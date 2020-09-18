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Расписание матчей
Лига Европы 2026/2027
Рига - Тре Фиори
Рига - Тре Фиори: обзор матча 18 сентября 2020
Рига
18.09.2020, пятница, 11:00
Лига Европы, 2 раунд
1 : 0
Завершен
Тре Фиори
57'
Педринью
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рига - Тре Фиори
Замена
V. Sharpar
️️️️
Педринью
85'
Замена
K. Mbombo
️️️️
С. Милошевич
78'
ГОЛ! 1:0!
Педринью
57'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рига
21
Роберт Озолс
ВР
21
Элвис Стужлис
ЦЗ
26
Стефан Панич
ОП
33
Владимирс Камеш
ЦП
35
Жордан Н'Кололо
ЦП
9
Ритварс Ругинс
ЦП
8
Педринью
ЦП
15
Владиславс Федоровс
АП
23
Herdi Prenga
ЦФ
7
Felipe Brisola
ЦФ
99
Стефан Милошевич
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Тре Фиори
1
Альдо Симончини
ВР
6
Давиде Симончини
ЦЗ
23
Nicholas Santoni
ЦФ
3
Luca Angelini
ЦФ
13
Angelo Gregorio
ЦФ
21
Giovanni Bonini
ЦФ
6
Lousseny Kalissa
ЦФ
16
Pier Francesco Figone
ЦФ
10
Боян Гьюрчиноски
ЦФ
11
Hijuelos Joel Apezteguia
ЦФ
12
Paolo Vandi
ЦФ
Рига
98
Нилс Пуринс
ВР
11
Роджер
АП
23
Якуб Гора
АП
22
Kule Mbombo
ЦФ
16
Armands Petersons
ЦФ
11
Vyacheslav Sharpar
ЦФ
8
Marko Đurišić
ЦФ
Тре Фиори
8
Francesco Lunardini
ЦФ
12
Simone Teodorani
ЦФ
7
Durell Bilendo Duma
ЦФ
17
Andrea Tamagnini
ЦФ
18
Lorenzo Perotto
ЦФ
20
Paolo Martini
ЦФ
1-1-4-1-3
21
Озолс
21
Стужлис
26
Панич
33
Камеш
9
Ругинс
8
Педринью
35
Н'Кололо
15
Федоровс
99
Милошевич
7
23
1-5
1
Симончини
6
Симончини
6
12
11
10
Гьюрчиноски
16
99
Милошевич
22
22
99
Милошевич
8
Педринью
11
11
8
Педринью
Остались в запасе
Рига
Тре Фиори
98
Нилс Пуринс
ВР
16
Armands Petersons
ЦФ
11
Роджер
АП
23
Якуб Гора
АП
8
Marko Đurišić
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
8
Francesco Lunardini
ЦФ
12
Simone Teodorani
ЦФ
7
Durell Bilendo Duma
ЦФ
17
Andrea Tamagnini
ЦФ
18
Lorenzo Perotto
ЦФ
20
Paolo Martini
ЦФ
Остались в запасе
98
Нилс Пуринс
ВР
16
Armands Petersons
ЦФ
11
Роджер
АП
23
Якуб Гора
АП
8
Marko Đurišić
ЦФ
Остались в запасе
8
Francesco Lunardini
ЦФ
12
Simone Teodorani
ЦФ
7
Durell Bilendo Duma
ЦФ
17
Andrea Tamagnini
ЦФ
18
Lorenzo Perotto
ЦФ
20
Paolo Martini
ЦФ
Главный тренер
Олег Кононов
Статистика матча Рига - Тре Фиори
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
0
Матчи команд
Рига
Лига конференций, 4 тур
Кауно Жальгирис
- : -
26.11.2026
Рига
Лига конференций, 3 тур
Рига
1 : 1
05.11.2026
Яблонец
Латвия. Высшая лига, 35 тур
Огре Юнайтед
0 : 0
01.11.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 34 тур
Гробиня
2 : 5
26.10.2026
Рига
Лига конференций, 2 тур
Пафос
1 : 1
22.10.2026
Рига
Латвия. Высшая лига, 33 тур
Рига
2 : 1
18.10.2026
Супер Нова
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Дрита
5 : 0
13.08.2026
Тре Фиори
Лига конференций, 3 раунд
Тре Фиори
1 : 4
06.08.2026
Дрита
Лига чемпионов, 1 раунд
Ларн
2 : 1
14.07.2026
Тре Фиори
Лига чемпионов, 1 раунд
Тре Фиори
0 : 1
07.07.2026
Ларн
Лига конференций, 1 раунд
Пюник
5 : 0
17.07.2025
Тре Фиори
Информация о матче
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