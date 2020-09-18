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Расписание матчей
Бельгия. Про-Лига
Шарлеруа - Беерсхот
Шарлеруа - Беерсхот: обзор матча 18 сентября 2020
Шарлеруа
18.09.2020, пятница, 21:45
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
3 : 1
Завершен
Беерсхот
29'
K. Rezaei
55'
А. Голизаде
87'
K. Rezaei (П)
90+1'
M. Suzuki
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Шарлеруа - Беерсхот
Замена
К. Нкуба
️️️️
А. Голизаде
90'
+2
90'
+1
ГОЛ! 3:1!
M. Suzuki
Замена
И. Горанов
️️️️
Ж. Кайембе
89'
ГОЛ с пенальти! 3:0!
K. Rezaei
87'
64'
Замена
А. Саньянг
️️️️
T. Pietermaat
63'
Замена
Д. ван ден Бейс
️️️️
Я. Вороговский
63'
Замена
Т. Тиссудали
️️️️
R. Sanusi
Замена
G. Hendrickx
️️️️
Р. Мориока
62'
ГОЛ! 2:0!
А. Голизаде
Пас отдал
Ш. Николсон
55'
54'
Желтая карточка
R. Sanusi
ГОЛ! 1:0!
K. Rezaei
Пас отдал
Р. Мориока
29'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Шарлеруа
30
Николас Пеннето
ВР
18
Жорис Кайембе
ЛЗ
23
Steeven Willems
ЦЗ
24
Дориан Дессоле
ЦЗ
44
Максим Буси
ПЗ
88
Рюта Мориока
ЦП
23
Марко Илаймахаритра
ЦП
8
Али Голизаде
ПВ
7
Мамаду Фалл
ЦФ
11
Шамар Николсон
ЦФ
11
Kaveh Rezaei
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
Беерсхот
20
Мохамед Реда Халаймия
ПЗ
6
Йорен Дом
ПЗ
10
Рафаэль Хольцхаушер
ЦП
11
Ян Вороговский
ЦП
31
Mike Vanhamel
ЦФ
4
Frederic Frans
ЦФ
3
Pierre Bourdin
ЦФ
18
Ryan Sanusi
ЦФ
29
T. Pietermaat
ЦФ
99
Мариус Нубисси
ЦФ
7
Musashi Suzuki
ЦФ
Шарлеруа
40
Реми Дескамп
ВР
77
Modou Diagne
ЦЗ
22
Gaetan Hendrickx
ЦП
7
Амин Бенчаиб
АП
4
Иван Горанов
ЦФ
15
Лукас Рибейро
ЦФ
0
A. Niane
ЦФ
27
Кен Нкуба
ЦФ
8
Давид Энен
ЦФ
Беерсхот
5
Ян Ван ден Берг
ЦЗ
33
Дарио ван ден Бейс
ЦЗ
9
Тарик Тиссудали
ЛВ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
7
Абдули Саньянг
ПВ
72
Antoine Lejoly
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
4-2-1-3
30
Пеннето
18
Кайембе
23
24
Дессоле
44
Буси
88
Мориока
23
Илаймахаритра
8
Голизаде
11
11
Николсон
7
Фалл
2-2-5
6
Дом
20
Халаймия
10
Хольцхаушер
11
Вороговский
3
7
99
Нубисси
29
18
18
Кайембе
4
Горанов
4
Горанов
18
Кайембе
88
Мориока
22
22
88
Мориока
8
Голизаде
27
Нкуба
27
Нкуба
8
Голизаде
18
9
Тиссудали
9
Тиссудали
18
29
7
Саньянг
7
Саньянг
29
11
Вороговский
33
ван ден Бейс
33
ван ден Бейс
11
Вороговский
Остались в запасе
Шарлеруа
Беерсхот
7
Амин Бенчаиб
АП
15
Лукас Рибейро
ЦФ
0
A. Niane
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
77
Modou Diagne
ЦЗ
8
Давид Энен
ЦФ
Главный тренер
Ханс Корнелис
72
Antoine Lejoly
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Остались в запасе
7
Амин Бенчаиб
АП
15
Лукас Рибейро
ЦФ
0
A. Niane
ЦФ
40
Реми Дескамп
ВР
77
Modou Diagne
ЦЗ
8
Давид Энен
ЦФ
Остались в запасе
72
Antoine Lejoly
ЦФ
13
D. Prychynenko
ЦФ
5
Ян Ван ден Берг
ЦЗ
48
Исмаила Кулибали
ЦП
Главный тренер
Ханс Корнелис
Статистика матча Шарлеруа - Беерсхот
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 13 тур
Шарлеруа
- : -
28.11.2026
Беверен
Бельгия. Про-Лига, 12 тур
Шарлеруа
2 : 2
21.11.2026
Сент-Труйден
Бельгия. Про-Лига, 11 тур
Вестерло
1 : 5
07.11.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 10 тур
Шарлеруа
5 : 2
01.11.2026
РААЛ Ла-Лувьер
Бельгия. Про-Лига, 9 тур
Антверпен
3 : 0
24.10.2026
Шарлеруа
Бельгия. Про-Лига, 8 тур
Стандард
0 : 1
11.10.2026
Шарлеруа
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
1 : 3
09.05.2026
Ломмел
Бельгия. Про-Лига, 1/2 финала
Ломмел
3 : 1
02.05.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Беерсхот
3 : 2
27.04.2026
Патро Эйсден
Бельгия. Про-Лига, Переходные матчи
Патро Эйсден
1 : 1
23.04.2026
Беерсхот
Бельгия. Про-Лига, 6 тур
Беерсхот
4 : 2
10.05.2025
Серкль Брюгге
Информация о матче
Стадион:
Стад дю Пэи де Шарлеруа
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