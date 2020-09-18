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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Витория Гимараеш - Белененсеш
Витория Гимараеш - Белененсеш: обзор матча 18 сентября 2020
Витория Гимараеш
18.09.2020, пятница, 23:15
Португалия. Примейра, 1 тур
0 : 1
Завершен
Белененсеш
47'
Т. Пете
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Витория Гимараеш - Белененсеш
74'
Желтая карточка
А. Тайра
Замена
Д. Вилль Поа
️️️️
Пепелу
69'
67'
Замена
А. Соуза
️️️️
S. Varela
Желтая карточка
А. Андре
65'
Замена
Н. Хольм
️️️️
Л. Фостер
62'
Замена
R. Quaresma
️️️️
М. Эдвардс
62'
58'
Желтая карточка
М. Кардозу
51'
Желтая карточка
C.
47'
ГОЛ! 0:1!
Т. Пете
Пас отдал
Р. Лима
44'
Желтая карточка
Энрике
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Витория Гимараеш
14
Бруну Варела
ВР
44
Jorge Fernandes
ЦЗ
2
Абдул Мумин
ЦЗ
77
Фалайе Сако
ПЗ
17
Николя Жанвье
ЦП
18
Пепелу
ЦП
21
Андре Андре
ЦП
10
Маркус Эдвардс
ЦП
26
Jonas Carls
ЦФ
10
Рочинья
ЦФ
9
Лайл Фостер
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Белененсеш
99
Андре Морейра
ВР
3
Энрике
ЦЗ
16
Томаш Рибейру
ЦЗ
28
Рубен Лима
ЦЗ
12
Тибанг Пете
ЦЗ
6
Афонсо Тайра
ЦП
28
Тиагу Эшгайю
ЦП
20
Мигел Кардозу
ПВ
8
Caue
ЦФ
9
Матео Кассьерра
ЦФ
0
S. Varela
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Витория Гимараеш
17
Silvio
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
17
Ricardo Quaresma
ЦП
31
Денис Вилль Поа
ЦП
6
J. Kim
ЦФ
29
Ноа-Жан Хольм
ЦФ
29
M. Trmal
ЦФ
Белененсеш
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
77
Афонсу Соуза
АП
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
70
Edi Semedo
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
3-4-3
14
Варела
44
2
Мумин
77
Сако
17
Жанвье
21
Андре Андре
10
Эдвардс
18
Пепелу
9
Фостер
10
Рочинья
26
4-2-1-3
99
Морейра
16
Рибейру
28
Лима
12
Пете
3
Энрике
6
Тайра
28
Эшгайю
20
Кардозу
0
9
Кассьерра
8
9
Фостер
29
Хольм
29
Хольм
9
Фостер
10
Эдвардс
17
17
10
Эдвардс
18
Пепелу
31
Поа
31
Поа
18
Пепелу
0
77
Соуза
77
Соуза
0
Остались в запасе
Витория Гимараеш
Белененсеш
6
J. Kim
ЦФ
17
Silvio
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Филипе Кандидо
Остались в запасе
6
J. Kim
ЦФ
17
Silvio
ЦЗ
37
Easah Suliman
ЦЗ
93
Elias Abouchabaka
ЦП
8
Андре Алмейда
ЦП
29
M. Trmal
ЦФ
Остались в запасе
19
Francisco Jose Coelho Teixeira
ЦФ
16
Samir Banjai
ЦФ
6
Bruno Ramires
ЦФ
24
Guilherme Oliveira
ЦФ
2
Диогу Калила
ЦЗ
34
Danny
ЦП
70
Edi Semedo
ЦФ
75
Robinho
ЦФ
Главный тренер
Хиль Ламейрас
Главный тренер
Филипе Кандидо
Статистика матча Витория Гимараеш - Белененсеш
1
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
4
Матчи команд
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 12 тур
Витория Гимараеш
- : -
28.11.2026
Эштрела
Португалия. Примейра, 11 тур
Витория Гимараеш
1 : 2
08.11.2026
Порту
Португалия. Примейра, 10 тур
Жил Висенте
0 : 0
02.11.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 9 тур
Витория Гимараеш
5 : 0
23.10.2026
Маритиму
Португалия. Примейра, 8 тур
Бенфика
2 : 0
11.10.2026
Витория Гимараеш
Португалия. Примейра, 7 тур
Витория Гимараеш
1 : 1
20.09.2026
Морейренcе
Белененсеш
Португалия. Примейра, 34 тур
Арука
0 : 0
14.05.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 33 тур
Белененсеш
2 : 3
09.05.2022
Фамаликан
Португалия. Примейра, 32 тур
Белененсеш
0 : 1
30.04.2022
Брага
Португалия. Примейра, 31 тур
Эшторил
2 : 2
24.04.2022
Белененсеш
Португалия. Примейра, 30 тур
Белененсеш
1 : 0
16.04.2022
Визела
Информация о матче
Стадион:
Афонсо Энрике
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