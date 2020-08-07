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Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Ювентус - Лион
Ювентус - Лион: обзор матча 07 августа 2020
Ювентус
07.08.2020, пятница, 22:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
2 : 1
Первый матч – 0 : 1
Завершен
Лион
43'
К. Роналду (П)
60'
К. Роналду
12'
М. Депай (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ювентус - Лион
90'
+1
Замена
К. Тете
️️️️
Л. Дюбуа
90'
+1
Замена
Т. Мендес
️️️️
У. Ауа
89'
Желтая карточка
Маршал
87'
Желтая карточка
М. Какере
Замена
М. Оливьери
️️️️
П. Дибала
84'
79'
Желтая карточка
М. Корне
76'
Желтая карточка
А. Лопеш
Замена
П. Дибала
️️️️
Ф. Бернардески
70'
Замена
Данило
️️️️
Х. Куадрадо
70'
67'
Замена
М. Дембеле
️️️️
М. Депай
67'
Замена
Ж. Рен-Аделед
️️️️
К. Токо Экамби
61'
Замена
Й. Андерсен
️️️️
Д. Денайе
ГОЛ! 2:1!
К. Роналду
Пас отдал
Ф. Бернардески
60'
Замена
А. Рэмзи
️️️️
М. Пьянич
60'
Желтая карточка
Р. Бентанкур
44'
ГОЛ с пенальти! 1:1!
К. Роналду
43'
42'
Желтая карточка
М. Депай
38'
Желтая карточка
Л. Дюбуа
Желтая карточка
Х. Куадрадо
31'
19'
Желтая карточка
У. Ауа
12'
ГОЛ с пенальти! 0:1!
М. Депай
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
30
Родриго Бентанкур
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
12
Адриан Рабьо
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
7
Криштиану Роналду
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
8
Максанс Какере
ЦП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
10
Мемфис Депай
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
39
Симоне Мураторе
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
8
Блейз Матюиди
ЦП
99
Марко Оливьери
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
26
Мельвен Бар
ЛЗ
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
2
Рафаэл
ПЗ
23
Тиаго Мендес
ОП
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Жефф Рен-Аделед
ЦП
10
Райан Шерки
АП
11
Бертран Траоре
ПВ
9
Мусса Дембеле
ЦФ
3-4-1-2
13
Щесны
26
Сандро
19
Бонуччи
4
де Лигт
30
Бентанкур
15
Пьянич
12
Рабьо
7
Куадрадо
10
Бернардески
7
Роналду
9
Игуаин
4-3-1-2
1
Лопеш
15
Дюбуа
6
Марсело
64
Денайе
21
Маршал
8
Какере
36
Гимарайнс
10
Ауа
70
Корне
9
Экамби
10
Депай
Дибала
99
Оливьери
99
Оливьери
Дибала
7
Куадрадо
13
Данило
13
Данило
7
Куадрадо
15
Пьянич
21
Рэмзи
21
Рэмзи
15
Пьянич
10
Бернардески
21
Дибала
21
Дибала
10
Бернардески
10
Ауа
23
Мендес
23
Мендес
10
Ауа
64
Денайе
2
Андерсен
2
Андерсен
64
Денайе
15
Дюбуа
2
Тете
2
Тете
15
Дюбуа
9
Экамби
11
Рен-Аделед
11
Рен-Аделед
9
Экамби
10
Депай
9
Дембеле
9
Дембеле
10
Депай
Остались в запасе
Ювентус
Лион
39
Симоне Мураторе
ЦП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
26
Мельвен Бар
ЛЗ
10
Райан Шерки
АП
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
Остались в запасе
39
Симоне Мураторе
ЦП
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
25
Карло Пинсольо
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
28
Мерих Демирал
ЦЗ
14
Джорджо Кьеллини
ЦЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Остались в запасе
26
Мельвен Бар
ЛЗ
10
Райан Шерки
АП
20
Синали Дьоманде
ЦЗ
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Рафаэл
ПЗ
6
Жеан Лукас
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Главный тренер
Руди Гарсия
Статистика матча Ювентус - Лион
2
7
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
7
Матчи команд
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Информация о матче
Стадион:
Альянц Стадиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
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