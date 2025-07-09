Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Клубный ЧМ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров
РПЛ Клубный ЧМ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Серия А Примера Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Отбор ЧМ-2026 Лига наций Чемпионшип МЛС Турция Нидерланды Португалия Украина Казахстан Беларусь Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Байер
Месси Роналду Мбаппе Холанд Винисиус Головин Миранчук Захарян
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
Получать уведомления от “Невидимки”
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

«Тре Фиори» – «Пюник»: прогноз на матч 10 июля с 62% вероятностью захода ставки

09 июля 2025 11:13
Тре Фиори - Пюник
10 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 1 раунд
Перейти в онлайн матча
1.90
победа Пюника и обе забьют
Сделать ставку

Матч в Сан-Марино станет дебютом для «Пюника» в этом еврокубковом сезоне. Армяне мощнее и по составу, и по опыту. Команда стабильно забивает (10 матчей подряд) и набрала неплохую форму перед стартом Лиги Конференций. «Тре Фиори» играет организованно, но качество соперников в чемпионате Сан-Марино сложно сравнить с уровнем «Пюника».

«Тре Фиори»

Санмаринцы забили всего 5 мячей в последних 5 играх и проиграли дважды с минимальным счeтом. Защита в целом работает надeжно – 0.8 пропущенных в среднем, но против более сильной атаки, как у «Пюника», это не показатель.

«Пюник»

Команда забивает в среднем 2.2 гола за матч и атакует разнообразно. Однако оборона нестабильна – 8 пропущенных за 5 игр, в том числе от «Самгурали» и «Вана». В еврокубках «Пюник» играет смело, особенно в первых матчах раунда.

Прогноз на матч

Разница в классе и еврокубковом опыте даeт армянам преимущество. «Пюник» должен взять верх уже в первом матче, но с высокой вероятностью пропустит.

Вероятность захода – около 62%, потому что:

  • «Пюник» стабильно забивает, но также регулярно пропускает;
  • «Тре Фиори» забивал в 3 из 5 последних игр;
  • уровень атаки гостей значительно выше.

Рекомендация: победа Пюника и обе забьют – коэффициент 1.90

1.90
победа Пюника и обе забьют
Сделать ставку
Калькулятор ставок
Сумма ставки:
Коэффициент:
Ваш выигрыш может составить:
0 руб
Автор: Ланьков Роман
Лига конференций Пюник Тре Фиори
Другие прогнозы
Матч завершен
1 : 0
1.75
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Победа Астаны – коэффициент 1.75
Матч завершен
1 : 0
7.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Ордабасы - Астана
Точный счёт 2:1 в пользу «Астаны»
Матч завершен
2 : 1
1.80
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Ставка на обе забьют
Матч завершен
3 : 1
6.50
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Женис - Жетысу
Точный счёт 2:1 в пользу «Жениса»
Матч завершен
2 : 1
7.00
Казахстан. Премьер-лига, 16 тур
Тобол - Окжетпес
Точный счёт 2:1 в пользу «Тобола»
Рекомендуем
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила
18+
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила 18+
  • Читайте нас: 