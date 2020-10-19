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Расписание матчей
МЛС 2026
Сан-Хосе - Сиэтл
Сан-Хосе - Сиэтл: обзор матча 19 октября 2020
Сан-Хосе
19.10.2020, понедельник, 05:30
США. МЛС, Общий этап
0 : 0
Завершен
Сиэтл
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Сан-Хосе - Сиэтл
90'
+2
Замена
К. Лирдам
️️️️
Н. Толо
Замена
S. Salinas
️️️️
К. Эспиноса
86'
82'
Замена
M. Ibarra
️️️️
W. Bruin
77'
Желтая карточка
Й. Гомес Андраде
Желтая карточка
Жудсон
53'
Начало матча
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Сан-Хосе
24
Nick Lima
ЦЗ
26
Флориан Юнгвирт
ЦЗ
0
A. Oswaldo
ЦЗ
22
Tommy Thompson
ЦЗ
93
Жудсон
ЦП
7
Кристиан Эспиноса
ЦП
14
Jackson Yueill
ЦП
12
James Marcinkowski
ЦФ
25
AndrÃ©s RÃos
ЦФ
21
Carlos Fierro
ЦФ
8
Chris Wondolowski
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Сиэтл
24
Штефан Фрай
ВР
28
Йеймар Гомес Андраде
ЦЗ
40
Shane O'Neill
ЦЗ
5
Нуху Толо
ЦЗ
7
Кристиан Рольдан
ЦП
14
Николас Лодейро
ЦП
6
Жоао Пауло
ЦП
21
Jordy Delem
ЦП
16
Алекс Рольдан
ЦП
29
Will Bruin
ЦФ
13
Джордан Моррис
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Сан-Хосе
17
Daniel Vega
ВР
4
Таннер Бисон
ЦЗ
3
Поль Мари
ПЗ
16
Джек Скахан
ЦП
6
Shea Salinas
ЦП
7
Cade Cowell
ЦП
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
9
Siad Haji
ЦФ
Сиэтл
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
18
Кельвин Лирдам
ЦЗ
12
Джош Атенсио
ОП
11
Miguel Ibarra
ЦП
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
37
Shandon Hopeau
ЦФ
99
Justin Dhillon
ЦФ
4-3-4
24
0
22
26
Юнгвирт
93
Жудсон
7
Эспиноса
14
12
8
21
25
3-5-2
24
Фрай
28
Гомес Андраде
40
5
Толо
7
Рольдан
6
Пауло
21
16
Рольдан
14
Лодейро
13
Моррис
29
7
Эспиноса
6
6
7
Эспиноса
5
Толо
18
Лирдам
18
Лирдам
5
Толо
29
11
11
29
Остались в запасе
Сан-Хосе
Сиэтл
16
Джек Скахан
ЦП
3
Поль Мари
ПЗ
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
9
Siad Haji
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
7
Cade Cowell
ЦП
Главный тренер
Матиас Алмейда
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ОП
37
Shandon Hopeau
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
99
Justin Dhillon
ЦФ
Главный тренер
Брайан Шметцер
Остались в запасе
16
Джек Скахан
ЦП
3
Поль Мари
ПЗ
26
Eric Calvillo
ЦФ
96
Luis Fernandes
ЦФ
4
Таннер Бисон
ЦЗ
9
Siad Haji
ЦФ
17
Daniel Vega
ВР
7
Cade Cowell
ЦП
Остались в запасе
45
Ethan Dobbelaere
ЦФ
12
Джош Атенсио
ОП
37
Shandon Hopeau
ЦФ
30
Stefan Cleveland
ВР
29
Róman Torres
ЦЗ
99
Justin Dhillon
ЦФ
Главный тренер
Матиас Алмейда
Главный тренер
Брайан Шметцер
Статистика матча Сан-Хосе - Сиэтл
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Сан-Хосе
США. МЛС, 1/8 финала
Сан-Хосе
- : -
25.11.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 35 тур
Миннесота Юнайтед
3 : 1
08.11.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 34 тур
Сан-Хосе
2 : 1
01.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 33 тур
Сан-Хосе
2 : 2
29.10.2026
Колорадо
США. МЛС, 32 тур
Даллас
3 : 0
25.10.2026
Сан-Хосе
США. МЛС, 31 тур
Сан-Хосе
1 : 1
18.10.2026
Нэшвилл
Сиэтл
США. МЛС, 1/16 финала
Сиэтл
1 : 1
20.11.2026
Реал Солт-Лейк
США. МЛС, 35 тур
Сиэтл
2 : 1
08.11.2026
Лос-Анджелес
США. МЛС, 34 тур
Ванкувер Уайткепс
5 : 1
01.11.2026
Сиэтл
США. МЛС, 33 тур
Сиэтл
0 : 1
29.10.2026
Динамо Хьюстон
США. МЛС, 32 тур
Сан-Диего
2 : 2
25.10.2026
Сиэтл
Информация о матче
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