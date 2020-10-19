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АПЛ 2026/2027
Лидс - Вулверхэмптон
Лидс - Вулверхэмптон: обзор матча 19 октября 2020
Лидс
19.10.2020, понедельник, 22:00
Англия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 1
Завершен
Вулверхэмптон
70'
Р. Хименес
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Лидс - Вулверхэмптон
89'
Замена
Маршал
️️️️
П. Нету
82'
Замена
Р. Невеш
️️️️
Ж. Моутинью
Замена
Рафинья
️️️️
Д. Харрисон
82'
Замена
П. Эрнандес
️️️️
П. Стрейк
75'
Замена
И. Поведа
️️️️
Э. Кошта
71'
70'
ГОЛ! 0:1!
Р. Хименес
Пас отдал
М. Килман
66'
Желтая карточка
Ж. Моутинью
65'
Замена
А. Траоре
️️️️
Д. Поденсе
Желтая карточка
К. Филлипс
61'
Желтая карточка
Л. Эйлинг
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Лидс
30
Илан Мелье
ВР
12
Люк Эйлинг
ЦЗ
6
Лиам Купер
ЦЗ
4
Робин Кох
ЦЗ
15
Стюарт Даллас
ПЗ
11
Джек Харрисон
ЛВ
27
Калвин Филлипс
ОП
43
Матеуш Клих
ЦП
45
Патрик Бэмфорд
ЦФ
19
Родриго
ЦФ
11
Элдер Кошта
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Вулверхэмптон
1
Руй Патрисиу
ВР
15
Конор Коди
ЦЗ
30
Вилли Боли
ЦЗ
3
Макс Килман
ЦЗ
29
Ромен Сайсс
ЦЗ
27
Нельсон Семеду
ПЗ
18
Леандер Дендокер
ЦП
8
Жоао Моутинью
ЦП
11
Даниэль Поденсе
ЦФ
7
Педру Нету
ЦФ
9
Рауль Хименес
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Лидс
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
4
Паскаль Стрейк
ЦЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Пабло Эрнандес
АП
99
Иан Поведа
ЦФ
11
Рафинья
ЦФ
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Вулверхэмптон
26
Джон Радди
ВР
21
Маршал
ЛЗ
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
8
Рубен Невеш
ОП
24
Адама Траоре
ПВ
21
Фабиу Силва
ЦФ
4-1-1-1-3
30
Мелье
12
Эйлинг
6
Купер
4
Кох
15
Даллас
27
Филлипс
43
Клих
11
Харрисон
11
Кошта
19
Родриго
45
Бэмфорд
3-2-2-3
1
Патрисиу
30
Боли
3
Килман
29
Сайсс
27
Семеду
15
Коди
18
Дендокер
8
Моутинью
9
Хименес
7
Нету
11
Поденсе
4
Стрейк
4
Стрейк
Стрейк
19
Эрнандес
19
Эрнандес
Стрейк
11
Кошта
99
Поведа
99
Поведа
11
Кошта
11
Харрисон
11
Рафинья
11
Рафинья
11
Харрисон
7
Нету
21
Маршал
21
Маршал
7
Нету
8
Моутинью
8
Невеш
8
Невеш
8
Моутинью
11
Поденсе
24
Траоре
24
Траоре
11
Поденсе
Остались в запасе
Лидс
Вулверхэмптон
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Остались в запасе
1
Кико Касилья
ВР
7
Эзган Алиоски
ЛЗ
16
Джейми Шеклтон
ЦП
19
Тайлер Робертс
ЦФ
Остались в запасе
25
Ки-Яна Хувер
ПЗ
8
Оуэн Отасови
ОП
26
Джон Радди
ВР
21
Фабиу Силва
ЦФ
Главный тренер
Марсело Бьелса
Главный тренер
Нуну Эшпириту Санту
Статистика матча Лидс - Вулверхэмптон
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Лидс
Англия. Премьер-лига, 12 тур
Лидс
- : -
28.11.2026
Ковентри
Англия. Премьер-лига, 11 тур
Челси
1 : 4
21.11.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 10 тур
Лидс
1 : 0
07.11.2026
Тоттенхэм
Англия. Премьер-лига, 9 тур
Борнмут
2 : 0
31.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 8 тур
Сандерленд
0 : 0
25.10.2026
Лидс
Англия. Премьер-лига, 7 тур
Лидс
1 : 1
18.10.2026
Манчестер Юнайтед
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 17 тур
Вулверхэмптон
- : -
24.11.2026
Дерби Каунти
Англия. Чемпионшип, 16 тур
Вулверхэмптон
2 : 1
21.11.2026
Чарльтон
Англия. Чемпионшип, 15 тур
Рексхэм
1 : 1
07.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 14 тур
Бристоль Сити
1 : 2
04.11.2026
Вулверхэмптон
Англия. Чемпионшип, 13 тур
Вулверхэмптон
3 : 0
31.10.2026
Кардифф
Англия. Чемпионшип, 12 тур
Вулверхэмптон
1 : 0
24.10.2026
Уотфорд
Информация о матче
Стадион:
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