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Расписание матчей
Украинская Премьер-лига 2026/2027
Днепр-1 - Мариуполь
Днепр-1 - Мариуполь: обзор матча 18 сентября 2020
Днепр-1
18.09.2020, пятница, 19:00
Украина. Премьер-лига, 3 тур
1 : 2
Завершен
Мариуполь
60'
O. Khoblenko
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Днепр-1 - Мариуполь
Желтая карточка
Ю. Вакулко
90'
+6
Замена
Ю. Вакулко
️️️️
Ф. Ди Франко
84'
Замена
С. Булеца
️️️️
В. Дубинчак
84'
Замена
В. Адамюк
️️️️
С. Логинов
67'
Замена
A. Chychykov
️️️️
O. Khoblenko
67'
67'
Замена
А. Кащук
️️️️
С. Горбунов
ГОЛ! 1:0!
O. Khoblenko
Пас отдал
В. Дубинчак
60'
Желтая карточка
Ф. Ди Франко
58'
Желтая карточка
С. Кравченко
53'
Замена
А. Назаренко
️️️️
А. Довбик
53'
43'
Желтая карточка
Д. Топалов
Желтая карточка
А. Сваток
32'
Желтая карточка
В. Дубинчак
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Днепр-1
29
Богдан Сарнавский
ВР
44
Владислав Дубинчак
ЛЗ
23
Дуглас
ЦЗ
18
Сергей Логинов
ЦЗ
5
Александр Сваток
ЦЗ
9
Андрей Цуриков
ЦЗ
3
Лукас Тэйлор
ПЗ
14
Сергей Кравченко
ЦП
20
Франсиско Ди Франко
ЦФ
9
O. Khoblenko
ЦФ
9
Артем Довбик
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Мариуполь
1
Yevgen Galchuk
ВР
95
Петр Стасюк
ЛЗ
70
Игорь Кирюханцев
ЦЗ
44
Сергей Чоботенко
ЦЗ
3
Данил Сагуткин
ЦЗ
6
Максим Чех
ОП
20
Сергей Горбунов
ЦП
15
Дмитрий Мишнев
ЦП
12
Дмитрий Топалов
ЦП
19
Артем Бондаренко
АП
10
Андрей Кулаков
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Днепр-1
3
Владимир Адамюк
ЦЗ
11
Юрий Вакулко
ЦП
7
Александр Назаренко
ЦП
10
Сергей Булеца
ЦП
44
Арсений Батагов
ЦП
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
33
Валерий Юрчук
ЦФ
0
A. Chychykov
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Мариуполь
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
7
Алексей Кащук
ЦФ
3-2-1-3
29
Сарнавский
18
Логинов
5
Сваток
9
Цуриков
44
Дубинчак
3
Тэйлор
14
Кравченко
9
Довбик
9
20
Ди Франко
4-1-3-1-1
1
70
Кирюханцев
44
Чоботенко
3
Сагуткин
95
Стасюк
6
Чех
20
Горбунов
15
Мишнев
12
Топалов
19
Бондаренко
10
Кулаков
18
Логинов
3
Адамюк
3
Адамюк
18
Логинов
20
Ди Франко
11
Вакулко
11
Вакулко
20
Ди Франко
9
Довбик
7
Назаренко
7
Назаренко
9
Довбик
44
Дубинчак
10
Булеца
10
Булеца
44
Дубинчак
9
0
0
9
20
Горбунов
7
Кащук
7
Кащук
20
Горбунов
Остались в запасе
Днепр-1
Мариуполь
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
44
Арсений Батагов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Александр Севидов
Остались в запасе
33
Oleksandr Safronov
ЦФ
44
Арсений Батагов
ЦП
33
Валерий Юрчук
ЦФ
6
Егор Ярмолюк
ЦФ
Остались в запасе
21
Vyacheslav Velev
ЦФ
1
Олег Кудрик
ВР
19
Igor Tyshchenko
ЦЗ
1
Никита Петерман
ЦЗ
34
Назарий Муравский
ЦЗ
21
Oleksii Bykov
ЦЗ
23
Эльдар Гулиев
ЦФ
14
Даниил Сикан
ЦФ
Главный тренер
Дмитрий Михайленко
Главный тренер
Александр Севидов
Статистика матча Днепр-1 - Мариуполь
5
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
5
1
Матчи команд
Днепр-1
Лига конференций, 2 раунд
Днепр-1
0 : 3
25.07.2024
Академия Пушкаша
Украина. Премьер-лига, 30 тур
Черноморец
0 : 2
25.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 29 тур
Днепр-1
1 : 1
19.05.2024
Шахтер
Украина. Премьер-лига, 28 тур
Александрия
1 : 0
12.05.2024
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 27 тур
Днепр-1
1 : 0
06.05.2024
Кривбасс
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 18 тур
Мариуполь
0 : 3
10.12.2021
Днепр-1
Украина. Премьер-лига, 17 тур
Десна
3 : 3
05.12.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 16 тур
Мариуполь
0 : 1
26.11.2021
Львов
Украина. Премьер-лига, 15 тур
Ворскла
5 : 1
21.11.2021
Мариуполь
Украина. Премьер-лига, 14 тур
Минай
0 : 2
06.11.2021
Мариуполь
Информация о матче
Стадион:
Днепр-Арена
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