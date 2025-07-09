Матч в Сан-Марино станет дебютом для «Пюника» в этом еврокубковом сезоне. Армяне мощнее и по составу, и по опыту. Команда стабильно забивает (10 матчей подряд) и набрала неплохую форму перед стартом Лиги Конференций. «Тре Фиори» играет организованно, но качество соперников в чемпионате Сан-Марино сложно сравнить с уровнем «Пюника».
«Тре Фиори»
Санмаринцы забили всего 5 мячей в последних 5 играх и проиграли дважды с минимальным счeтом. Защита в целом работает надeжно – 0.8 пропущенных в среднем, но против более сильной атаки, как у «Пюника», это не показатель.
«Пюник»
Команда забивает в среднем 2.2 гола за матч и атакует разнообразно. Однако оборона нестабильна – 8 пропущенных за 5 игр, в том числе от «Самгурали» и «Вана». В еврокубках «Пюник» играет смело, особенно в первых матчах раунда.
Прогноз на матч
Разница в классе и еврокубковом опыте даeт армянам преимущество. «Пюник» должен взять верх уже в первом матче, но с высокой вероятностью пропустит.
Вероятность захода – около 62%, потому что:
- «Пюник» стабильно забивает, но также регулярно пропускает;
- «Тре Фиори» забивал в 3 из 5 последних игр;
- уровень атаки гостей значительно выше.
Рекомендация: победа Пюника и обе забьют – коэффициент 1.90