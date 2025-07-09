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Прогноз на точный счёт матча «Тре Фиори» – «Пюник»: Лига Конференций, 10 июля 2025

09 июля 2025 9:58
Тре Фиори - Пюник
10 июл. 2025, четверг 22:00 | Лига конференций, 1 раунд
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6.00
Точный счёт 1:3 в пользу «Пюника»
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10 июля на стадионе в Серравалле стартует матч 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между представителем Сан-Марино «Тре Фиори» и армянским «Пюником». Команды подходят к встрече с разным уровнем опыта и турнирных задач, что заметно по последним результатам.

«Тре Фиори»

Клуб из Сан-Марино в целом провeл концовку сезона достойно, но класс соперников в еврокубках – совсем иной уровень. За последние 5 матчей команда забила 5 голов, но в 2 из 3 последних игр уступила всухую: «Виртусу» (0:1) и «Ла Фьорите» (0:1). Средняя результативность – 1 гол за матч, при этом оборона выглядит относительно надeжно по внутренним меркам – всего 4 пропущенных мяча в 5 играх. Однако стоит учитывать, что уровень соперников значительно ниже еврокубкового, и возможные проблемы под высоким прессингом.

«Пюник»

Армяне подают признаки хорошей подготовки: команда забила 11 голов за последние 5 встреч, включая победу 5:2 над «Араратом». Однако оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных, и Пюник не сохранил «сухие» ворота в 6 из 8 последних матчей. Тем не менее, атака демонстрирует стабильность: клуб забивал во всех 10 последних встречах, а в товарищеских матчах команда активно наигрывала атакующие схемы, обыграв «Гареджи» 2:0 и сыграв вничью с «Динамо Тбилиси» 1:1.

Факты о командах

«Тре Фиори»

  • Забивает в среднем 1.00 гола за матч
  • Пропускает в среднем 0.80 за игру
  • Проиграл 2 из последних 3 матчей с сухим счeтом
  • Пропускает в 4 последних матчах

«Пюник»

  • Забивает в среднем 2.20 гола за матч
  • Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
  • Забивает в 10 матчах подряд
  • Пропускает в 6 из 8 последних матчей

Личные встречи
100% (1)
0% (0)
0% (0)
1
Забитых мячей
0
1
В среднем за матч
0
1:0
Крупнейшая победа
Самый результативный матч:  1:0
Лига конференций, 1 раунд
Тре Фиори
1 : 0
10.07.2025
Пюник

Прогноз на матч «Тре Фиори» – «Пюник»

Класс и атакующий потенциал «Пюника» значительно выше. Несмотря на уязвимую оборону, армянская команда должна без особых трудностей создавать моменты у ворот соперника. «Тре Фиори» будет играть вторым номером и может воспользоваться слабостями в защите гостей, чтобы забить. Ожидается результативный матч, в котором фаворитом выступает «Пюник».

Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Пюника».

Рекомендованные ставки:

  • Точный счeт 1:3 в пользу «Пюника» – коэффициент 6.00
  • Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
  • Индивидуальный тотал «Пюника» больше 2.5 – коэффициент 2.10

6.00
Точный счёт 1:3 в пользу «Пюника»
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Автор: Рассказов Михаил
Лига конференций Пюник Тре Фиори
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