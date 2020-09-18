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Расписание матчей
Чемпионат Беларуси по футболу 2026
Смолевичи - Рух
Смолевичи - Рух: обзор матча 18 сентября 2020
Смолевичи
18.09.2020, пятница, 16:30
Белоруссия. Высшая лига, 24 тур
0 : 6
Завершен
Рух
8'
В. Садовский
14'
А. Рахманов
54'
В. Васильев
74'
В. Васильев (П)
86'
А. Антилевский
89'
Е. Шевченко
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Смолевичи - Рух
89'
ГОЛ! 0:6!
Е. Шевченко
Пас отдал
А. Мигунов
86'
ГОЛ! 0:5!
А. Антилевский
Пас отдал
А. Концевой
Вторая желтая
М. Алибеков
79'
79'
Замена
А. Антилевский
️️️️
В. Васильев
74'
ГОЛ с пенальти! 0:4!
В. Васильев
Замена
️️️️
А. Джигеро
73'
70'
Замена
M. Chizh
️️️️
Д. Гречихо
Желтая карточка
М. Алибеков
67'
67'
Желтая карточка
Д. Гречихо
62'
Замена
S. Nwafor
️️️️
В. Садовский
54'
ГОЛ! 0:3!
В. Васильев
Замена
L. Khankevich
️️️️
D. Schegrikovich
46'
Желтая карточка
А. Джигеро
35'
14'
ГОЛ! 0:2!
А. Рахманов
Пас отдал
Виллиам
8'
ГОЛ! 0:1!
В. Садовский
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Смолевичи
24
Ярослав Макушинский
ЛЗ
99
Муталип Алибеков
ЦЗ
20
Никита Халимончик
ЦЗ
8
Никита Демченко
ЦП
21
Анатолий Макаров
ЦП
11
Dmitri Schegrikovich
ЦП
49
Александр Джигеро
ЦП
25
Владислав Ложкин
ЦФ
Рух
25
Роман Степанов
ВР
0
O. Kovtun
ЦЗ
90
Александр Мигунов
ЦЗ
33
Артем Рахманов
ЦЗ
5
Виллиам
ЦЗ
80
Артем Концевой
ЦП
82
Олег Никифоренко
ЦП
19
Денис Гречихо
ЦП
47
Владислав Васильев
АП
21
Евгений Шевченко
ЦФ
90
Всеволод Садовский
ЦФ
Смолевичи
17
Александр Александрович
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
97
Ivan Shavel
ЦФ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
29
Leonid Khankevich
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Рух
21
Александр Нечаев
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
31
Saviour Nwafor
ЦП
0
M. Chizh
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
11
Алексей Антилевский
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
3-4-1
24
Макушинский
20
Халимончик
99
Алибеков
8
Демченко
11
49
Джигеро
21
Макаров
25
Ложкин
4-3-1-2
25
Степанов
90
Мигунов
33
Рахманов
5
Виллиам
0
80
Концевой
82
Никифоренко
19
Гречихо
47
Васильев
90
Садовский
21
Шевченко
11
29
29
11
90
Садовский
31
31
90
Садовский
19
Гречихо
0
0
19
Гречихо
47
Васильев
11
Антилевский
11
Антилевский
47
Васильев
Остались в запасе
Смолевичи
Рух
97
Ivan Shavel
ЦФ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
17
Александр Александрович
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
21
Александр Нечаев
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Остались в запасе
97
Ivan Shavel
ЦФ
83
Maksim Savostikov
ЦФ
24
Ilyaz Safi
ЦФ
17
Александр Александрович
ЦП
81
Anton Bogdanov
ЦП
31
Nikita Lazovskiy
ЦФ
Остались в запасе
21
Александр Нечаев
ВР
59
Илья Колпачук
ЦЗ
15
Ярослав Орешкевич
ЦП
26
Сергей Тихоновский
ЦП
99
Bogdan Sadovski
ЦП
9
Владислав Морозов
ЦФ
19
Егор Богомольский
ЦФ
Статистика матча Смолевичи - Рух
3
1
1
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Смолевичи
0 : 3
22.11.2020
Славия-Мозырь
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Смолевичи
1 : 4
07.11.2020
Неман
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Городея
4 : 0
24.10.2020
Смолевичи
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Смолевичи
1 : 4
18.10.2020
Торпедо-БелАЗ
Белоруссия. Высшая лига, 21 тур
Динамо Мн
2 : 1
02.10.2020
Смолевичи
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 30 тур
Рух
3 : 2
28.11.2021
Динамо-Брест
Белоруссия. Высшая лига, 29 тур
Слуцк
3 : 0
20.11.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 28 тур
Рух
2 : 0
05.11.2021
Витебск
Белоруссия. Высшая лига, 27 тур
Торпедо-БелАЗ
3 : 3
24.10.2021
Рух
Белоруссия. Высшая лига, 26 тур
Рух
1 : 3
17.10.2021
Динамо Мн
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