
Лафферти
13
Эванс
Остались в запасе
Румыния
Северная Ирландия
20
Сергиу Бус
ЦФ
16
Давид Лазар
ВР
20
Флорин Стефан
ЦЗ
7
Флоринел Коман
ЦФ
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
19
Габриэл Янку
ЦП
Главный тренер
Мирел Рэдой
19
Джоэл Купер
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
23
Тревор Карсон
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Адам Томпсон
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Иан Бараклаф
Остались в запасе
20
Сергиу Бус
ЦФ
16
Давид Лазар
ВР
20
Флорин Стефан
ЦЗ
7
Флоринел Коман
ЦФ
1
Флориан Ницэ
ВР
21
Драгош Григоре
ЦЗ
15
Андрей Буркэ
ЦЗ
17
Чиприан Деяк
ЦП
19
Габриэл Янку
ЦП
Остались в запасе
19
Джоэл Купер
ЦФ
9
Шейн Ловери
ЦФ
23
Тревор Карсон
ВР
1
Майкл МакГоверн
ВР
22
Адам Томпсон
ЦЗ
2
Конор МакЛафлин
ЦЗ
7
Нилл МакГинн
ЦП
3
Шейн Фергюсон
ЦП
9
Лиам Бойс
ЦФ
Главный тренер
Мирел Рэдой
Главный тренер
Иан Бараклаф
Статистика матча Румыния - Северная Ирландия
2
1
2
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Румыния
Лига наций, 6 тур
Босния и Герцеговина
2 : 1
17.11.2026
Румыния
Лига наций, 5 тур
Румыния
2 : 1
14.11.2026
Польша
Лига наций, 4 тур
Румыния
0 : 1
05.10.2026
Швеция
Лига наций, 3 тур
Польша
6 : 0
02.10.2026
Румыния
Лига наций, 2 тур
Румыния
2 : 4
28.09.2026
Босния и Герцеговина
Северная Ирландия
Лига наций, 6 тур
Венгрия
1 : 1
17.11.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 5 тур
Северная Ирландия
1 : 0
14.11.2026
Украина
Лига наций, 4 тур
Северная Ирландия
0 : 0
05.10.2026
Грузия
Лига наций, 3 тур
Украина
0 : 3
02.10.2026
Северная Ирландия
Лига наций, 2 тур
Северная Ирландия
0 : 0
28.09.2026
Венгрия
Информация о матче
Главный судья:
Франсуа Летексье
Стадион:
Национальный
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