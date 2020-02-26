Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига чемпионов
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
Бундеслига
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
Лига чемпионов 2026/2027
Лион - Ювентус
Лион - Ювентус: обзор матча 26 февраля 2020
Лион
26.02.2020, среда, 23:00
Лига чемпионов, 1/8 финала
1 : 0
Ответный матч – 1 : 2
Завершен
Ювентус
31'
Л. Тусар
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лион - Ювентус
Замена
Й. Андерсен
️️️️
М. Корне
81'
78'
Замена
Ф. Бернардески
️️️️
А. Рабьо
Замена
К. Тете
️️️️
Л. Дюбуа
78'
70'
Замена
Г. Игуаин
️️️️
Х. Куадрадо
Замена
М. Терье
️️️️
К. Токо Экамби
66'
Желтая карточка
М. Корне
61'
61'
Замена
️️️️
А. Рэмзи
ГОЛ! 1:0!
Л. Тусар
Пас отдал
У. Ауа
31'
Желтая карточка
Марсело
28'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лион
1
Антони Лопеш
ВР
21
Маршал
ЛЗ
6
Марсело
ЦЗ
64
Джейсон Денайе
ЦЗ
15
Лео Дюбуа
ПЗ
70
Максвел Корне
ЛВ
29
Люка Тусар
ОП
36
Бруно Гимарайнс
ЦП
10
Уссем Ауа
ЦП
9
Мусса Дембеле
ЦФ
9
Карл Токо Экамби
ЦФ
Главный тренер
Руди Гарсия
Ювентус
13
Войцех Щесны
ВР
26
Алекс Сандро
ЛЗ
4
Матейс де Лигт
ЦЗ
19
Леонардо Бонуччи
ЦЗ
13
Данило
ПЗ
12
Адриан Рабьо
ЦП
15
Миралем Пьянич
ЦП
30
Родриго Бентанкур
ЦП
7
Хуан Куадрадо
ПП
7
Криштиану Роналду
ЦФ
21
Пауло Дибала
ЦФ
Главный тренер
Маурицио Сарри
Лион
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
2
Йоахим Андерсен
ЦЗ
2
Кенни Тете
ПЗ
11
Мартен Терье
ЛВ
23
Тиаго Мендес
ОП
8
Максанс Какере
ЦП
11
Бертран Траоре
ПВ
Ювентус
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
21
Аарон Рэмзи
ЦП
10
Федерико Бернардески
ПВ
9
Гонсало Игуаин
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Лопеш
21
Маршал
6
Марсело
64
Денайе
15
Дюбуа
29
Тусар
36
Гимарайнс
10
Ауа
70
Корне
9
Экамби
9
Дембеле
4-4-2
13
Щесны
13
Данило
4
де Лигт
19
Бонуччи
26
Сандро
7
Куадрадо
15
Пьянич
30
Бентанкур
12
Рабьо
21
Дибала
7
Роналду
9
Экамби
11
Терье
11
Терье
9
Экамби
70
Корне
2
Андерсен
2
Андерсен
70
Корне
15
Дюбуа
2
Тете
2
Тете
15
Дюбуа
21
Рэмзи
21
Рэмзи
12
Рабьо
10
Бернардески
10
Бернардески
12
Рабьо
7
Куадрадо
9
Игуаин
9
Игуаин
7
Куадрадо
Остались в запасе
Лион
Ювентус
8
Максанс Какере
ЦП
23
Тиаго Мендес
ОП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Бертран Траоре
ПВ
Главный тренер
Руди Гарсия
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Маурицио Сарри
Остались в запасе
8
Максанс Какере
ЦП
23
Тиаго Мендес
ОП
16
Чиприан Тэтэрушану
ВР
11
Бертран Траоре
ПВ
Остались в запасе
1
Джанлуиджи Буффон
ВР
24
Даниэле Ругани
ЦЗ
22
Маттиа Де Шильо
ПЗ
8
Блейз Матюиди
ЦП
Главный тренер
Руди Гарсия
Главный тренер
Маурицио Сарри
Статистика матча Лион - Ювентус
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
0
Матчи команд
Лион
Лига Европы, 5 тур
Лион
- : -
26.11.2026
Лиллестрем
Франция. Лига 1, 11 тур
Лилль
0 : 1
21.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 10 тур
Брест
2 : 0
08.11.2026
Лион
Лига Европы, 4 тур
Реал Сосьедад
1 : 1
05.11.2026
Лион
Франция. Лига 1, 9 тур
Лион
2 : 0
01.11.2026
Анжер
Франция. Лига 1, 8 тур
ПСЖ
2 : 0
26.10.2026
Лион
Ювентус
Лига Европы, 5 тур
Ювентус
- : -
26.11.2026
Омония
Италия. Серия А, 12 тур
Ювентус
4 : 0
22.11.2026
Венеция
Италия. Серия А, 11 тур
Фиорентина
2 : 2
08.11.2026
Ювентус
Лига Европы, 4 тур
АЗ Алкмаар
1 : 2
05.11.2026
Ювентус
Италия. Серия А, 10 тур
Ювентус
2 : 0
01.11.2026
Наполи
Италия. Серия А, 9 тур
Дженоа
2 : 0
28.10.2026
Ювентус
Информация о матче
Главный судья:
Хесус Хиль Мансано
(Бадахос)
Стадион:
Групама Стэдиум
Где смотреть матч:
Матч! Футбол 1
Новости команд
Все
Лион
Ювентус
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 13:20
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
«Лилль» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 21 ноября 2026
21 ноября
Трансфер Кисляка в «Монако» может зависеть от продажи Головина
20 ноября
Лига 1: шансы «Лилля» и «Лиона» на победу в матче 11-го тура
20 ноября
Раскрыты еще два претендента на Кисляка
20 ноября
3
«Брест» – «Лион»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 8 ноября 2026
8 ноября
«Ювентус» – «Венеция»: смотреть онлайн прямую трансляцию матча – 22 ноября 2026
Вчера, 13:20
Серия А: шансы «Ювентуса» и «Венеции» на победу в матче 12-го тура
21 ноября
Конте готов вернуться в «Ювентус»: «Рано или поздно этот круг замкнется»
20 ноября
1
Почеттино хочет усилить «Манчестер Юнайтед» игроком сборной США
17 ноября
Реакция Агкацева на интерес «Ювентуса»
16 ноября
1
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+