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Расписание матчей
Бразилия. Серия А
Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Атлетико Минейро - Сан-Паулу: обзор матча 04 сентября 2020
Атлетико Минейро
04.09.2020, пятница, 02:00
Бразилия. Серия А, 7 тур
3 : 0
Завершен
Сан-Паулу
35'
А. Франко
45'
А. Франко
59'
Жаир
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Замена
Ф. Сантос
️️️️
Г. Арана
87'
Замена
Д. Саварино
️️️️
Жаир
81'
Замена
Гуга
️️️️
Йоран
81'
Замена
Маррони
️️️️
Э. Саша
80'
77'
Замена
Ж. Торо
️️️️
Пабло
Замена
Маркиньос
️️️️
Кено
65'
ГОЛ! 3:0!
Жаир
Пас отдал
Х. Алонсо
59'
54'
Замена
Бреннер
️️️️
P. Boia
54'
Замена
И. Гомес
️️️️
H.
46'
Замена
В. Буэно
️️️️
Г. Сара
ГОЛ! 2:0!
А. Франко
Пас отдал
Йоран
45'
ГОЛ! 1:0!
А. Франко
Пас отдал
Жаир
35'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Атлетико Минейро
23
Рафаэл
ВР
21
Игор Рабельо
ЦЗ
6
Хуниор Алонсо
ЦЗ
25
Феррейра Фильо Мариано
ЦЗ
13
Гильерме Арана
ЦЗ
8
Жаир
ЦП
19
Йоран
ЦП
21
Алан Франко
ЦП
29
Аллан
ЦП
8
Эдуардо Саша
ЦФ
20
Кено
ЦФ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Сан-Паулу
3
Лео
ЦЗ
19
Диего Коста
ЦЗ
18
Игор Винисиус
ПЗ
8
Габриэл Сара
ЦП
3
Че Че
ЦП
10
Лусиано
ЦП
98
Paulinho Boia
ЦФ
28
Liziero
ЦФ
15
Hernanes
ЦФ
18
Tiago Volpi
ЦФ
92
Пабло
ЦФ
Главный тренер
Рожерио Сени
Атлетико Минейро
31
Матеус Мендес
ВР
6
Фабио Сантос
ЛЗ
40
Буэно
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
23
Гуга
ПЗ
10
Маркиньос
ЛВ
15
Лео Сена
ОП
11
Джефферсон Саварино
ЦП
17
Савиньо
ПВ
38
Маррони
ЦФ
1
Victor
ЦФ
Сан-Паулу
20
Лукас Перри
ВР
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
44
Жонас Торо
ЛВ
33
Луан
ОП
17
Игор Гомес
ЦП
15
Витор Буэно
ЦП
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
41
Júnior
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
20
Бреннер
ЦФ
4-4-2
23
Рафаэл
21
Рабельо
25
Мариано
13
Арана
6
Алонсо
8
Жаир
21
Франко
29
Аллан
19
Йоран
20
Кено
8
Саша
3-3-5
18
Винисиус
19
Коста
3
Лео
8
Сара
3
Че Че
10
Лусиано
98
92
Пабло
18
15
28
8
Саша
38
Маррони
38
Маррони
8
Саша
8
Жаир
11
Саварино
11
Саварино
8
Жаир
20
Кено
10
Маркиньос
10
Маркиньос
20
Кено
13
Арана
6
Сантос
6
Сантос
13
Арана
19
Йоран
23
Гуга
23
Гуга
19
Йоран
15
17
Гомес
17
Гомес
15
8
Сара
15
Буэно
15
Буэно
8
Сара
98
20
Бреннер
20
Бреннер
98
92
Пабло
44
Торо
44
Торо
92
Пабло
Остались в запасе
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
15
Лео Сена
ОП
40
Буэно
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
17
Савиньо
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
Главный тренер
Рожерио Сени
Остались в запасе
15
Лео Сена
ОП
40
Буэно
ЦЗ
22
Маилтон дос Сантос
ЦЗ
30
Габриэль
ЦЗ
1
Victor
ЦФ
31
Матеус Мендес
ВР
17
Савиньо
ПВ
Остались в запасе
5
Роберт Арболеда
ЦЗ
20
Лукас Перри
ВР
41
Júnior
ЦФ
20
Juanfran
ЦФ
34
Бруно Алвес
ЦЗ
33
Луан
ОП
11
Родриго Нестор
ЦП
11
Хелиньо
ПВ
Главный тренер
Хорхе Сампаоли
Главный тренер
Рожерио Сени
Статистика матча Атлетико Минейро - Сан-Паулу
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 36 тур
Атлетико Минейро
- : -
26.11.2026
Коринтианс
Копа Судамерикана, Финал
Атлетико Минейро
0 : 2
22.11.2026
Бока Хуниорс
Бразилия. Серия А, 35 тур
Мирассол
0 : 0
15.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 34 тур
Ботафого
1 : 0
05.11.2026
Атлетико Минейро
Бразилия. Серия А, 33 тур
Атлетико Минейро
0 : 1
30.10.2026
Крузейро
Бразилия. Серия А, 32 тур
Фламенго
3 : 2
27.10.2026
Атлетико Минейро
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 36 тур
Ботафого
- : -
24.11.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 35 тур
Сан-Паулу
0 : 1
20.11.2026
Флуминенсе
Бразилия. Серия А, 34 тур
Сан-Паулу
0 : 0
05.11.2026
Коринтианс
Бразилия. Серия А, 33 тур
Баия
3 : 2
29.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 32 тур
Мирассол
1 : 1
24.10.2026
Сан-Паулу
Бразилия. Серия А, 31 тур
Сан-Паулу
1 : 0
18.10.2026
Васко да Гама
Информация о матче
Стадион:
Минейран
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