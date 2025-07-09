10 июля на стадионе в Серравалле стартует матч 1-го квалификационного раунда Лиги Конференций между представителем Сан-Марино «Тре Фиори» и армянским «Пюником». Команды подходят к встрече с разным уровнем опыта и турнирных задач, что заметно по последним результатам.
«Тре Фиори»
Клуб из Сан-Марино в целом провeл концовку сезона достойно, но класс соперников в еврокубках – совсем иной уровень. За последние 5 матчей команда забила 5 голов, но в 2 из 3 последних игр уступила всухую: «Виртусу» (0:1) и «Ла Фьорите» (0:1). Средняя результативность – 1 гол за матч, при этом оборона выглядит относительно надeжно по внутренним меркам – всего 4 пропущенных мяча в 5 играх. Однако стоит учитывать, что уровень соперников значительно ниже еврокубкового, и возможные проблемы под высоким прессингом.
«Пюник»
Армяне подают признаки хорошей подготовки: команда забила 11 голов за последние 5 встреч, включая победу 5:2 над «Араратом». Однако оборона остаeтся уязвимой – 8 пропущенных, и Пюник не сохранил «сухие» ворота в 6 из 8 последних матчей. Тем не менее, атака демонстрирует стабильность: клуб забивал во всех 10 последних встречах, а в товарищеских матчах команда активно наигрывала атакующие схемы, обыграв «Гареджи» 2:0 и сыграв вничью с «Динамо Тбилиси» 1:1.
Факты о командах
«Тре Фиори»
- Забивает в среднем 1.00 гола за матч
- Пропускает в среднем 0.80 за игру
- Проиграл 2 из последних 3 матчей с сухим счeтом
- Пропускает в 4 последних матчах
«Пюник»
- Забивает в среднем 2.20 гола за матч
- Пропускает в среднем 1.60 гола за игру
- Забивает в 10 матчах подряд
- Пропускает в 6 из 8 последних матчей
Прогноз на матч «Тре Фиори» – «Пюник»
Класс и атакующий потенциал «Пюника» значительно выше. Несмотря на уязвимую оборону, армянская команда должна без особых трудностей создавать моменты у ворот соперника. «Тре Фиори» будет играть вторым номером и может воспользоваться слабостями в защите гостей, чтобы забить. Ожидается результативный матч, в котором фаворитом выступает «Пюник».
Прогноз на точный счeт: 1:3 в пользу «Пюника».
Рекомендованные ставки:
- Точный счeт 1:3 в пользу «Пюника» – коэффициент 6.00
- Обе команды забьют – Да – коэффициент 1.85
- Индивидуальный тотал «Пюника» больше 2.5 – коэффициент 2.10