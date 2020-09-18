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Расписание матчей
Греция. Суперлига
ПАОК - Атромитос
ПАОК - Атромитос: обзор матча 18 сентября 2020
ПАОК
18.09.2020, пятница, 19:00
Греция. Суперлига, 2 тур
1 : 1
Завершен
Атромитос
57'
А. Живкович
77'
Э. Михай (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол ПАОК - Атромитос
90'
+3
Желтая карточка
Х. Муньис
88'
Желтая карточка
П. Саломон
88'
Замена
Х. Муньис
️️️️
B. Rabello
84'
Замена
S. Natsos
️️️️
J. Tomasevic
Замена
Х. Анхель Креспо
️️️️
Ф. Варела
81'
Замена
Н. Нинуа
️️️️
А. Эсити
81'
77'
ГОЛ в свои ворота! 1:1!
Э. Михай
Замена
️️️️
К. Свидерски
72'
ГОЛ! 1:0!
А. Живкович
Пас отдал
Д. Яннулис
57'
46'
Замена
️️️️
Г. Манусос
28'
Желтая карточка
А. Янниотис
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
ПАОК
12
Живко Живкович
ВР
13
Димитриос Яннулис
ЛЗ
4
Энеа Михай
ЦЗ
15
Фернандо Варела
ЦЗ
5
Яннис Михайлидис
ЦЗ
17
Христос Цолис
ЛВ
14
Андрия Живкович
ЦП
22
Штефан Шваб
ЦП
13
Андерсон Эсити
ЦП
28
Карол Свидерски
ЦФ
21
Диего Бисесвар
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Атромитос
1
Андреас Янниотис
ВР
6
Димитриос Гутас
ЦЗ
4
Стефанос Струнгис
ЦЗ
19
Кирьякос Кивракидис
ЦЗ
12
Rodrigo Galo
ЦЗ
8
Харилаос Харисис
ЦП
10
Патрик Саломон
ЦП
10
Bryan Rabello
ЦП
22
J. Tomasevic
ЦФ
9
Георгиос Манусос
ЦФ
8
Петрос Якумакис
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
ПАОК
1
Александрос Пасхалакис
ВР
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
15
Хосе Анхель Креспо
ЦЗ
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
22
Ника Нинуа
ЦП
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Атромитос
35
Христос Мандас
ВР
10
Хуан Муньис
ЦП
88
Яннис Айкономидис
ЦП
8
Javier Umbides
ЦП
28
Spyridon Natsos
ЦФ
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
4-3-1-2
12
Живкович
13
Яннулис
15
Варела
5
Михайлидис
4
Михай
14
Живкович
22
Шваб
13
Эсити
17
Цолис
21
Бисесвар
28
Свидерски
4-3-3
1
Янниотис
4
Струнгис
19
Кивракидис
12
6
Гутас
8
Харисис
10
Саломон
10
8
Якумакис
9
Манусос
22
13
Эсити
22
Нинуа
22
Нинуа
13
Эсити
15
Варела
15
Креспо
15
Креспо
15
Варела
10
10
Муньис
10
Муньис
10
22
28
28
22
8
8
Остались в запасе
ПАОК
Атромитос
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Главный тренер
Рэзван Луческу
35
Христос Мандас
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Дамир Канади
Остались в запасе
19
Адриан Нильсен Перейра
ЛЗ
1
Александрос Пасхалакис
ВР
15
Сверрир Ингасон
ЦЗ
7
Омар Эль-Каддури
ЦП
10
Димитриос Пелкас
ЦП
Остались в запасе
35
Христос Мандас
ВР
88
Яннис Айкономидис
ЦП
10
Clarck N'Sikulu
ЦФ
27
Georgios Daviotis
ЦФ
Главный тренер
Рэзван Луческу
Главный тренер
Дамир Канади
Статистика матча ПАОК - Атромитос
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
4
Матчи команд
ПАОК
Греция. Суперлига, 12 тур
АЕК
- : -
29.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 11 тур
ПАОК
4 : 0
22.11.2026
Кифисиас
Греция. Суперлига, 10 тур
Олимпиакос
1 : 1
08.11.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 9 тур
ПАОК
2 : 1
01.11.2026
Астерас
Греция. Суперлига, 8 тур
ОФИ
2 : 1
25.10.2026
ПАОК
Греция. Суперлига, 7 тур
ПАОК
2 : 1
18.10.2026
Ираклис
Атромитос
Греция. Суперлига, 12 тур
Атромитос
- : -
29.11.2026
Панатинаикос
Греция. Суперлига, 11 тур
Левадиакос
1 : 1
22.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 10 тур
ОФИ
0 : 0
08.11.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 9 тур
Атромитос
3 : 0
02.11.2026
Волос
Греция. Суперлига, 8 тур
Арис
3 : 1
25.10.2026
Атромитос
Греция. Суперлига, 6 тур
Астерас
0 : 0
10.10.2026
Атромитос
Информация о матче
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