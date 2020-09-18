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Расписание матчей
Чемпионат Португалии по футболу 2025/2026
Фамаликан - Бенфика
Фамаликан - Бенфика: обзор матча 18 сентября 2020
Фамаликан
18.09.2020, пятница, 21:00
Португалия. Примейра, 1 тур
1 : 5
Завершен
Бенфика
68'
Гуга
19'
Л. Вальдшмидт
21'
Эвертон
42'
А. Гримальдо
52'
Рафа
66'
Л. Вальдшмидт
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Фамаликан - Бенфика
Замена
A. Silva
️️️️
К. Валенсуэла
76'
76'
Замена
Д. Гонсалвеш
️️️️
Л. Вальдшмидт
76'
Замена
Ю. Вайгль
️️️️
Габриэл
72'
Замена
Н. Тавареш
️️️️
А. Гримальдо
72'
Замена
К. Винисиус
️️️️
Д. Нуньес
71'
Желтая карточка
Габриэл
ГОЛ! 1:5!
Гуга
68'
66'
ГОЛ! 0:5!
Л. Вальдшмидт
Замена
R. Del Campo
️️️️
Т. Мартинес
62'
60'
Замена
Пицци
️️️️
Рафа
52'
ГОЛ! 0:4!
Рафа
Пас отдал
Эвертон
Замена
П. Вильям
️️️️
J. Pereira
46'
Желтая карточка
J. Pereira
45'
42'
ГОЛ! 0:3!
А. Гримальдо
27'
Желтая карточка
Р. Диаш
21'
ГОЛ! 0:2!
Эвертон
Пас отдал
А. Алмейда
19'
ГОЛ! 0:1!
Л. Вальдшмидт
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Фамаликан
1
Иван Злобин
ВР
6
Срджан Бабич
ЦЗ
6
Гуга
ЦЗ
24
Кельвин Вердонк
ЦЗ
5
Риччели
ЦЗ
6
Бруну Жордау
ЦП
12
Густаво Ассунсао
ЦП
10
Ruben Lameiras
ЦП
20
Jorge Pereira
ЦФ
21
Карлос Валенсуэла
ЦФ
11
Тони Мартинес
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Бенфика
1
Одиссеас Влаходимос
ВР
22
Алехандро Гримальдо
ЛЗ
14
Ян Вертонген
ЦЗ
3
Рубен Диаш
ЦЗ
34
Андре Алмейда
ЦЗ
18
Габриэл
ЦП
49
Адель Таарабт
ЦП
29
Дарвин Нуньес
ЦФ
27
Рафа
ЦФ
7
Лука Вальдшмидт
ЦФ
7
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Фамаликан
1
Луис Жуниор
ВР
3
Патрик Вильям
ЦЗ
80
Лоуренс Офори
ЦП
34
Henrique Trevisan
ЦФ
51
Abdul Wahab Ibrahim
ЦФ
7
Matheus Clemente
ЦФ
99
Ruben Del Campo
ЦФ
80
João Neto
ЦФ
33
Anderson Silva
ЦФ
Бенфика
23
Элтон Лейте
ВР
17
Нуну Тавареш
ЛЗ
4
Ферру
ЦЗ
5
Юлиан Вайгль
ОП
10
Педриньо
ЦП
21
Пицци
АП
7
Диогу Гонсалвеш
ПВ
9
Харис Сеферович
ЦФ
95
Карлос Винисиус
ЦФ
4-3-3
1
Злобин
6
Бабич
24
Вердонк
5
Риччели
6
Гуга
6
Жордау
12
Ассунсао
10
11
Мартинес
21
Валенсуэла
20
4-2-4
1
Влаходимос
14
Вертонген
3
Диаш
34
Алмейда
22
Гримальдо
18
Габриэл
49
Таарабт
7
Эвертон
7
Вальдшмидт
27
Рафа
29
Нуньес
20
3
Вильям
3
Вильям
20
11
Мартинес
99
99
11
Мартинес
21
Валенсуэла
33
33
21
Валенсуэла
7
Вальдшмидт
7
Гонсалвеш
7
Гонсалвеш
7
Вальдшмидт
22
Гримальдо
17
Тавареш
17
Тавареш
22
Гримальдо
18
Габриэл
5
Вайгль
5
Вайгль
18
Габриэл
27
Рафа
21
Пицци
21
Пицци
27
Рафа
29
Нуньес
95
Винисиус
95
Винисиус
29
Нуньес
Остались в запасе
Фамаликан
Бенфика
34
Henrique Trevisan
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
51
Abdul Wahab Ibrahim
ЦФ
7
Matheus Clemente
ЦФ
80
Лоуренс Офори
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жорже Жезуш
Остались в запасе
34
Henrique Trevisan
ЦФ
1
Луис Жуниор
ВР
51
Abdul Wahab Ibrahim
ЦФ
7
Matheus Clemente
ЦФ
80
Лоуренс Офори
ЦП
80
João Neto
ЦФ
Остались в запасе
23
Элтон Лейте
ВР
4
Ферру
ЦЗ
10
Педриньо
ЦП
9
Харис Сеферович
ЦФ
Главный тренер
Жоау Педру Соуза
Главный тренер
Жорже Жезуш
Статистика матча Фамаликан - Бенфика
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Фамаликан
Португалия. Примейра, 12 тур
Бенфика
- : -
30.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 11 тур
Фамаликан
1 : 0
06.11.2026
Арука
Португалия. Примейра, 10 тур
Брага
3 : 0
01.11.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 9 тур
Риу Аве
0 : 4
25.10.2026
Фамаликан
Португалия. Примейра, 8 тур
Фамаликан
1 : 4
12.10.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 7 тур
Насьональ
0 : 4
19.09.2026
Фамаликан
Бенфика
Лига Европы, 5 тур
Виктория
- : -
26.11.2026
Бенфика
Португалия. Примейра, 11 тур
Эштрела
2 : 3
08.11.2026
Бенфика
Лига Европы, 4 тур
Бенфика
3 : 1
05.11.2026
Лех
Португалия. Примейра, 10 тур
Бенфика
1 : 0
02.11.2026
Алверка
Португалия. Примейра, 9 тур
Санта-Клара
1 : 2
26.10.2026
Бенфика
Лига Европы, 3 тур
Омония
1 : 4
22.10.2026
Бенфика
Информация о матче
Стадион:
Эштадиу да Луж
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